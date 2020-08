An der Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim laufen momentan Baumaßnahmen zur Energetischen Sanierung der Schule. Die Kosten belaufen sich auf 329.000 Euro. Foto: Joachim Casel

Osterburken-Bofsheim. (RNZ) An der Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim finden momentan umfangreiche Baumaßnahmen zur Energetischen Sanierung der Schule statt.

Das Kostenvolumen für die Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule Bofsheim beläuft sich auf insgesamt 329.000 Euro. Die Stadt erhält hierfür eine Förderung aus dem Kommunalen Sanierungsfonds in Höhe von 230.000 Euro.

Mehr Farbe, das war zwar nicht der Auslöser der derzeit laufenden Sanierungsmaßnahme an der Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim, sondern ein willkommener Nebeneffekt. Und so setzen die neuen Fensterrahmen künftig farbliche Akzente und drücken damit auch äußerlich die Lebendigkeit aus, die eine Schule ausstrahlen sollte.

Neben dem Austausch der Fassadenfenster, von Außentüren, diversen Innenraumarbeiten an Wänden, Türen und Boden gehört zu der Baumaßnahme auch der Einbau eines Blockheizkraftwerkes (BHKW).

Im Augenblick laufen die Arbeiten zum Austausch der Fenster durch die Firma Kuhn und Dörr aus Tauberbischofsheim. Dabei werden die alten Kunststofffenster aus dem Jahre 1978 gegen moderne Aluminium-Fenster ausgetauscht. Die neuen Fenster erhalten eine geänderte Aufteilung und werden gestalterisch angepasst. Die Auftragssumme für dieses Gewerk beträgt rund 180.000 Euro.

Zeitgleich wird durch die Firma Flicker aus Fahrenbach ein Blockheizkraftwerkes BHKW eingebaut. Die bei der Stromerzeugung durch das BHKW nebenbei freigesetzte Wärmeenergie wird künftig einen Teil der Beheizung der Schule ersetzen.

Diese erfolgt derzeit noch durch zwei ölbefeuerte Niedertemperaturkessel mit je 175 KW Leistung. Der erzeugte Strom selbst wird ins Netz eingespeist oder direkt im Schulgebäude verbraucht. Diese Maßnahme beläuft sich auf circa 60.000 Euro.