Schefflenz/Neckar-Odenwald-Kreis. Das private Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio wird ab Dezember die Regionalexpresszüge von Mannheim nach Stuttgart, abwechselnd über Neckarelz und Sinsheim, sowie die ebenfalls stündlichen Regionalbahnen auf der Frankenbahn von Stuttgart nach Osterburken fahren. Deshalb präsentierte sich die Tochter der niederländischen Staatsbahn am Montag auf Einladung vor dem Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr des Kreistags.

Landrat Dr. Achim Brötel begrüßte hierzu Rolf Schafferath, Geschäftsführer Finanzen der Abellio Rail Baden-Württemberg, im Schefflenzer Rathaus: "Beide Relationen sind für den Neckar-Odenwald-Kreis sehr wichtig und wir sind daher umso gespannter, was uns erwartet."

Schafferath erklärte, sein Unternehmen könne auf umfangreiche Erfahrungen unter anderem im deutschen Netz zurückgreifen. Schon jetzt fahre man in Deutschland fast 35 Millionen Zugkilometer pro Jahr und freue sich nun, dass man auch in Baden-Württemberg einige vom Land ausgeschriebene Bahnlinien gewonnen habe. "Wir streben die maximale Pünktlichkeit unserer Züge an und wollen ganz konkrete Qualitätsziele einhalten", betonte Schafferath.

So sei Abellio die Freundlichkeit des Personals und die Sauberkeit in den Zügen sehr wichtig. Eingesetzt würden fabrikneue Züge, unter anderem mit W-Lan und barrierefreien Einstiegen. "Obwohl der Hersteller der Züge derzeit Lieferprobleme hat, werden alle bestellten Zugkilometer erbracht", sagte der Geschäftsführer zu. Auch zeigte er sich optimistisch, dass man ausreichend qualifiziertes Personal anwerben oder ausbilden könne.

Groß war dann das Interesse der Ausschussmitglieder. Zum Teil auch kritisch hinterfragt wurde, ob das Unternehmen insbesondere beim Thema Pünktlichkeit sowie bei der Fahrerakquise die angekündigten Maßstäbe einhalten könne. "Wir haben ein junges, motiviertes Team", unterstrich Schafferath, der gleichzeitig auf weitere Nachfragen versprach, auch bei der Fahrgastinformation die Kunden nicht zu enttäuschen. Der Landrat dankte Schafferath, verbunden mit den besten Wünschen für den Betriebsstart zunächst im Juni im Raum Stuttgart und Heidelberg und dann im Dezember im Kreis.

Während es so auf der Frankenbahn berechtigte Hoffnung auf eine zuverlässige Bedienung gebe, bezeichnete der Landrat, überleitend zum zweiten Tagesordnungspunkt, die Madonnenlandbahn zwischen Seckach und Miltenberg als "absolutes Sorgenkind". Die Probleme seien vielschichtig, denn Betrieb, Fahrplan und Infrastruktur befänden sich in einem gleichermaßen unbefriedigenden Zustand.

"Alle Ansätze zur Steigerung der Attraktivität verliefen bislang mehr oder weniger erfolglos. Während durch die Westfrankenbahn zumindest eine gewisse Kontinuität bei den Ausbaumaßnahmen an der Strecke und den Bahnhöfen eingetreten ist, hat sich der Fahrplan aber leider nicht verbessert, sondern eher verschlechtert", so Brötel, der dabei auf das große Fahrgastpotenzial im Mittelbereich Buchen hinwies.

Entsprechend sei aus einem Ende 2017 verabschiedeten Positionspapier des Kreistags zusammen mit dem Verkehrsministerium die Idee entstanden, die Strecke durch ein fundiertes Gutachten detailliert zu bewerten. Das Land habe sich bereit erklärt, 50 Prozent der dafür anfallenden Kosten von rund 100.000 Euro zu übernehmen. Den Rest teilten sich der Neckar-Odenwald-Kreis und der Landkreis Miltenberg.

Den Zuschlag habe die Firma SMA (Frankfurt) erhalten. Mit Ergebnissen sei voraussichtlich nicht vor Anfang 2020 zu rechnen. "Damit wird für die Diskussion um die Zukunft der Bahn erstmals eine wirklich solide Grundlage geschaffen", betonte Brötel. Sein Dank ging an das Ministerium für die konstruktiven Gespräche und die Kostenbeteiligung.

Dann informierte Brötel den Ausschuss, dass die im Rahmen der erfolgreichen Bewerbung zur Biomusterregion entwickelte Idee eines regionalen Käses aus ökologisch erzeugter Milch schon weit gediehen sei. Man habe einen Milcherzeuger im Landkreis akquiriert und die Kirchen-Käserei Sindolsheim für die Umsetzung gewonnen. Der Käse solle in Herzform hergestellt und unter dem Namen "Odenwälder Käseherz" beworben werden.

Für die Herstellung werden allerdings herzförmige Käseformen benötigt. Dafür wolle der Kreis auf Anfrage der Käserei einmalig 5000 Euro zur Verfügung stellen. Auch dies bestätigten die Kreisräte einstimmig. Es würden viele gute Produkte im Kreis hergestellt, die man auch so konsequent vermarkten solle, so der Tenor.

Abschließend gab der Landrat bekannt, dass der zuständige Fachdienst beim Landratsamt derzeit an der im Nahverkehrsplan verankerten Ausweitung der Ruftaxi-Verkehre arbeite. Das fertige Konzept wolle man dem Ausschuss im Herbst vorstellen. Die Betriebsaufnahme erfolge dann spätestens zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020.