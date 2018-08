Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die Hitze und ihre Hartnäckigkeit sind derzeit ein Thema, das kaum einen kalt lässt. Doch heiß her geht es auch im Wald, wo sich zumindest der Mensch ab und und an ein klein wenig Abkühlung verschaffen kann. "Noch bis Mitte August hat das Rehwild seine Paarungszeit, in der Jägersprache auch Brunft genannt", erklärt Kreisjägermeister Heinz Gottmann die Umtriebigkeit in den Wäldern der Region. Da seien die Tiere mitunter buchstäblich blind vor Liebe. Und leider bringt sie ihre hormonbedingte Kopflosigkeit immer wieder in Gefahr: Denn auch tagsüber queren liebestolle Rehe Kreis, Landes- und Bundesstraßen - und stellen für sich und andere Verkehrsteilnehmer ein Risiko dar. Wie der Deutsche Jagdverband (DJV) bittet daher auch Kreisjägermeister Gottmann Verkehrsteilnehmer um erhöhte Rücksichtnahme - der "re(h)ge Verkehr" bedingt eben eine erhöhte Achtsamkeit.

Wer auf Landstraßen entlang von Wäldern sein Tempo von 100 auf 80 Stundenkilometer drossele, der reduziere seinen Bremsweg um 25 Meter. "Das kann überlebenswichtig sein - auch für das Wildtier", führt Gottmann aus. Denn ein Aufprall endet für die im Durchschnitt rund 20 Kilogramm schweren Rehe fast immer tödlich. Allein im vergangenen Jagdjahr haben fast 200.000 Rehe ihr Leben auf deutschen Straßen gelassen.

Vor allem Rehböcke sind laut Jagdverband jetzt sehr aktiv und stetig auf der Suche nach paarungswilligen Reh-Damen. Hat der Bock eine Auserwählte gefunden, treibt er sie stundenlang vor sich her - bis sie sich zur Paarung bereit erklärt. Bei diesem Treiben entstehen kreisförmige Pfade, die auf Feldern oder Waldwiesen gut zu erkennen sind. In der Jägersprache werden diese Pfade auch "Hexenringe" genannt.

