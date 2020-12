Walldürn. (pol/mare) Es hört nicht auf: In der Nacht auf Freitag hat der Radmuttern-Löser wieder zugeschlagen. Diesmal in Walldürn, wie die Polizei mitteilt.

Ein Mann parkte seinen weißen Opel Insignia in der Nacht vor dem Haus in der Sandgasse. Als er am Freitag losfuhr, bemerkte er nach einigen Minuten merkwürdige Geräusche am Auto. Der 26-Jährige stellte fest, dass sämtliche Radmuttern gelöst wurden. Glücklicherweise hatte er dies noch rechtzeitig bemerkt, bevor etwas passieren konnte.

Das Polizeirevier Buchen ermittelt nun wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gegen Unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich mit dem Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, in Verbindung zu setzen.

Update: Samstag, 5. Dezember 2020, 11.37 Uhr

Radmutter-Löser schlug diesmal in Hardheim zu

Hardheim. (pol/mare) Ein weiterer Fall von gelösten Radmuttern wurde der Polizei Buchen am Freitag gemeldet. Das teilten die Beamten mit.

Eine 25-jährige Besitzerin eines Mitsubishi stellte bereits am 1. November fest, dass am hinteren linken Rad mehrere Radmuttern gelöst waren. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Burgstraße in Hardheim.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 bei der Polizei Buchen zu melden. Aufgrund der Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle rät die Polizei weiterhin, vor Fahrtantritt die Radmuttern zu überprüfen.

Update: Montag, 16. November 2020, 16 Uhr

Buchen. (pol/mare) Der Radmuttern-Löser hat schon wieder zugeschlagen. Das berichtet die Polizei.

Die 60-jährige Besitzerin eines Opel stellte ihren Wagen am Dienstag zwischen 11.30 und 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Schüttstraße in Buchen ab. Als sie dann losfuhr bemerkte sie auf der Fahrt, dass ihr Wagen komische Geräusche verursachte.

Bei einer Überprüfung stellte sie fest, dass drei Radmuttern gelockert und eine weitere abgebrochen waren. Aufgrund der Vielzahl an ähnlichen Fällen im Kreis Buchen rät die Polizei allen Autofahrerin weiterhin, die Radmuttern ihrer Fahrzeuge vor dem Fahrtantritt zu überprüfen.

Update: Freitag, 30. Oktober 2020, 14.24 Uhr

Radmuttern an drei weiteren Autos gelöst

Buchen/Höpfingen. (pol/rl) Drei weitere Fälle gelöster Radmuttern wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet. Jeweils an dem VW eines 63-Jährigen, am Nissan einer 21-Jährigen und am Skoda eines 25-Jährigen wurden mehrere Radmuttern gelöst.

Wer jemanden dabei beobachtet hat, wie er sich in Buchen oder Höpfingen am Mittwoch oder in der Nacht zum Mittwoch verdächtig an Autos zu schaffen gemacht hat oder direkt gesehen hat, dass jemand die Radmuttern gelöst hat, sollte sich bei der Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.

Aufgrund der vielen Fälle rät die Polizei allen Fahrern derzeit dringend dazu, vor dem Fahrtantritt die Radmuttern ihres Fahrzeugs zu überprüfen.

Update: Mittwoch, 28. Oktober 2020

Weiterer Radmutter-Fall aus Osterburken

Osterburken. (pol/mare) Zu einem weiteren Fall gelöster Radmuttern kam es in der Legionstraße. Die Besitzerin eines Ford bemerkte beim Radwechsel, dass zwei Radmuttern gelockert waren. Da die Radschrauben stark beschädigt waren, muss von einer Manipulation eines Unbekannten ausgegangen werden. Die Tat soll zwischen Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 25. Oktober, stattgefunden haben.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber auf den Radmuttern-Löser nimmt die Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 entgegen. Aufgrund der 18 ähnlichen Vorfällen im Kreis Buchen in den letzten Monaten rät die Polizei, die Radmuttern vor Fahrtantritt zu überprüfen.

Update: Montag, 26. Oktober 2020, 9.30 Uhr

Erneut Radmuttern in Mudau und Elztal gelöst

Mudau/Elztal. (pol) Der oder die Radmutter-Löser treiben weiterhin ihr Unwesen. Dieses Mal in Mudau und in Elztal. Wie die Polizei mitteilte, löste ein immer noch Unbekannter zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, an zwei Fahrzeugen in der Hebelstraße in Mudau jeweils an einem Hinterrad die Radmuttern.

Betroffen war ein BMW-Fahrer, der während der Fahrt ein auffälliges Knacken hörte. Als er dies überprüfte, stellte er fest, dass die Radmuttern gelöst worden waren. Auch am Hyundai seiner Frau bemerkte er ebenfalls gelöste Radschrauben an einem Hinterrad.

Das gleiche Spiel in Elztal: Hier traf es den VW einer 26-Jährigen. Da es in letzter Zeit im Kreis Buchen sowie in Elztal vermehrt zu ähnlichen Vorfällen kam, rät die Polizei dringend, vor Fahrtantritt die Radmuttern zu überprüfen.

Update: Freitag, 23. Oktober 2020

Erneut wurden Radmuttern gelöst

Walldürn. (pol/lyd) Und schon wieder wurden Radmuttern an einem Auto gelöst. Wie die Polizei mitteilte, löste ein bislang Unbekannter am Donnerstag gegen 12.20 Uhr fünf Radmuttern am Rad eines BMW in der Ringstraße in Walldürn. Die 39-jährige Besitzerin des Wagens hörte auf dem Heimweg ein unbekanntes Geräusch und stellte daheim fest, dass die Radmuttern an einem der beiden Vorderräder gelöst waren.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Da es in letzter Zeit im Bereich Buchen/Walldürn/Osterburken vermehrt zu ähnlichen Vorfällen kam, rät die Polizei dringend, vor Fahrtantritt die Radmuttern zu überprüfen.

Update: Freitag, 9. Oktober 2020

Radmuttern in Osterburken gelöst

Osterburken. (pol) Ein Rattern oder Schleifen während der Autofahrt ist normal nie ein gutes Zeichen. Erst recht nicht, wenn zuvor auf hinterhältige Art und Weise die Radmuttern gelöst wurden. Das Gefühl, das sich dabei beim arglosen Fahrer breitmacht, kennen wohl einige aus dem Neckar-Odenwald-Kreis mehr, als ihnen lieb ist. Denn in den letzten Monaten kam es immer wieder vor, dass Unbekannte die Radschrauben an Autos lösten. Die Fallzahlen seit April liegen bereits im zweistelligen Bereich.

So wurden schon Fälle etwa aus Buchen, Walldürn, Hardheim, Mosbach, Elztal oder auch aus Bad Mergentheim gemeldet.

Auch in Osterburken gab es schon mehrere Fälle. Ein weiteres Kapitel dieser traurigen Geschichte kam dort zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, in der Hedwigstraße dazu, wie die Polizei mitteilte. Ein Unbekannter löste dort vier Radmuttern an einem Seat. Dessen Besitzer bemerkte während der Fahrt ein ungewöhnliches Geräusch und stellte bei einer Überprüfung fest, dass vier von fünf Radmuttern an einem der vorderen Räder gelöst waren. Lediglich die Schraube mit Felgenschloss war noch fest angezogen.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 06281/9040 bei der Polizei Buchen melden.

Da sich diese Vorfälle häufen, rät die Polizei dringend, vor Fahrtantritt die Radmuttern zu überprüfen.

Update: Donnerstag, 8. Oktober 2020

Jetzt auch Auto in Bad Mergentheim betroffen

Bad Mergentheim. (pol/mare) Der Radmuttern-Löser ist nun offenbar auch in Bad Mergentheim unterwegs. Davon berichtet die Polizei.

Ein Unbekannter löste demnach am Sonntag mehrere Radmuttern an einem Pkw in Bad Mergentheim. Die Besitzerin parkte ihren VW Caddy gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße "Wildpark". Als sie gegen 14.30 Uhr zurück an ihren Wagen kam, bemerkte sie noch nicht, dass ein unbekannter vermutlich acht Radmuttern an zwei Felgen gelöst hatte.

Beim Losfahren hörte die Frau während der Fahrt laute Geräusche ihres VW und begab sich am nächsten Tag mit dem Auto in eine Werkstatt. Dort wurden die losen Radmuttern als Ursache festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, zu melden.

Update: Donnerstag, 16. Juli 2020

Weitere Radmuttern gelöst

Mosbach/Elztal. (pol) Nach den Fällen rund um Buchen, gibt es nun drei weitere Fälle in Mosbach und Elztal. Auch hier wurden in den vergangenen Tage an Autos die Radmuttern gelöst.

In Mosbach wurden am vergangenen Dienstag die Radmuttern eines Chryslers und eines VWs gelöst. Bei einem Seat in Elztal wurden die Radmuttern zwischen Freitag und Dienstag, 3. und 7. Juli, gelöst.

Die Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten in Buchen, Hardheim und Osterburken gibt. Hier wurden seit April an acht Fahrzeugen die Radmuttern abmontiert.

Die Polizei rät:

> Kontrollieren Sie ihre Felgen und sichern Sie ihre Radmuttern vor dem Zugriff Unbefugter.

> Sollten an ihrem Fahrzeug ebenfalls die Radmuttern gelöst worden sein, kontaktierten Sie umgehend die Polizei.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090.

Update: Montag, 13. Juli 2020, 15 Uhr

Radmuttern in Buchen gelöst

Buchen/Hardheim. (pol) Der Fall etlicher gelöster Radmuttern an Autos hält die Polizei rund um Buchen in Atem. Wie die Beamten mitteilen, schlug der Täter zwischen Mitte April und Ende Juni bereits acht Mal in der Region zu.

Zuletzt wurden am 30. Juni an einem Fahrzeug in Hardheim die Radmuttern abmontiert. Davor machte der Täter sich an bislang sechs Fahrzeugen in Buchen und je einem in Hardheim und Osterburken zu schaffen. Die Polizei appelliert deshalb an die Bevölkerung: "Achten Sie vor Fahrtantritt auf ihre Fahrzeuge. Kontrollieren Sie ihre Felgen und sichern Sie ihre Radmuttern vor dem Zugriff Unbefugter", heißt es in einer Pressemitteilung. Sollten an Fahrzeugen ebenfalls die Radmuttern gelöst worden sein, sollten Betroffene umgehend die Polizei informieren.

Info: Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040.

Update: Donnerstag, 9. Juli 2020

Jetzt wurden auch hier Radmuttern gelockert

Osterburken. (pol/gin) Nachdem bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag einer Mitarbeiterin des Buchener Krankenhauses die Radmuttern am Auto gelöst worden waren, berichtet die Polizei nun von einem ähnlichen Fall in Osterburken.

Ein Mann war am Freitag mit seinem silbernen VW Golf unterwegs, als er während der Fahrt ein Rütteln und Klopfen sowie Geräusche vom PKW-Rahmen bemerkte. Zum Glück suchte er direkt eine Werkstatt auf. Dort wurde wenig später festgestellt, dass die Radmuttern an allen vier Reifen locker waren.

Offenbar hatte ein Unbekannter die Muttern gelöst, während das Auto im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag in der Straße "Am Kalkofen" in Osterburken abgestellt war.

Es handelt sich dabei bereits um den dritten Fall in der Region, in dem sich ein Unbekannter an den Radmuttern von Autos zu schaffen machte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 in Verbindung zu setzen.

Update: Freitag, 19. Juni 2020

Schon wieder wurden Radmuttern an einem Auto manipuliert

Buchen. (pol/mün) Nach der Nachtschicht von Samstag auf Sonntag wollte eine Mitarbeiterin des Buchener Krankenhauses mit ihrem Auto nach Hause fahren. Doch die 29-Jährige bemerkte beim Fahren, dass etwas nicht stimmt und stoppte.

Bei der Überprüfung bemerkte sie, dass an einem Rad die Radmuttern gelöst waren.

Die Polizei Buchen hat nun die Ermittlungen übernommen, denn das ist nicht das erste Mal. Schon im Mai hatte jemand an einem Auto die Radmuttern gelöst. Der Tatort: Der gleiche Parkplatz vor dem Krankenhaus.

Wer den Ermittlern Hinweise geben kann, der soll sich unter der Rufnummer 06281/9040 melden.

Update: Dienstag, 16. Juni 2020

Radmuttern an VW Multivan gelöst

Walldürn. (pol/mare) Es polterte laut, das Auto ließ sich nur schwammig lenken: Dies ist einer 28-jährigen Frau am Mittwoch in ihrem VW Multivan aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Radmuttern am Fahrzeug gelöst worden.

Aus Sicherheitsgründen fuhr die Frau mit ihrem Auto rechts ran und bemerkte hierbei die Tat an beiden linken Rädern. Die Frau hatte ihr Auto zwischen 8 und 18.30 Uhr auf einem Park and Ride-Parkplatz am Bahnhof in Walldürn geparkt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06281/9040 melden können.

Stand: Freitag, 25. Oktober 2019