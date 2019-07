Osterburken. (er) Sportliche Höchstleistungen bei strahlendem Sonnenschein boten rund 500 Kinder am Samstag beim Kinderturnfest des Main-Neckar-Turngaus (MNTG), das auf dem schmucken und gepflegten Sportgelände des Sportvereins Osterburken, in der Baulandhalle sowie in der Sporthalle der Schule Am Limes stattfand.

Die Wettkämpfer warteten auf dem Sportplatz mit ihren Betreuern und Eltern erwartungsvoll auf den Start des Kinderturnfestes, das vom Sportverein Osterburken und dem MNTG ausgerichtet wurde. 15 Vereine aus dem Main-Neckar-Turngau, der von Aglasterhausen bis Wertheim reicht, nahmen teil. Dieses Turnfest findet jährlich einmal für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren statt. Die Organisation lag in den Händen der Main-Neckar-Turnjugend (MNTJ) unter der Leitung der Jugendleiterin des MNTJ, Christine Söhner, und dem Leiter Freizeit bei der MNTJ, Björn Pfeilschifter.

Folgende Vereine nahmen an den Wettkämpfen teil: FC Hettingen, TSV Tauberbischofsheim, TV Königshofen, TV Aglasterhausen, TV Sennfeld, SV Osterburken, SV Neunkirchen, TV Mosbach, TSG Reisenbach/Mudau, Sportfreunde Haßmersheim, TV Boxberg, TV Walldürn, TV Wertheim, TV Hardheim und SpVgg Neckarelz. Außerdem startete um 10 Uhr am Kirnaustadion unter der Leitung von Gerhard Fleßner vom TV Sennfeld die Radwanderung des MNTG mit einer Streckenlänge von rund 50 Kilometer.

Björn Pfeilschichter hieß die Mädchen und Jungs, deren Eltern und Betreuer sowie Bürgermeister Jürgen Galm und den Vorsitzenden des SV Osterburken, Hans Meinhardt, willkommen.

Auch in der Halle wurden unter anderem beim Geräteturnen große Leistungen gezeigt. Foto: Jürgen Häfner

Bürgermeister Galm zeigte sich sehr erfreut darüber, dass nach zehn Jahren wieder in Osterburken das Kinderturnfest des MNTG stattfinde. Erfreulich sei weiterhin, auf dem Sportplatz so viele Kinder zu sehen. Doch auch für die Organisatoren sei das Kinderturnfest eine große Herausforderung.

Hans Meinhardt ehrte anschließend im Namen des MNTG für ihren langjährigen, ehrenamtlichen Einsatz Cornelia Ernst und Christelle Hoffert mit der silbernen Ehrennadel und Elke Baeskow mit der goldenen Ehrennadel.

Dann war es so weit: Die Wettkämpfe begannen. Sie wurden entweder als Gerätewettkampf, Gymnastikwettkampf oder gemischter Wettkampf ausgefochten. Bei dem gemischten Wettkampf absolvierten die Kinder zwei leichtathletische Disziplinen wie 50-Meter-Sprint, Ballwurf oder Weitsprung auf dem Sportplatz, während sie in der Sporthalle der Schule Am Limes ihr Können beim Geräteturnen, Sprung, Reck, Balken oder Bodenturnen zeigen konnten. In der Baulandhalle fanden das Bodenturnen und die Disziplinen in der Gymnastik statt.

Am Nachmittag waren die Mannschaftswettkämpfe an der Reihe: zum einem die Hindernisstaffel und parallel dazu der Schülergruppen-Wettkampf, bei dem mehrere Mannschaften an den Start gingen. Bei diesem Wettkampf wählte jede Mannschaft aus acht Disziplinen drei aus, wie zum Beispiel Schwimmen, Tanzen, Turnen, Staffellauf oder Medizinballweitwurf.

Danach fanden die Siegerehrungen unter der Leitung von Björn Pfeilschifter statt, der sich beim alljährlichen Sponsor, der AOK, sowie dem diesjährigen Sponsor, der Sparkasse Neckartal-Odenwald, die für alle Treppchenplatzierungen eine Sonnenkappe zur Verfügung stellte, bedankte.

Jürgen Galm danke der MNTJ für die Durchführung des Turnfests. Christine Söhner sprach gegenüber der RNZ dem SV Osterburken für die Zurverfügungstellung der Sportgelände und für das Rahmenprogramm mit Spielstraße sowie dem FC Hettingen für das Stellen von Turngeräten ihren Dank aus.