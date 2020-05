Walldürn. (pm) In Zeiten, in denen das Vereinsleben fast vollständig zum Erliegen gekommen ist, überraschen deren Verantwortliche mit abwechslungsreichen Aktionen: Neben den vielen spaßigen Beiträgen wie der Klopapier-Challenge kommt der soziale Gedanke offline ebenfalls nicht zu kurz: So hat die örtliche Kolpingsfamilie jüngst Überraschungspäckchen an die Bewohner des Geriatriezentrums St. Josef überreicht.

"Wir wurden nominiert, hatten aber das Gefühl, dass wir mit einer solidarischen Aktion nachhaltiger sind als mit kreativen Klopapierspielen", verkündeten die Verantwortlichen der Kolpingsfamilie am Montag bei der Übergabe. Eine benachbarte Kolpingsfamilie hatte die Walldürner Gruppe zuvor bei einer Internet-Challenge nominiert, statt eines weiteren Videoclips war dann aber im Austausch untereinander eine neue Idee entstanden. "Wir haben überlegt, was man in den Zeiten Sinnvolles machen kann", sagen Bernhard Kehl und Maximilian Dunkel von der Kolpingsfamilie. "Deshalb haben wir die Aktion "Überraschungspäckchen" ins Leben gerufen und möchten damit einsamen und isolierten Mitmenschen eine kleine Freude bereiten."

Die ersten Päckchen gingen nun an das Geriatriezentrum und wurden im Außenbereich des Zentrums übergeben. Verwaltungsleiter Lothar Beger, Pflegedienstleiter Frank Herberich und Melanie Knüttel vom Team der Sozialen Betreuung nahmen die Päckchen in Empfang. "Eine tolle Geste, für die wir uns im Namen der Bewohner herzlich bedanken", freute sich Lothar Beger und dankte den Kolpingvorständen, die im Vorfeld mit den Verantwortlichen des Geriatriezentrums abgestimmt hatten, womit man den Bewohnern eine Freude bereiten könnte.

Dass die Kolpingsfamilie bei ihrer Überraschungsaktion zunächst an das Geriatriezentrum gedacht hatte, war naheliegend, gibt es zu dieser Einrichtung doch eine jahrelange Bindung. Zumindest an Fastnacht gehören die Strohbären der Kolpingsfamilie fast schon zum Inventar, denn ein Rosenmontag im Geriatriezentrum ohne die Strohbären wäre undenkbar. Und so hofft man gemeinsam, dass bis zur nächsten Fastnachtskampagne wieder ein Zusammentreffen möglich ist.

Die ersten Päckchen wurden gleich am Abend geöffnet und haben sehr zur Ermunterung der Heimbewohner beigetragen "So eine Eierlikörpraline und ein Piccolo bekommt man ja nicht jeden Tag" betonte eine Bewohnerin, die sich wie alle anderen Bewohner auf diesem Wege herzlichst bei den Spendern bedankt.

Die Walldürner Kolpingsfamilie hat niemanden nominiert. Aber: "Vielleicht findet diese Challenge entsprechende Nachahmer und der ein oder andere Verein oder Bürger folgt dem Beispiel und packt ein Überraschungspäckchen für ein Pflegeheim oder eine andere Gemeinschaftsunterkunft", so Beger.