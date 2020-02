Auch Dekan Johannes Balbach nahm einen Orden in Empfang und küsste anschließend den „Blecker“. Foto: Martin Bernhard

Buchen. (mb) Wenn der Bürgersaal aus allen Nähten platzt, die Luft im Raum immer stickiger wird und nüchterne Verwaltungsbeamte zu reimen beginnen, dann treffen sich die Fastnachter zum Ordensfest der "Narrhalla". Deren Vorsitzender Herbert Schwing verlieh am Donnerstagabend 273 Orden.

Auch regelmäßige Besucher des Ordensfests erfahren dort immer wieder Neues. Zum Beispiel, dass die Karnevalsgesellschaft Philippsburg die Buchener "Huddelbätze" im Jahr 1996 zu Trommelpreisträgern ernannt hatte. Damit befindet sich die Buchener Traditionsfigur in guter Gesellschaft mit den Mainzer Hofsängern, dem Verleger Franz Burda sowie den Schlagersängern Ivan Rebroff und Costa Cordalis. Die Phi- lippsburger schickten am Donnerstag eine Abordnung nach Buchen als Zeichen ihrer Verbundenheit.

Oder wer wusste, dass allein am "Schmutzigen Donnerstag" 40 bis 45 Personen im Ausschank des Narrennests im Einsatz sind, um die durstigen Menschenmassen zufriedenzustellen? Oder dass die vier in Buchen vertretenen Bäckereien 1300 Brezeln spenden, die bei den närrischen Veranstaltungen an die Besucher verschenkt werden?

Interessant war auch, dass der Südwestrundfunk mit seiner Moderatorin Sonja Schrecklein wieder über das Fastnachtsspiel am "Schmutzigen Donnerstag" berichten wird. Dafür sind fünf Live-Sendeminuten von 19.13 bis 19.18 Uhr eingeplant, während über die Mainzer Fastnacht nur drei Minuten lang berichtet werden soll.

Außerdem lüftete Herbert Schwing das Geheimnis um den aktuellen Orden. "Der ist einer der schönsten der vergangenen fünf Jahre", sagte der Vorsitzende. Da die "Narrhalla" nahezu jedes Jahr außergewöhnliche Orden herausgibt, fällt ein Vergleich schwer. Der von Ulrike Steigleder gestaltete Orden zeigt Buchener Traditionsfiguren in acht Abschnitten eines Wagenrads.

Foto: Martin Bernhard

Pedanten könnten kritisieren, dass das traditionelle Buchener Wagenrad über nur sieben Abschnitte verfügt. Doch seine detailreiche und farbenfrohe Gestaltung machen den Metallorden mit einem Gewicht von 153 Gramm dessen ungeachtet zu einem äußerst repräsentativen Schmuckstück.

Anders war beim diesjährigen Ordensfest auch, dass Bürgermeister Roland Burger sich vom Beigeordneten Benjamin Laber vertreten ließ. Dieser freute sich über diesen "Karrieresprung innerhalb eines Jahres" und nutzte seine Chance, beim Publikum mit Originalität und Humor zu punkten.

So wies er in Reimform darauf hin, dass die Aufgabe der öffentlichen Verwaltung unter anderem darin bestehe, "Blödsinn und Missstände zu produzieren". Denn was könnten sonst Wagenradsänger und Büttenredner aufs Korn nehmen? "Für ,Faschenacht‘ ist das Schlimmste gerade gut genug", stellte Laber fest. "Doch Achim hat es mit dem Krankenhauschaos übertrieben."

Den Landwirten, die derzeit die Äcker in dem geplanten Baugebiet "Marienhöhe" bewirtschaften, schlug er vor, in die Obergasse auszuweichen. Die maroden Häuser dort sollen abgerissen werden. Damit wäre Platz geschaffen für den Anbau von Zuckerrüben und Kartoffeln, die auf dem benachbarten Wochenmarkt verkauft werden könnten.

Landrat Dr. Achim Brötel fasste sich kurz mit seinen geschliffenen Versen, um nicht zu lange dem Genuss von Sekt, Bier und Brezeln im Wege zu stehen. Er gab zu, dass sein Landkreis derzeit "ganz besonders närrisch ist". Als Buchener freute er sich allerdings darüber, dass Buchen zur "Geburtshauptstadt" im Landkreis werden soll, und bald jedes Baby "von Mosbach nach Dürn ein Buchener" ist.

"Narrhalla"-Schatzmeister Michael Schler präsentierte zwei neue Liedkarten. Die eine ist dem "Huddelkrach"-Schlager "Buche, Buche, du ellee", die andere dem Narrenmarsch "In Buche is no alles närrt" von Adolf Hemberger (Text) und Walter Roos (Melodie) gewidmet.

Bei guter Stimmung im Saal und schwungvollen Klängen der Stadtkapelle widmeten sich "Narrhalla"-Vorsitzender Herbert Schwing und sein Stellvertreter Uwe Ristl dem gewohnten Ordenverleihungsmarathon. Die Geehrten wiederum mussten sich mit Küssen bedanken: die Männer bei Eva Herzmann, die Frauen bei Uwe Ristl und alle auf das Hinterteil des Bleckers. Und weil dieses Jahr Schaltjahr ist, musste viermal auf die Wangen geküsst werden statt der sonst üblichen dreimal.

Nur als Schwing verkündete, dass der Vertreter der Brauerei sich kurzfristig krankgemeldet hätte, blieb den Anwesenden zunächst das Lachen im Halse stecken. Die Sorge war jedoch unbegründet. Zwei Fässer Bier standen trotzdem bereit. Der Abend war gerettet.