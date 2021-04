Bastian Hauk in seiner Trainingsscheune in Scheringen. Foto: privat

Mudau. (lm) Überaus spannend war die Vorrunde der RTL-Show "Ninja Warrior Germany Allstars" für alle 32 Teilnehmer gewesen, die zu Recht stolz darauf sein konnten, zu den 160 besten Athleten aus der regulären "Ninja Warrior Germany" zu zählen. Einer davon war der Mudauer Bastian Hauk, der sich diesem überaus anspruchsvollen Sport seit zwei Jahren intensiv widmet. Für ihn war am Ostersonntag einfach das Größte, überhaupt zu diesem besonderen Wettkampf eingeladen worden zu sein und sich mit Sportlern seines inzwischen sehr hohen Levels messen zu können. Bester Laune verabschiedete er sich – fast am Ende von Runde zwei – strahlend von seinem Duellpartner Kim Marschner mit den Worten "Es hat Spaß gemacht!". Keine Spur von Frust, Neid oder Missgunst war da zu spüren.

Vorausgegangen war diesem Abschied eine gelungene Runde eins und eine noch schwerere Runde zwei, die er nach fast drei Vierteln des Parcours im kalten Nass beendete. Genauer trat der 35-jährige Bastian Hauk in Duell-Runde eins gegen den nicht zu unterschätzenden Georgi Damyanow an. Zunächst mit einem Sprint über die Startblöcke, mittels "Seil im Nebel" und dem anschließenden Hebel Richtung Cargo-Netz. Weiter ging es an den Flugbrettern, dann über schwebende Tritte und an Schwing-Flügeln hoch übers Wasser, in das Georgi abstürzte. Doch Bastian Hauk legte Wert auf die Ninja-Ehre, bewältige die unglaubliche Wand und betätigte als strahlender Sieger mit Schwung den Buzzer. Optimistisch konnte er so Runde zwei gegen Kim Marschner, beginnend mit den Sprung-Tritten, angehen.

Als neue Schikane galt die Ring-Jagd, die Bastian mit Bravour bestand, ebenso wie das anspruchsvolle Windspiel, das in den "Klacker" überging, bei dem sich der Athlet mit einer Hand festhalten und mit der anderen einen Hebel umlegen musste. Und dieser "Klacker" ließ sich einfach nicht umlegen und kostete so viel Kraft, dass Bastian Hauk ins kalte Nass stürzte und ausschied. Doch das mindert seine Freude am Ninja-Sport kein bisschen. "Das Ganze macht unglaublich viel Spaß" und aus diesem Grund trainiert der Mudauer Sporttherapeut mit Trainingspartner Manfred Wagner in der selbst ausgebauten Trainingsscheune in Scheringen weiter, und bewirbt sich bereits um die Teilnahme an der sechsten Staffel.