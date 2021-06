Viele Stühle blieben leer: Nicht ausgelastet war das Kreisimpfzentrum in der vergangenen Woche. Dafür wurde in den Arztpraxen so viel geimpft wie noch nie. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Temperaturen steigen, und die Inzidenzwerte sinken: Der von vielen Politikern in Aussicht gestellte entspannte Sommer scheint so langsam, aber sicher Wirklichkeit zu werden. Ebenfalls erfreulich: Die Zahl der Impfungen im Landkreis nimmt ebenfalls stetig zu. Im Kreisimpfzentrum in Mosbach wurden zwar nur 2673 Impfungen verabreicht – und damit fast 2000 weniger als in der Vorwoche. Dafür wurde in den Arztpraxen im Landkreis ein neuer Wochenrekord notiert: 4318 Impfungen wurden hier gezählt. Insgesamt wurden im Kreis bislang 86.784 Impfdosen verabreicht.

26 Neuinfektionen in einer Woche

Eine Neuinfektion hat das Gesundheitsamt am Montag gemeldet. Insgesamt 26 Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises sind in der vergangenen Woche positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden – in der Vorwoche waren es 41. Das Landesgesundheitsamt hat am frühen Montagabend einen Inzidenzwert von 17,4 errechnet (Vorwoche: 25,8). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 44 (Vorwoche: 78). Auch diese Zahlen belegen die erfreuliche Entwicklung.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 6337 Landkreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert. Insgesamt 139 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Blick in die Kommunen

Bei den Zahlen aus den Kommunen wird deutlich, dass in der Mehrzahl der Städte und Gemeinden in der vergangenen Woche keine nachgewiesene Neuinfektion verzeichnet wurde. In 14 Kommunen gibt es aktuell keine nachweislich Infizierten. Die meisten Neuinfektionen gab es in der vergangenen Woche in der Stadt Buchen (sechs) sowie in Mosbach und Walldürn (je vier). Bei den aktiven Fällen liegen Mosbach und Walldürn (je neun) vor Buchen (sechs) und Haßmersheim (fünf).

Die Lage in den Kliniken

Relativ entspannt ist die Lage in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen und Mosbach. Dort werden aktuell – wie in der Vorwoche – insgesamt vier positiv getestete Patienten behandelt. Alle vier Patienten liegen auf der Isolierstation am Standort Buchen. Zudem läuft an diesem Klinikstandort in einem Fall eine Verdachtsabklärung. In Mosbach gibt es aktuell keine positiv getesteten Patienten. Dort läuft aber in vier Fällen eine Verdachtsabklärung.

Am Hardheimer Krankenhaus zählt man aktuell einen positiv getesteten Patienten. Zudem gibt es zwei Verdachtsabklärungen.

Der Stand der Impfungen

7302 Impfdosen wurden in der vergangenen Woche im Neckar-Odenwald-Kreis verabreicht. Mit Impfstoffen von Biontech und Astra-Zeneca wurden in der Kalenderwoche 23 im Kreisimpfzentrum (KIZ) Mosbach insgesamt 2673 Menschen geimpft. Hinzu kommen 126 Impfungen durch das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums und 185 durch das mobile Impfteam des Zentralen Impfzentrums Heidelberg. In den Arztpraxen im Landkreis waren es 4318. Insgesamt wurden im Landkreis bislang 86.784 Impfdosen verabreicht, der Großteil davon – 49.483 – im Kreisimpfzentrum.

Trotz dieser erfreulichen Zahlen gibt es aktuell relativ wenig Erstimpfungen im Kreis. Unter den 2799 Impfungen im Kreisimpfzentrum (inklusive mobiles Team) in der vergangenen Woche waren nur 458 Erstimpfungen (Vorwoche: 674), der Rest waren Zweitimpfungen.

Info: Das Bürgertelefon ist unter Tel. 06261/84-3333 oder unter 06281/5212-3333 erreichbar (werktags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr).