Von Teja Banzhaf

Neckar-Odenwald-Kreis. Deutschlands "Problemkinder" werden immer mehr: 6,6 Prozent betrug im Jahr 2019 der Anteil der jungen Menschen, die keinen Schulabschluss schafften. Das sind 0,9 Prozentpunkte mehr als noch 2011. Der Neckar-Odenwald-Kreis kommt besser weg: Hier blieben zuletzt 6,1 Prozent (Vorjahr: 8,2 Prozent) ohne jeglichen Abschluss. Im bundesweiten Vergleich bedeutet das für den Neckar-Odenwald-Kreis Platz 168 in der Bundesliga der Abschlusslosen. Die niedrigste Quote und damit Platz 1 hat der Kreis Main-Spessart mit 2,3 Prozent jungen Menschen ohne Abschluss.

Die Bildungspolitik sonnt sich derweil allerdings lieber im Glanze junger Menschen mit Abitur: Deren Anteil liegt bundesweit bei 34,6 Prozent der zuletzt gezählten Schulabgänger. Verglichen damit liegt die Quote im Neckar-Odenwald-Kreis mit rund 32,7 Prozent Abiturienten niedriger als im Bund. Und in der Bundesliga der Abiturienten liegen wir damit auf Platz 197 unter den 403 im Regionalatlas ausgewerteten Städten, Kreisen und Stadtstaaten. Spitzenreiter mit einer Abiturientenquote von 64 Prozent ist in diesem Vergleich die Stadt Neustadt an der Weinstraße.

Knapp jeder Dritte schafft das Abitur

Die bundesweite Negativentwicklung im Land der Dichter und Denker, wo die Bedeutung von guter Bildungspolitik gerne beschworen wird, kann dabei nicht Corona in die Schuhe geschoben werden. Die aktuellen Zahlen betreffen den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019. Corona wurde erst wenige Wochen danach zum Thema. In ganz Baden-Württemberg beendeten 5,9 Prozent der jungen Menschen die Schulzeit, ohne einen Schulabschluss in der Tasche zu haben. Das ist eine etwas geringere Quote als im Vorjahr mit 6,4 Prozent.

Jetzt ist diese Zahl statistisch allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil die Statistiker da zwei Gruppen mixen, die nicht in einen Topf gehören: Enthalten sind Schulabgänger ohne Abschluss, die gar keinen Abschluss machen konnten, weil sie eine Förderschule besuchten – viele von ihnen eine mit den Schwerpunkten Lernen oder Geistige Entwicklung, und da wird meist gar kein Hauptschulabschluss angeboten. Aber: Unter den Abschlusslosen "sind immer weniger Förderschülerinnen und Förderschüler, das heißt, der Anstieg geht ausschließlich auf vermehrte Abgänge ohne Abschluss aus den anderen Schularten zurück", sagt der Bildungsbericht 2020 der Bundesregierung.

Im Neckar-Odenwald-Kreis entwickelten sich die beiden Gruppen junger Menschen so: 2011 blieben 9,5 Prozent ohne Abschluss, 2012 waren es 6,7 und aktuell haben eigentlich 6,1 Prozent nicht genug fürs Leben gelernt. Dagegen machten im Sommer 2019 im Neckar-Odenwald-Kreis rund 32,7 Prozent der Schüler Abitur, und damit mehr als im Vorjahr mit 30,5 Prozent. Im Jahr 2016 hatte die Abiturientenquote bei 28,2 Prozent gelegen und im Jahr 2011 machten rund 27,8 Prozent aller von den Schulen Abgehenden den begehrten Abschluss.. Der Anstieg geht zulasten anderer Schularten wie den Real- und Werkrealschulen. Der große Ausschlag beim Abitur im Jahr 2012 ist auf den Doppeljahrgang zurückzuführen, in dem die ersten G8-Schüler zusammen mit den ein Jahr zuvor gestarteten G9-Schülern den höchsten deutschen Schulabschluss ablegten.

Dabei gilt nach wie vor: Mama Abitur, Papa Abitur, Kind Abitur ist eine noch immer zutreffende Voraussage für den Bildungsweg: "Mehr als sieben von zehn Kindern, von denen mindestens ein Elternteil Abitur oder Fachhochschulreife hat, erreichen diesen Abschluss ebenfalls", sagt die Bildungsstatistik. Das heißt auch: "Bei den Grundschulübergängen auf weiterführende Schularten treten weiterhin erhebliche soziale Disparitäten auf." Sprich: "Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Elternhäusern" gehen nicht gleich aufs Gymnasium, sondern wechseln den Bildungsweg häufiger bis zum Ziel Abitur: "Die anfänglichen Unterschiede werden damit aber kaum ausgeglichen", sagt der Bildungsbericht.

Das heißt, die Theorie "Jeder kann alles schaffen" scheitert zumindest zum Teil an der schulischen Wirklichkeit. Denn die entscheidet oft darüber, ob das Leben im gesellschaftlichen Nirgendwo landet: "Um kriminellem Verhalten wirksam vorzubeugen, ist es daher von entscheidender Bedeutung, Jugendlichen Bildungschancen und, damit verbunden, die Aussicht auf ein selbstbestimmtes und glückliches Leben in Beruf und Gesellschaft zu eröffnen." Der Satz ist elf Jahre alt. Er stand 2010 in der Bertelsmann-Studie "Unzureichende Bildung: Folgekosten durch Kriminalität" zu lesen. Bundesweit ist die Quote der Abschlusslosen jetzt höher, da muss die Bildungspolitik nachsitzen. Vor Ort ist es mit der Bildung wie in der Schule: Es gibt gute und nicht so gute, die dringend besser werden sollten.