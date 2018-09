Neckar-Odenwald-Kreis. (Wd) Bei unserem Bericht über die Bilanz der Dienstleistungsgesellschaft Neckar-Odenwald ("Digeno") stand unter der Überschrift "Hohe Vermittlungsquote", dass 152 Personen im Rahmen des Arbeits- und Sozialtrainings betreut wurden und davon 47 Personen in ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis vermittelt werden konnten, was "eine Vermittlungsquote von 41 Prozent" bedeute. Doch anhand dieser Zahlen kommt man lediglich auf 30,92 Prozent. Wurde demnach von der "Digeno" nicht richtig gerechnet oder wurde etwas nicht richtig verstanden?

Die Redaktion hat am gestrigen Freitag vor Ort im Landratsamt und bei Geschäftsführer Dr. Ginter nachgefragt. Der Wortlaut aus dem "Digeno"-Beteiligungsbericht lautet:

"In 2017 wurden 152 Personen im Rahmen des Arbeits- und Sozialtrainings betreut, 114 davon schieden aus, 47 Personen konnten direkt aus dem Kurs in ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis vermittelt werden. Somit konnte eine erneut sehr gute Vermittlungsquote von 41 Prozent erzielt werden."

Demnach ergebe sich die Erfolgsquote im "Digeno"-Geschäftsbericht, wenn man die 47 Vermittelten auf die 114 Ausgeschiedenen beziehe, so Dr. Ginter. Er übermittelt uns zum Verständnis folgende Ergänzungen: Die "Digeno" bietet fortwährend Arbeits- und Sozialtraining für den entsprechenden Personenkreis an, Dauer mindestens sechs Monate.

Somit wurde in 2017 die Zahl von 152 Personen betreut. Teilweise sind diese Personen noch in den Kursen. Wenn von diesen 152 Personen "114 ausgeschieden" sind, bedeutet dies, dass sie nicht mehr den Kurs besuchen - sie haben diesen entweder erfolgreich absolviert oder nehmen aus verschiedenen Gründen nicht mehr an diesem Kurs teil. Maßgeblich für die Vermittlungsquote ist die Anzahl der Personen, die "nicht mehr am Kurs teilnehmen" - und somit also "ausgeschieden" sind.

Der Prozentangabe von 41 Prozent bezieht sich folglich auf diesen Personenkreis, nämlich den 114 ausgeschiedenen Personen", so Dr. Ginter.