Neckar-Odenwald-Kreis. (rp/jam) Die Landesstraße von Walldürn über Waldstetten nach Bretzingen sowie die B27 vom Abzweig nach Langenelz bis kurz vor Heidersbach sollen noch in diesem Jahr saniert werden. Wie eine Sprecherin des Regierungspräsidiums auf Nachfrage der RNZ mitteilt, sollen beide Fahrbahnerneuerungen in den Sommerferien in Angriff genommen werden.

Die Landesstraße L577, die Bretzingen und Waldstetten an die B27 und B47 bei Walldürn anbindet, muss für das Projekt im Zuge des Erhaltungsprogrammes des Landes in mehreren Teilabschnitten mit örtlicher Umleitung voll gesperrt werden. Bewohner des Höpfinger Ortsteils müssen sich jedoch keine Sorgen machen: "Die Zufahrt nach Waldstetten ist für Anlieger gewährleistet", teilt die RP-Sprecherin mit. Um die rund 9,5 Kilometer lange Strecke abschnittsweise zu sanieren, plant das Regierungspräsidium 16 Wochen und 2,5 Millionen Euro ein. Für Konkreteres sei es noch zu früh. "Die Abstimmungen mit den Kommunen, der Verkehrsbehörde und der Polizei wurden gerade erst aufgenommen bzw. stehen noch an."

Das gilt ebenso für die 1,6 Millionen Euro teure Erneuerung der Fahrbahndecke auf einem 3,5 Kilometer langen Abschnitt der B27. Rund acht Wochen sollen die Arbeiten zwischen dem Abzweig der L523 bis Waldhausen dauern – erneut "unter Ausnutzung der Sommerferien", diesmal aber "unter Sperrung einer Fahrtrichtung mit örtlicher Umleitung". In beiden Fällen sollen die Baufirmen Risse, Verdrückungen und Ausbrüche beheben.

Weitergeführt wird der Neubau der Ortsumgehung Adelsheim. Das 57-Millionen-Euro-Projekt bei der B292 soll nach den Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe noch in diesem Jahr seine Vollendung erfahren. Die aufwendigen Hangsicherungs- und Erdbaumaßnahmen des letzten großen Bauabschnitts laufen bereits seit dem vergangenen Jahr.

Zu den weiteren Projekten des Baureferats Nord im Neckar-Odenwald-Kreis zählen die Sanierung der Mosbacher Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 0,7 Kilometern. Für diese Arbeiten an der B27 veranschlagt das Regierungspräsidium 600.000 Euro.

Eine Million Euro Baukosten sind für die Erhaltung der B292 auf einem 1,8 Kilometer langen Abschnitt von Aglasterhausen bis zum Abzweig nach Breitenbronn einkalkuliert.

Darüber hinaus arbeitet das Regierungspräsidium mit dem Neckar-Odenwald-Kreis zusammen, um die L526 wischen Mittel- und Oberschefflenz sowie die L633 zwischen Neuenkirchen und Neckarkatzenbach zu sanieren. Das RP gibt die Baukosten für diese beiden Projekte mit 500.000 Euro an. Zu guter Letzt sind Arbeiten auf einem kurzen Abschnitt der L527 zwischen Billigheim und dem Schmelzenhof für 2021 geplant.

Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe informiert, setzen Bund und Land erneut "erhebliche Mittel in die Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes in der Metropolregion Rhein-Neckar ein", um Bundes- und Landesstraßen im Rhein-Neckar-Kreis sowie den Städten Heidelberg und Mannheim, aber natürlich auch im Neckar-Odenwald-Kreis zu sanieren. "Nachdem bereits 2020 trotz der Corona-Pandemie kaum Auswirkungen auf die umgesetzten Straßenbauprojekte im überörtlichen Straßennetz zu verzeichnen waren, gehen wir davon aus, dass auch 2021 die dringend notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung des Straßennetzes in der Metropolregion wie geplant durchgeführt werden können", sagt der Leiter des Baureferats Nord, Bernd Braun.

Die geplanten Baumaßnahmen stimme man im Vorfeld größtenteils mit den zuständigen Verkehrsbehörden, den Kommunen, den Landkreisen, der Polizei sowie den Verkehrsbetrieben ab. Zeitliche Verschiebungen seien dennoch nicht ausgeschlossen.