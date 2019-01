Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Sie ist und bleibt einfach eine Erfolgsgeschichte, die jedes Jahr neue Rekorde aufstellt: die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis. Und auch in diesem Jahr spendeten die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung Mosbach und Nordbadische Nachrichten wieder für Menschen in der Region, die in Not geraten sind. 85.015 Euro kamen zusammen, 8501 Euro legte die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald noch obendrauf. "Erfolgreich, oder?", freute sich Sparkassendirektor Gerhard Stock dann auch zum Abschluss der Aktion. Und alle Beteiligten freuten sich mit ihm.

"Es ist einfach eine tolle Sache, wenn man ganz einfach unterstützen kann. Schön, dass es diese Möglichkeit gibt", freute sich Renate Körber, Sozialdezernentin des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis. Ihr Fachbereich (Soziales und Jugend) ist einer der drei Partner der RNZ bei der Weihnachtsaktion im Landkreis. Auch Diakonisches Werk und Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis verteilen Gelder an Bedürftige - allerdings nur, wenn sich diese auch beraten lassen.

"Der Grundgedanke aller Sozialleistungen ist die Hilfe zur Selbsthilfe", berichtete Körber. Ein Prinzip, das auch für die Gelder der Weihnachtsaktion gelten solle. Besonders mache diese Aktion auch, dass man nicht nur unbürokratisch, sondern auch in ungewöhnlichen Fällen helfen könne. Wenn es eben keinen Rechtsanspruch auf Mittel vom Staat gibt, eine Investition aber sinnvoll oder die Notlage erdrückend ist.

Guido Zilling, Geschäftsführer des Diakonischen Werks, zum neuerlichen Rekord: "Ich denke, damit können wir gut helfen." Meinrad Edinger vom Caritasverband meinte: "Wir können mit diesem Geld wirtschaftliche Notsituationen lösen." Ein wachsendes Klientel seien die Geringverdiener. "Diese Hilfe ist ebenso wichtig wie die für Alleinerziehende", findet Edinger.

Unterrepräsentiert unter denen, die Hilfen aus der Weihnachtsaktion bekommen, seien allerdings diejenigen, die von Altersarmut betroffen sind. "Ich denke, diese Menschen haben eine höhere Hemmschwelle", so Meinrad Edinger. Einen ersten Kassensturz für 2018 hat der Caritasverband auch schon gemacht: Mit 78 Euro im Durchschnitt konnte in zahlreichen Fällen mit relativ wenig Geld viel bewirkt werden. "Wir wollen Perspektive geben", sagte Edinger.

Perspektive, das hat auch weiterhin die RNZ-Weihnachtsaktion im Kreis. Über deren neuerliches Rekordergebnis freuen sich nicht nur die Wohlfahrtsorganisationen stellvertretend für die Bedürftigen im Kreis, sondern auch Heiko Schattauer und Fritz Weidenfeld, Leiter der RNZ-Redaktionen in Mosbach und Buchen. "Es ist einfach beeindruckend, dass - wieder - so viele Menschen gespendet haben und sich für andere Menschen, mit denen es das Leben nicht immer ganz so gut meint, einsetzen", so Schattauer.

Sein großer Dank galt seinem Vorgänger Gerhard Layer, der die segensreiche RNZ-Aktion einst auch vor Ort in den Kreis geholt und damit bedeutend greifbarer gemacht hatte. Dabei habe er von Beginn auf die Unterstützung von Gerhard Stock bzw. der Sparkasse Neckartal-Odenwald bauen können, die schon seit 2009 tatkräftig und konsequent mit im Weihnachtsaktions-Boot sitzen.

"Vielen Dank, Herr Stock, dass sie sich auch persönlich für diese Aktion einsetzen", schloss sich auch Guido Zilling dem Dank der RNZ-Redakteurs an. "Diese Aktion ist ebenso notwendig wie richtig", schloss Stock das etwas andere "Bilanzgespräch" in der Sparkasse in Mosbach. Und das allein sei Grund genug, sie (auch weiter) zu unterstützen. Das sehen wohl auch die Leser der RNZ so. Danke dafür!