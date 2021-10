Die Überreichung der Erntegaben an die Kindergärten der Gemeinde erfolgte im Rahmen der Kreiserntedankfeier in Sindolsheim. Unser Bild zeigt die teilnehmenden Erzieherinnen mit von links: Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek, Dekan Rüdiger Krauth, MdB Alois Gerig, Landrat Dr. Achim Brötel, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Andreas Sigmund und Vorsitzender Albert Gramling. Foto: Elisabeth Englert

Sindolsheim. (ene) Inmitten der Bauländer Kulturlandschaft, am Ortsrand von Sindolsheim, fand unter azurblauem Himmel auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage jetzt die Kreiserntedankfeier statt. Leuchtend orange Kürbisse, glänzend rote Hagebutten, riesiger Mais mit gelben Kolben, kurzum die Farben- und Erntefülle des Herbstes stimmte die Gäste bereits von weitem optisch auf den Erntedank ein. Mit viel Liebe zum Detail hatte ein Team der Landfrauen Bauland mit ihrer Vorsitzenden Inge Schneider mit der ganzen Vielfalt an Erntegaben einen authentischen Erntedankaltar dekoriert.

Beginnend mit einem ökumenischen Bulldog- und Schlepper-Gottesdienst, musikalisch gestaltet vom Posaunenchor Buch unter der Leitung von Kurt Meyer, übermittelte Dekan Rüdiger Krauth auch die Grüße seines verhinderten katholischen Kollegen, Dekan Johannes Balbach vom Dekanat Mosbach-Buchen. Ausgehend vom bewusst ohne Satzzeichen endenden Motto "Was für ein Klima" entwickelte der Geistliche unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Der mit einem Ausrufezeichen ausgedrückten Freude über den Reichtum unserer gemäßigten Klimazone stellte er die Verunsicherung durch den Klimawandel des mit einem Fragezeichen endenden Satzes gegenüber. "Was für ein Klima" sei nicht nur eine rein wissenschaftliche, vielmehr auch die Frage nach "Was habe ich ein Verhältnis zu Gott", dem der Mensch als Teil der Schöpfung in der Natur begegne. Insofern seien Klima und Erntedank untrennbar miteinander verbunden.

Die Landfrauen Bauland gestalteten den von Dekan Rüdiger Krauth zelebrierten ökumenischen Gottesdienst mit und hatten für die ansprechende Deko gesorgt. Foto: Elisabeth Englert

Mit Dankbarkeit blickte der Vorsitzende des Kreisbauernverbands, Albert Gramling (Dörnishof), der mit dessen Geschäftsführer Andreas Sigmund für die Veranstaltung verantwortlich zeichnete, auf das von Unwettern verschont gebliebene Erntejahr in der Region zurück. Indessen seien stark steigende Energie- und Düngerpreise sowie Lieferengpässe bei letzterem mehr als bedenklich. Auch der gesellschaftliche Wunsch nach mehr Tierwohl schlage sich in den Erzeugerpreisen nicht nieder. "Wer soll das regionale Schweineschnitzel liefern, wenn es keine Schweineställe mehr gibt?" Zwar werde man mit den im Ausland erzeugten Lebensmitteln versorgt werden, die allerdings nicht den hier geltenden hochwertigen Standards unterlägen.

"Wer weiter denkt, kauft näher ein", mit diesem Satz griff auch Landrat Dr. Achim Brötel diese Widersprüchlichkeit der Gesellschaft auf und wertschätzte den Aspekt der Regionalität. In einer Welt, die bei Lebensmitteln immer mehr auf den "Einheitsbrei" zusteuere, sei es ein klarer Mehrwert, wenn man sich durch ein "authentisches, echtes, unverwechselbares, regionales Angebot abheben kann", brach Brötel eine Lanze für Direktvermarkter, Hofläden und Regiomaten. Ausdrücklich lobte er in Bezug zum Veranstaltungsort das hier produzierte Odenwälder Käseherz sowie den Baulandtrüffel und warb für innovative Ansätze auf dem Weg zur "Genussregion".

Schön geschmückte Schlepper und Traktoren bildeten die Kulisse der Erntedankfeier. Foto: Elisabeth Englert

Nachdenkliche Töne stimmte Gastgeber und Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek an. Unsere Wohlstandsgesellschaft habe den Blick für die ureigenste Aufgabe der Landwirtschaft verloren, die Nahrungssicherstellung. Stattdessen fokussiere man immer stärker die Produktion, "die Landwirtschaft muss als Zielscheibe herhalten". Erntedank biete daher die Gelegenheit, Dank zu sagen für vielfältige, gute und ausreichend vorhandene Lebensmittel.

Danke sagten daraufhin auch die Erzieherinnen der Kindergärten aus Rosenberg und Hirschlanden, die zwei prall gefüllte Körbe mit heimischem Obst und Gemüse für ihre Einrichtungen bekamen. Die gemeinsame Zubereitung sowie der daran anschließende Genuss sensibilisierten bereits im Kindesalter und legten den Grundstein für Regionalität, Nachhaltigkeit und Wertschätzung der Landwirtschaft.

Um regionale und nachhaltige Produktion, gepaart mit christlicher Motivation ging es bei der kurzen Vorstellung der Kirchenkäserei Sindolsheim durch die Vorständin des als Genossenschaft geführten Betriebs, Ursula Krauth. Verschiedene Käse- und Milchprodukte, ein Café, Betriebsführungen mit anschließender Bewirtung oder Kindergeburtstage, bei denen die Kinder ihren Käse selbst herstellen können, biete das rührige Team, dem auch drei Menschen mit Beeinträchtigung angehören.

Über Entstehen und Erfahrungswerte der "Betriebsgemeinschaft Ackerbau Sindolsheim" berichtete der einheimische Landwirt Jochen Kautzmann, zu der er sich vor knapp zehn Jahren mit zwei weiteren Berufskollegen zusammenschloss. Nicht höher, schneller, weiter sei ausschlaggebend gewesen, vielmehr spielte der Faktor Zeit eine enorme Rolle, betonte der dreifache Familienvater. Dem allgemeinen Trend zuwiderlaufend habe man sich mehr Zeit für Familie, Ehrenamt, Urlaub, Hobby oder auch genügend Zeit für Genesung erhofft. Rückblickend habe sich dieser Weg als richtig erwiesen, haben sich doch die erstrebten Vorteile – Zeit, Wirtschaftlichkeit und neue Technik – aufgrund von Teamfähigkeit und Kompromissbereitschaft eingestellt. Bei seiner Vorstellung über bewirtschaftete Flächen und Anbauvielfalt betonte er als Besonderheit den Grünkernanbau in Bioqualität, der im Zuge der Biomusterregion Neckar-Odenwald vermarktet werde.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig lobte das Engagement der "Praktiker" und ermahnte die Anwesenden, den Erntedank auch nach dieser Feier in den Alltag mitzunehmen, ihn bereits am Tag danach beim "Griff ins Supermarktregal" nicht zu vergessen. Bei einer durchschnittlichen Ausgabe von zehn Prozent für Lebensmittel gehe der Dank ein Stück weit verloren. "Die Mittel zum Leben werden über Insektensterben oder Methan-Ausstoß vergessen", kritisierte der stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbands. Mit einem leidenschaftlichen, flammenden Appell an die Eigenverantwortung der Verbraucher für Regionalität, Nachhaltigkeit und Ökologie forderte er: "Kaufen Sie regionale Lebensmittel!"

Von deren Güte und Geschmack konnten sich die Besucher bei der anschließenden Bewirtung durch die Kirchenkäserei überzeugen und diese gelungene Erntedankfeier kulinarisch beschließen.