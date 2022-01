Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Das Landratsamt weist auf eine digitale Informationsveranstaltung des Sozialministeriums zur Covid-19-Schutzimpfung bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren hin. Diese findet am Donnerstag um 19 Uhr statt. Die Veranstaltung wird unter www.dranbleiben-bw.de/kinderundjugendliche übertragen. Fragen können vorab und auch während der Veranstaltung über frage@dranbleiben-bw.de eingereicht werden.

Bei der Frage, ob ein Kind geimpft werden soll, spielen nicht nur medizinische, sondern oftmals auch soziale und psychologische Faktoren eine Rolle. Um bei dieser komplexen Entscheidungsfindung Orientierung zu bieten, beantworten Prof. Dr. med. Hans-Georg Kräusslich von der Virologie der Uniklinik Heidelberg, Dr. med. Stephan Illing, Kinder- und Jugend-Pneumologe und Infektiologe, Julia Wahnschaffe vom Deutschen Kinderschutzbund und Sebastian Altemüller aus der Taskforce Impfen im Sozialministerium an diesem Abend die eingereichten Fragen.

Auch Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert spricht sich für die Impfung von Kindern und Jugendlichen nach Absprache mit dem Kinder- oder Hausarzt aus: "Aus meiner Sicht ist die Impfung dem Durchmachen einer Infektion immer vorzuziehen. Auch wenn Kinder in der Regel milde Verläufe haben, wissen wir über mögliche Langzeitfolgen der Infektion noch immer zu wenig. Dieses Risiko überwiegt aus meiner Sicht mögliche Risiken einer Impfung deutlich."

Für den zweiten Kinderimpftag mit Terminanmeldung im Impfstützpunkt in Fahrenbach am 15. Januar sind noch wenige Resttermine buchbar. Ein dritter Kinderimpftag findet am 21. Januar in Bödigheim statt. Informationen zur Anmeldung werden noch veröffentlicht.