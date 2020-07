Gottersdorf. (rüb) "Heimat ist viel mehr als nur ein Ort", sagte Museumsleiterin Margareta Sauer, "man kann sie fühlen, schmecken oder riechen." Davon überzeugten sich am Sonntag bei der gemeinsamen Saisoneröffnung der "Sieben im Süden" mehrere hundert Besucher im Odenwälder Freilandmuseum. Der Begriff Heimat stand dabei gleich mehrfach im Blickpunkt: Unter dem Motto "Heimat zwischen gestern, heute und morgen" präsentierten sich die sieben baden-württembergischen Freilichtmuseen, und gleichzeitig wurde die Sonderausstellung "Heimat reloaded - 5 Sinne für die Heimat" eröffnet, die das ganze Jahr über in Gottersdorf zum Mitmachen einlädt.

Turnusgemäß war der Odenwald wieder Ausrichter des Saisonstarts, und die auswärtigen Gäste bekamen gleich einmal einen Eindruck, wie die Region zum Beinamen "Badisch Sibirien" gekommen ist: Denn bereits auf der Anfahrt waren am Straßenrand die weißen Überbleibsel des nächtlichen Schneetreibens noch gut zu erkennen. Doch zum Glück schien die Sonne weshalb die wenig frühlingshaften Temperaturen doch überraschend gut auszuhalten waren.

Walldürns Bürgermeister Markus Günther - gleichzeitig Vorsitzender des Trägervereins - übernahm die Begrüßung der Ehrengäste und dankte dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, das die reizvolle Mitmachausstellung "Heimat reloaded" über ein Sonderförderprogamm bezuschusst und damit erst ermöglicht hat. Die Ausstellung selbst ist nur ein Teil des Konzepts. Wie Margareta Sauer verriet, ist außerdem eine Kooperation mit der Auerberg-Werkrealschule und der Konrad-von-Dürn-Realschule vorgesehen.

Dagmar Stonus vom Kulturbüro "Frankonzept" (Würzburg), das die Mitmachaustellung konzipiert hat, führte in die Ausstellung ein. Über allem steht die Frage "Was verbindet uns mit Heimat?". Antworten darauf finden die Museumsbesucher an fünf Stationen auf dem weitläufigen Museumsgelände. Sie bekommen aber nicht nur Antworten, sondern geben auch selbst welche, zum Beispiel bei der Beantwortung der Fragen, zu welchen Festen sie im Jahresverlauf in die alte Heimat zurückkehren oder aus welchen Gründen sie ihre Heimat verlassen haben.

Darüber hinaus gab es für die Besucher am Sonntag noch viel mehr zu erleben: Sie konnten dem letzten Odenwälder "Gäulschesmacher" über die Schultern schauen, wie er seine wunderschönen Holzpferde erschafft. Wer sich für alte Handwerkskunst interessiert, der wurde beim Schindelmacher, beim Schmied, oder beim Gitarrenbauer fündig. Etwas ganz besonders präsentierten mehrere Frauen aus dem Schwarzwald: die Herstellung der traditionellen Bollenhüte.

Für das leibliche Wohl sorgten heimische Spezialitäten aus Grünkern - auch mit modernem Anstrich - oder Kartäuserklöße, und für die Kinder gab es Aufführungen und Spiele. Ein Magnet waren natürlich die Museumsschafe, darunter sechs kleine Lämmchen.

Mit dabei war auch ein Team des SWR-Fernsehens mit Reporterin Sonja Faber-Schrecklein. Die Sendung "Treffpunkt" aus dem Freilandmuseum wird am Ostersonntag, 21. April, um 18.45 Uhr im SWR ausgestrahlt.