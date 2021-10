Odenwald/Tauber. (pol) Mehrmonatige Fahrverbote und empfindliche Bußgelder drohen vier Autofahrern, die dem Verkehrsdienst Tauberbischofsheim in den vergangenen Tagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ins Netz gegangen sind. Bei Walldürn hatte ein 31-Jähriger am Sonntagabend seinen Mercedes auf etwa 170 bei erlaubten 100 km/h beschleunigt und dabei ausgerechnet eine Polizeistreife überholt. Bei Königheim überholte ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer die Polizei – und das im Überholverbot. Anschließend beschleunigte er auf etwa 150 km/h, raste mit 140 km/h durch eine 70er-Zone und beschleunigte danach erneut, diesmal auf 160 km/h. Eine Raserin erwischten die Polizisten auf der Autobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Gerchsheim und Ahorn, wo die 38-Jährige zunächst bei regennasser Fahrbahn mit ihrem Toyota zu dicht auf einen vorausfahrenden Pkw auffuhr, um dann noch die zulässige Geschwindigkeit in einer 80er-Zone um rund 60 km/h zu überschreiten. In der Gegenrichtung fiel den Beamten eine 33-Jährige auf, die in einer Baustelle mit Tempo-80-Limit zunächst 160 km/h, später immerhin noch 130 km/h fuhr.