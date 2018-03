Osterburken. (bg) Als der Osterburkener Elferrat den Satz "Fescht un Kultur des wär scho do, in Borke geht bloß kener no!" als Motto der 435. Borkemer Fastnacht gedichtet hat, hätte er "Außer am Fastnachtsdienstag" hinzufügen müssen, denn da lautete die Devise für jung und alt: "Do gehe mer no", und so zog der Fastnachtsumzug Akteure und Zaungäste einmal mehr in hellen Scharen an. Der kunterbunte Gaudiwurm begeisterte mit stattlichen Fußgruppen, originellen Motivwagen und munter aufspielenden Musikern das dicht an dicht am Straßenrand stehende närrische Volk, sorgte für Partystimmung und setzte den fulminanten Schlusspunkt der Kampagne.

Rund 3 000 Aktive aus Osterburken und der Umgebung, so die Schätzung des Elferrats-Vereins, sorgten in 40 Zugnummern für einen prächtigen Umzug, der vom Fanfarenzug der Stadt Osterburken angeführt wurde, gefolgt von der zackigen Ranzengarde.

Der Hüngheimer Elferrat kam mit Pick-up samt vielen Anhängern, aber ohne Motto in die Römerstadt, wo die "Kabuchler Bülfri" (Pülfringen) mit ihrem stattlichen rollenden Wikingerschiff und viel Fußvolk mächtig Eindruck machten. Die "Hordemer Wölf" bereicherten den Gaudiwurm mit Elferrats-Rakete, Hoheiten und vielen Narren im Wolfskostüm, und quietschfidel präsentierten sich auch die Rosenberger "Milchsäuli".

"Disney’s Unterwasserwelt" rückten die "Keschicher Eichbomhärnli", die in großer Zahl in die Heimat der "Wüscheli" eingefallen waren, auf ihrem Wagen in den Blickpunkt, während sich die Aschhäuser "Nachtwächter" auf Wagen mit der großen Politik befassten und mit dem Statement "Lieber Exit statt Brexit" gar die mitgeführte Londoner Towerbridge ins Wanken brachten. Auf dem Wagen der Fastnachter aus Winzenhofen sorgten "Asterix & Obelix" beim Besuch am Dienstag auf römischem Boden - anders als im Comic - für prächtige Laune.

Die Höpfinger "Schnapsbrenner" boten Brennerei, Ellferat-Karussell und Jamaika-Rum-Schaukel hochprozentige Narretei und nahmen unter anderem die Air-Berlin-Pleeite auf Korn, und nicht minder erfreuten die Osterburkener "Mad Kutschers" ("Geisterbahn"), das Borkemer Bauernballett und die Borkemer Kinausträndler mit Wagen und Fußgruppen und verbreiteten Partystimmung

Eine stattliche blau-weiße Schar folgte: Die "Merchemer Brogge" mischten mit Hofstaat, Garden und Wagen, Garden im fröhlichen Geschehen mit und hatten die Aktiven ihrer Jugendwehr im Schlepptau, die auch als "Einhörner" eine gute Figur machen. Und die Buchener Feuerwehr ließ auf ihrem Wagen fröhlich wissen, dass sie "Feuer und Flamme für die Wies’n" ist. Die Partyfreunde Schefflenz wiederum demonstrierten, dass sie eher auf "Circus" stehen, und die FG Schlierstadt machte auf ihrem Wagen Werbung für das "Fallschirmspringen".

Mit Prinzengarde, Klohns, Herzlis Alis und Wagen sorgte die FG "Dürmer Aff" für weitere Glanzpunkte im Umzug, in dem der Zimmerner Jugendtreff mit der mächtigen Dampflok "Emma" ordentlich Dampf machte. Für den Kontrast zur folgenden bunten "Höhgöiker"-Schar sorgten die diesmal fernöstlich orientierten Bieringer Narren, die mit einem fahrbaren "China-Tempel" in die Römerstadt gekommen waren. Als "Gummibären-Bande" präsentierte sich der Jugendclub Seckach, und die Bofsheimer "Rauchschwalben" bedauerten uf ihrem Wagen die Kürze der diesjährigen Fastnacht. Ebenfalls mit einem ideenreichen Wagen vertreten waren die Pferdefreunde Osterburken, die feststellten, dass "Politik von de Gäul lernen" könnte.

Wie immer prägten auch recht stattliche Fußgruppen das Bild. Zu den Traditionsfiguren "Herrle und Fräle", den Borkemer Hexen, den "Wüschele" und den Strohbären und ihren Treibern, die feste Bestandteile des Osterburkener Fastnachtsbrauchtums sind, gesellten sich in großer Zahl Gäässe und Hexen der Adelsheimer Gääswärmerzunft, Widdermer "Schofböck", Leibenstadter "Schlappe", Götzinger Narren und ein "Jägermeister"-Trupp aus Schefflenz.

Den Schlusspunkt im kunterbunten Umzug setzten die gastgebenden Fastnachter: die Tanzgruppen, der Jungelferrat auf dem Elferrats-Wagen und die Elferräte zusammen mit Bürgermeister und Stadträten auf dem Wagen, der an das Jahresmotto "Fescht un Kultur des wär scho do, in Borke geht bloß kener no!" erinnerte, das freilich für diesen Tag ganz und gar nicht zutraf.

Für stimmungsvolle Musik auf dem Zugweg sorgten der Musikverein Merchingen, die Musikkapelle Höpfingen, der Musikverein Schlierstadt und die Stadtkapelle Osterburken, die unermüdlich aufspielten und immer wieder zu geselligen Schunkelrunden animierten.