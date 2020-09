Osterburken/Bofsheim. (ahn) "Sehr schnell war uns klar, dass wir hier einen Ort gefunden haben, an dem wir uns sehr wohlfühlen", sagte Pfarrer Schnücker am Sonntagnachmittag auf dem gut besuchten Vorplatz der Baulandhalle. Dort fand bei strahlendem Sonnenschein der Festgottesdienst anlässlich seiner Amtseinführung statt. Beide Kirchengemeinden, in denen er in den letzten Jahren seinen Probedienst verrichtet hatte, hätten ihn sehr gut angenommen, so Schnücker erfreut, nachdem er den Segen von Dekan Rüdiger Krauth, der den Gottesdienst gestaltete, und Pfarrer Dr. Markus Roser aus Sennfeld bekommen hatte. Dass Schnücker in den evangelischen Kirchengemeinden Osterburken und Bofsheim, in denen er seit 1. Juli offiziell die Pfarrstelle besetzt, angekommen ist, zeigten auch die vielen Besucher, die dem Festgottesdienst beiwohnten – natürlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Musikalisch wurde der Festgottesdienst vom Posaunenchor Rosenberg sowie vom evangelischen Kirchenchor Osterburken umrahmt.