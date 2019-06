Odenwald/Tauber. Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts waren die letzten Züge mit Kaufleuten auf den beiden Handelswegen von Augsburg und Nürnberg kommend Richtung Frankfurt zur Messe unterwegs. An diese Tradition wird seit 2003 alle vier Jahre mit einem historischen Kaufmannszug erinnert. Am 1. Juni startete in Augsburg wieder ein solcher Konvoi mit dem Ziel Seligenstadt. An dieser Zeitreise in die Vergangenheit beteiligen sich insgesamt ca. 250 Personen, 19 Fuhrwerke und rund 45 Pferde.

Im Jahr 2002 gründete sich in Seligenstadt, dem letzten Rastort vor Frankfurt, der Arbeitskreis Kaufmannszug. Am 31. Mai 2003 startete erstmals nach über 200 Jahren wieder ein Zug mit Kaufleuten und ihrem Geleit von Nürnberg Richtung Frankfurt. Seit diesem Zeitpunkt findet alle vier Jahre ein solcher Kaufmannszug statt. Am 1. Juni hat sich der Kaufmannszug von Augsburg aus auf den Handelsweg Richtung Frankfurt begeben. Für zwei Wochen werden sich jeweils ca. 170 Personen in ihren historischen Gewandungen in das Abenteuer einer Geleitsreise des 18. Jahrhunderts begeben. Am 15. Juni werden sie nach ca. 340 Kilometern ihr Ziel Seligenstadt erreichen. Insgesamt werden etwa 250 Personen an der Reise teilgenommen haben.

Der Anfang eines solchen Projektes besteht immer in der Aufarbeitung der geschichtlichen Begebenheiten sowie der möglichen Wegführungen, so die Organisatoren. Über die gesamte Zeit der"Geleitszüge wurden verschiedene Routen befahren. Unter Mitarbeit eines Historikers wurden geschichtliche Recherchen betrieben und die genaue Route ausgearbeitet. Unter Berücksichtigung der Belastbarkeit der Pferde wurden dann die Tagesetappen geplant.

Gezogen werden die Fuhrwerke beim Geleitszug vorwiegend von schweren Warmblütern. Ein heute im Freizeitbereich eingesetztes Reit- oder Gespannpferd wäre ohne spezielle Vorbereitung den Strapazen einer solchen Fahrt nicht gewachsen, so Stephan Sprey, einer der Verantwortlichen für Pferde und Fuhrwerke.

Der Kaufmannszug war am 1. Juni um 10 Uhr in Augsburg aufgebrochen. An den folgenden Tagen wird der Start jeweils morgens um 9 Uhr sein, die Etappenziele werden nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr erreicht werden.

Die Region Odenwald-Tauber erreicht der Kaufmannszug am Pfingstmontag, 10. Juni. Von Aub führt die 22 Kilometer lange Strecke nach Unterwittighausen. Am nächsten Tag (Dienstag, 11. Juni) macht sich der Tross auf den 18 Kilometer langen Weg nach Tauberbischofsheim. 15 Kilometer haben Ross und Reiter am Mittwoch, 12. Juni, auf der Strecke von Tauberbischofsheim nach Külsheim zu bewältigen.

Von der Stadt der Brunnen geht es dann am Donnerstag, 13. Juni, über die Landesgrenze ins unterfränkische Eichenbühl (ca.18 Kilometer), ehe die Reise an den beiden Folgetagen über Obernburg bis zum Zielort Seligenstadt führt.