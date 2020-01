Walldürn. (Sti) Alle 129 Soldaten des Logistikbataillons 461 sind wohl behalten von ihren rund viermonatigen Einsätzen in Afghanistan, in Mali, im Irak und im Kosovo zurückgekehrt. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, machten die Grußredner in ihren Ansprachen deutlich. Denn. 113 Soldaten der Bundeswehr haben seit den ersten Auslandseinsätzen 1993 ihr Leben verloren. Und: Rund 4000 Angehörige der Bundeswehr sind derzeit noch bei insgesamt zwölf Auslandsmissionen nahezu weltweit im Einsatz.

Bei einem feierlichen Rückkehrerappell auf dem Exerzierplatz in der Nibelungenkaserne würdigten viele Bürger und zahlreiche Ehrengäste nun diejenigen Walldürner Soldaten, die als aktiver Teil eines "militärischen Friedensnetzwerks" im Ausland gedient haben. Dabei schritten der Kommandeur der mobilen Logistiktruppen der Streitkräftebasis, Oberst Gunter Bischoff, sowie der Bataillonskommandeur Oberstleutnant Christoph Werle, Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Markus Günther die Front ab.

"Die Walldürner Logistiker haben in den zurückliegenden Monaten im Einsatz voll überzeugt und das Bataillon überzeugend nach außen dargestellt. Sie alle haben dazu beigetragen, die Aufträge der deutschen Einsatzkontingente zu erfüllen", lobte der Kommandeur, ehe er das Wort an Oberst Gunter Bischoff übergab. "Die Soldaten des Logistikbataillons 461 haben ihren militärischen Auftrag nicht nur angenommen, sondern mit viel Pflichtbewusstsein und großem Leistungswillen erfüllt", lobte der Oberst. Dabei hätten alle gemeinsam – sowohl die Einsatzsoldaten als auch das Team Heimat – viele persönliche Härten und Herausforderungen ertragen und getragen und seien persönlich weiter gereift.

Der Großteil der 129 Soldaten war im Stab des Unterstützungsverbands sowie der Logistikkompanie in Masar-e Scharif eingesetzt. Ihre Kernaufgabe war es, als logistische Drehscheibe die Beratung, Unterstützung und Ausbildung der afghanischen Streitkräfte sicherzustellen. Währenddessen hatte das Team Heimat unter der Leitung von Werles Stellvertretern Oberstleutnant Wagner und Oberstleutnant von Wedel ebenfalls seine Last zu tragen und unter Inkaufnahme von deutlicher Mehrarbeit den Grundbetrieb am Laufen gehalten.

"Die nächsten militärischen Aufträge stehen bereits ins Haus", kündigte Bischoff an: Im Rahmen der Bündnisverteidigung müssen sich Kräfte für die "Nato Response Force" einsatzbereit halten – im schlimmsten Fall betreffe das mehr als 270 Soldaten des Verbands.

Für den Einsatz der Walldürner Soldaten in "fremden und unberechenbaren Ländern unter schwierigen Rahmenbedingungen und mit dem persönlichen Einsatz von Leib und Leben" dankte dann Landrat Dr. Brötel in seiner Rede. Ihm zufolge müsse die Menschheit aktuell mit einer noch nie da gewesenen Dichte und Parallelität von Krisen umzugehen lernen. Er mache sich Sorgen, weil "seltsame Zeitgenossen" wie Trump, Putin oder Kim Jong-un derzeit "besonders laut mit dem Säbel rasseln". Dagegen lobte Brötel die Bundesrepublik, die in internationalen Einsätzen Verantwortung übernehme und besonnen handle.

Als "Präsenz der Vernunft" lobte dann Bürgermeister Markus Günther die Bundeswehr, die bei ihren Einsätzen und Friedensmissionen militärische, polizeiliche und auch humanitäre Aufgaben übernehme. "Als Helfer in Uniform haben Sie neben ihrem militärischen Handwerk in Konflikten vermittelt, Krisen gemanagt und sich in einem fremden politischen und kulturellen Raum bewegt", wandte er sich an die 129 Rückkehrer, bevor er ihnen für ihren Beitrag zur weltweiten Sicherheit und Stabilität dankte.

Anschließend folgte Werle einer Tradition und gab die Ortsschilder zurück, die er beim Verabschiedungsappell am 3. April 2019 als Zeichen der Verbundenheit erhalten hatte. In seiner Ansprache schlug der Bataillonskommandeur dann durchaus kritische Töne an: Er beklagte einen Mangel an moderner und funktionstüchtiger Ausrüstung und zum Teil eine stark Abhängigkeit von den Leistungen Dritter. "Dass trotzdem – nahezu geräuschlos – die logistische Leistungserbringung in allen Einsätzen sichergestellt ist, ist also keine Selbstverständlichkeit, sondern beweist die Fähigkeiten der Bundeswehrlogistik", betonte er. "Wir genießen nun diesen Moment – wohlwissend, dass die nächsten Aufgaben wie die Beteiligung an der Nato-Verlegeübung "Defender Europe 2020" oder die Informationslehrübung "Landoperationen" schon auf die Soldaten des Logistikbataillons 461 warten."

Abschließend dankte der Bataillonskommandeur den Bürgern für die spürbare Wertschätzung der Streitkräfte. "Der Rückhalt in der Bevölkerung bestärkt alle Soldaten in ihrem Auftrag, schafft Zuversicht und ist für das Bestehen im Einsatz unerlässlich."

Zu den Klängen des Heeresmusikkorps 12 aus Veitshöchheim endete dann der offizielle Teil des Rückkehrerappells. Ein Empfang in der Truppenküche der Nibelungenkaserne schloss sich an.