In einer Podiumsdiskussion im Landratsamt unterhielten sich, moderiert von Dr. Gerhard Feix, drei Vertreter lokaler Beratungsstellen sowie ein pflegender Angehöriger zum Thema "Pflegebedürftig", was nun?". Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Wie wollen wir im Alter leben? Die in Zeiten des demografischen Wandels oft gestellte Frage beantwortet das Diskussionsforum der Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg bereits im Titel: "Auch bei Pflege daheim leben". Eine von landesweit vier dieser Foren fand vom späten Freitagnachmittag an bis in den Abend hinein im Foyer des Landratsamts statt und zog über 80 interessierte Zuhörer an.

Der Untertitel "Beratung und Unterstützung im Alltag" kennzeichnet einen Teil des Weges zu häuslichen Pflege der Zukunft nach dem neuen Leitbild "ambulant vor stationär". Bei Präsenz von Politikern, Vertretern der Pflegekassen sowie Beratungsdiensten fand ein Meinungsaustausch statt, der gleichzeitig der Ideenfindung dienen sollte. Unter Moderation von Gerhard Faix gab es bei dieser Veranstaltung in Kooperation mit zwei Ministerien und dem Neckar-Odenwald-Kreis zunächst vier Impulsvorträge.

Der Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Landtagsabgeordneter Peter Hauk (CDU), beschrieb die Anforderungen an die Infrastruktur "im Vorfeld der Pflege" in ländlichen Regionen. Dabei hob er unter anderem die Bedeutung von örtlich erreichbaren Arztpraxen hervor. Angesichts von über 300.000 Pflegebedürftigen im Land sei der Rat umso dringender, "sich damit zu beschäftigen, bevor es zu spät ist".

Dem "Aufschlag" folgend, skizzierte Landrat Dr. Achim Brötel die vorhandenen "Pflegestrukturen" im Landkreis. Es bestehe derzeit "noch eine gute Versorgungslage", aber durch die demografische Entwicklung sei ein Ausbau der ambulanten Angebote nötig und eine gleichmäßigere Verteilung in der Fläche wünschenswert, jedoch wenig steuerbar. Im Jahr 2030 lasse sich ferner ein Mangel an stationären Pflegeplätzen für nicht zuhause betreubare Patienten absehen.

Peter Schmeiduch, Regierungsdirektor im Landesministerium für Soziales und Integration, legte Wert darauf, "die pflegenden Angehörigen nicht aus dem Blick zu verlieren".

Schwierigkeiten entstünden schnell, so dass die "Gefahr der eigenen Überforderung" gegeben sei. Mithin müsse "alles zusammen gedacht" werden. Und Gerhard Weidner, Leiter der sozialen Dienste beim DRK-Kreisverband Mosbach, erörterte die Angebote durch ehrenamtlich Engagierte. Diese seien allerdings keineswegs "kostenlose Haushaltshilfen", sondern bieten eher Gespräche und damit seelische Hilfe an.

Um die Frage "Pflegebedürftig - was nun?" ging es nach der Pause in einer Podiumsdiskussion, bei der Jutta Schulz von der Beratungsstelle der Neckar-Odenwald-Kliniken, Joachim Stutz von der AOK, Peter Maurus von der Arbeiterwohlfahrt Neckar-Odenwald sowie mit Rainer Schütze ein pflegender Angehöriger Rede und Antwort standen. Letzterer pflegt seine an Demenz erkrankte Frau und hatte vieles aus der Praxis zu berichten: "So gut wie gar nicht", sei er auf die Situation vorbereitet gewesen, beschrieb er, wie er Wege suchen musste, "sich selbst zu helfen", als seine Frau zum Pflegefall wurde. Trotz aller Hilfsdienste hatte es für ihn zur Folge, fast alle Hobbys aufzugeben.

"Bei uns muss es immer schnell gehen", beschrieb Jutta Schulz die "Akutsituation" beim Eintritt eines Pflegefalles. Selbst die üblichen drei Wochen Reha nach einem Schlaganfall stünden nicht immer zur Verfügung, um alles zu regeln, weshalb man sich frühzeitig kümmern sollte.

Joachim Stutz erklärte, dass Pflegende oft "nach ein zwei Jahren selbst ausgebrannt" seien und ihrerseits Reha benötigen. Wichtig sei es immer, Anträge zu stellen - denn so manche Leistung würde nicht abgerufen. Etwas "Wasser in den Wein gießen" musste Peter Maurus, der anmerkte, dass "längst nicht jeder Antrag bewilligt" werde, weshalb professionelles Pflege-Management und stationäre Unterbringungsformen in vielen Fällen weiterhin nötig seien.

Bei den Publikumsfragen meldete sich die Mutter eines Kindes mit schwerer Behinderung, die darauf hinwies, dass häusliche Betreuung nicht nur die Seniorenpflege betreffe. Dabei kritisierte sie bürokratische Hindernisse in der Leistungserbringung sowie die Politik in Bezug auf Hilfen bei der Eingliederung in Erwerbsarbeit für pflegende Angehörige. Empfohlen wurde ihr von den Fachleuten, die Angebote der Einzelfallberatungen bei der Krankenkasse sowie Trägern sozialer Leistungen zu nutzen, da jeder Pflegefall individuell sei.