Bäckermeister Ottmar Lunkenheimer aus Buchen bezieht sein Mehl von der Steinemühle in Hardheim. Lieferschwierigkeiten gibt es da erfreulicherweise nicht. Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Buchen/Mudau/Walldürn. Auch wenn in Supermärkten Mehl und Zucker knapp werden: Die Bäcker in der Region klagen nicht über Lieferschwierigkeiten. Sie können ihr Handwerk wie gewohnt ausführen. Allerdings sind die Preise für die Rohstoffe teilweise erheblich gestiegen, wie die RNZ bei einer Umfrage unter Bäckern in der Region erfuhr.

Tobias Leiblein von der gleichnamigen Bäckerei aus Walldürn hat sicherheitshalber auf Vorrat eingekauft, um auf mögliche Lieferengpässe vorbereitet zu sein. "Die Rohstoffpreise explodieren", stellt er fest, vor allem bei Mehl, Zucker und Öl. "Es ist eine Katastrophe!" Nach seinen Worten teilen sich seine Kosten auf folgende drei Bereiche auf: 30 Prozent für Rohstoffe, 20 Prozent für Logistik und Energie und 50 Prozent für Personal. "Das Bäckerhandwerk ist ein energieintensives Handwerk", sagt er. Deshalb sei es von steigenden Energiepreisen stark betroffen.

Leiblein kauft die Hälfte des von ihm benötigten Mehls bei der Steinemühle in Hardheim ein, die andere bei der Genossenschaft Bäko Südwest. Außerdem weist er darauf hin, dass Bäcker, die einen Mehlkontrakt abgeschlossen hätten, bis zur nächsten Ernte Mehl zu einem fix vereinbarten Preis erhalten würden, unabhängig davon, wie sich gerade der Marktpreis entwickelt.

"Das Mehl kostet doppelt so viel wie vor einem Jahr", sagt Ottmar Lunkenheimer aus Buchen. "Die Mehlpreise gehen ins Uferlose!" Der Bäckermeister bezieht sein Mehl von der Steinemühle in Hardheim. Obwohl Dinkel- und Roggenmehl hauptsächlich aus der Region stammten, seien auch diese Mehlsorten von Preiserhöhungen betroffen. Der Bäckermeister aus Buchen erhält seine Waren noch uneingeschränkt, allerdings zu höheren Preisen. "Mir bleibt nichts Anderes übrig, als die Preise zu erhöhen", stellt er fest. Denn nicht nur das Mehl werde teurer. Auch die Stadtwerke wollten mehr Geld haben, und die Erhöhung des Mindestlohns wirke sich auf die Personalkosten auf.

Darauf weist auch Peter Schlär aus Mudau hin. Seine Mitarbeiter erhielten zwar mehr Geld als den Mindestlohn. Weil jedoch der Abstand des Lohns von Fachpersonal zum Mindestlohn angemessen sein müsse, werde er die Gehälter seiner Mitarbeiter anheben müssen. Wegen gestiegener Energie- und Rohstoffkosten hat der Bäckermeister zum 1. März die Preise für Brötchen um fünf Cent erhöhen müssen. Schlär rechnet damit, dass er künftig sich bei Investitionen in Maschinen werde zurückhalten müssen. Statt Neugeräte werde er wohl künftig Gebrauchtmaschinen anschaffen.

"Die Rohstoffe sind zwar teurer geworden, aber verfügbar", sagt Peter Müssig aus Walldürn. Er vermutet, dass die Kostenexplosion nichts mit Knappheit zu tun habe, sondern mit Spekulation. Müssig bezieht sein Mehl von der Ottenmühle in Eichenbühl. Seine Kunden hätten Preiserhöhungen gelassen hingenommen. "Ich habe darüber keine großen Diskussionen gehabt", stellt der Bäckermeister fest.

Produktionsleiter Siegfried Brenneis von der Bäckerei Münkel/Burkardt in Mudau-Schloßau bestätige ebenfalls, dass alle für das Bäckerhandwerk notwendigen Rohstoffe verfügbar seien. Allerdings sei der Preis für alle Mehlsorten allein in den vergangenen beiden Monaten um 25 bis 30 Prozent gestiegen. Er macht dafür unter anderem die schlechte Stimmung auf den Rohstoffmärkten und unter der Bevölkerung verantwortlich. "Vielleicht ist das eine künstliche Verknappung", mutmaßt er. Mit einer echten Verknappung rechnet er für das nächste Jahr, da dann die Ukraine wohl kein Getreide werde ernten können. Sonnenblumenöl sei jetzt schon kaum verfügbar. Seine Bäckerei hat die Preise Anfang des Jahres erhöht. Da die Backöfen mit Öl betrieben würden, rechnet Brenneis mit einer weiteren Preiserhöhung wegen des stark gestiegenen Ölpreises. Die Kunden hätten sich auf steigende Preise eingestellt, sagt Brenneis.

Thorsten Reimund, Vorstandsmitglied der Bäko Südwest, teilt auf Anfrage mit, dass seine Genossenschaft ihre rund 600 Bäckereien weiterhin beliefern könne. "Aber warten wir zwei bis drei Monate ab", sagt Reimund. "Leinsaat und Sonnenblumen werden stark in der Ukraine angebaut." Er betont, dass es bisher zu keinen Lieferproblemen gekommen sei, allerdings sei die Nachfrage gestiegen. Reimund führt das auf Hamsterkäufe privater Haushalte und Spendenpakete für die Ukraine zurück. "Die Mühlen laufen vollständig. Das reicht normalerweise." Derzeit beliefere die Genossenschaft nur Stammkunden. Neukunden lehne man ab.