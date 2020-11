Von Teresa Berberich

Steinbach. Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres. Das sieht auch Familie Stich so. Mittlerweile führt sie in der vierten Generation ihren Weihnachtsbaumbetrieb mit der beliebten Odenwälder Tanne. Doch die Corona-Pandemie hat auch sie zum Umdenken veranlasst. Mit einem Onlineshop wollen sie Kunden ermöglichen, ihren Weihnachtsbaum sicher per Post nach Hause geliefert zu bekommen.

"Uns zeichnet besonders das familiäre Umfeld aus. Hier hilft die ganze Familie zusammen", erklärt Jannik Stich. Er ist gemeinsam mit seinem Vater Roland Stich Inhaber der Weihnachtsbaum Stich GbR. "Mein Vater kennt jeden Baum auf unseren Steinbacher Plantagen. Meine Mutter Uschi managt das Büro, und ich kümmere mich hauptsächlich um die Maschinen", führt der 23-Jährige aus.

"Mit dem Gedanken eines Onlineshops haben wir schon länger gespielt, und dieses Jahr ist der perfekte Zeitpunkt, die Idee umzusetzen", sagt er. "Jeder soll kontaktlos und vor allem bequem seine Odenwälder Tanne bekommen. Auch denjenigen, die beispielweise nie die Möglichkeit hatten, eine Tanne zu transportieren. Unsere Kunden können auch für ihre Familie, Freunde oder Kollegen über unseren Shop einen Weihnachtsbaum bestellen und ihnen eine Überraschung bereiten", macht Uschi Stich deutlich.

Der Onlineshop soll dennoch nicht den Kundenkontakt komplett ersetzen. Vielmehr soll er eine Ergänzung sein und dabei helfen, neue Zielgruppen zu erreichen.

"Unsere Kunden und deren Zufriedenheit sind uns sehr wichtig. Sie sollen trotz aller Anonymität des Internets wissen, wer wir sind, woher ihre Weihnachtsbäume stammen und wie wir anbauen", verdeutlicht Uschi Stich. "Darüber hinaus war es für uns von Bedeutung, einen übersichtlichen und benutzerfreundlichen Shop zu erstellen", ergänzt Jannik Stich.

Im Shop werden drei Baumgrößen angeboten, die bei einem Meter beginnen und bei 1,8 Metern enden. Wer zusätzlich einen Christbaumständer sucht, kann diesen auch direkt mitbestellen. Neben diesen Premium-Tannen bietet "Ein-Baum-eine-Box", so der Name des Onlineshops, auch etwas Besonderes an: Die Liebe auf den zweiten Blick. Das sind Tannen, die sich nicht in ihrer Qualität unterscheiden, sondern rein in ihrer Form. Auch diesen möchte Familie Stich eine Chance geben.

Durch die Option eines Lieferwunschtermins können Kunden bereits jetzt einen Baum bestellen und ihn sich zum ausgesuchten Termin liefern lassen.

Da sich die Kunden im Shop ihren Baum nicht wie gewohnt auf dem Feld oder beim klassischen Weihnachtsbaumverkauf aussuchen können, "geben wir ein Versprechen, nur die beste Qualität zu schicken", versichert der Inhaber.

Weihnachtsbaum Stich hat außerdem eine Spendenaktion gestartet. So geht pro verkauftem Weihnachtsbaum ein Euro an die Organisation von Radio Regenbogen "Kinder unterm Regenbogen".

Für die Zukunft ist auch schon einiges geplant: "Wir werden noch zusätzliche Videos erstellen, die den gesamten Werdegang unserer Tannen zeigt, vom Einpflanzen bis hin zum Versand an die Wohnungstüre."

Info: www.ein-baum-eine-box.de