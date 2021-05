Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Einen guten Mittelfeldplatz belegt der Neckar-Odenwald-Kreis bei der am Dienstag erstmals veröffentlichten Übersicht über die Impfquoten der Landkreise in Baden-Württemberg. Demnach liegt der Anteil der Personen mit einer Erstimpfung bei 22,2 Prozent. Vollständig geimpft sind 7,5 Prozent der Kreisbürger (Stand: 2. Mai). Nicht erfasst sind darin allerdings die bislang 8376 Impfungen in den Arztpraxen im Kreis (Stand: 4. Mai). "Die Impfbereitschaft ist erfreulicherweise hoch", sagte Landrat Achim Brötel beim Blick auf die Zahlen.

In den Impfzentren im Land wurden, so die Statistik, 2.436.426 Erst- und 832.245 Zweitimpfungen verabreicht. Davon entfallen auf Bürger des Neckar-Odenwald-Kreises 31.986 Erst- und 10.789 Zweitimpfungen. Obwohl es im Kreis kein Zentrales Impfzentrum gibt, liegen die Werte höher als der Landesschnitt. Dies kann teilweise durch die Bevölkerungsstruktur erklärt werden: Schließlich leben im Neckar-Odenwald-Kreis überproportional viele ältere Menschen, und die waren früher impfberechtigt. Zudem haben sich viele Kreisbewohner um Termine in anderen Landkreisen bemüht, etwa in Bad Mergentheim, Rot am See oder in Heidelberg.

"Die Zahlen, die das Land zum ersten Mal veröffentlicht hat, zeigen vor allem eines: nämlich dass das Thema Impfen jetzt doch landesweit deutlich an Fahrt gewonnen hat. Das ist eine sehr erfreuliche Botschaft", betonte Landrat Brötel. Einen Quervergleich zu anderen Landkreisen könne man auf dieser Grundlage hingegen nur sehr eingeschränkt ziehen. Letztlich komme es nämlich ganz entscheidend darauf an, wie viele Impfdosen das Land wohin liefert. "Da werden die Zentralen Impfzentren definitiv bevorzugt", weiß Brötel.

"Trotz dieser offenkundigen Einschränkung zeigen die Zahlen für den Neckar-Odenwald-Kreis jedoch, dass die Menschen sich bei uns in überdurchschnittlich hohem Maß um Impftermine bemüht haben – gegebenenfalls auch in anderen Impfzentren – und wir auch selbst im Kreisimpfzentrum in Mosbach sehr gut aufgestellt sind", so der Landrat. Sowohl bei den Erstimpfungen (22,2 Prozent) als auch bei den Zweitimpfungen (7,5 Prozent) liege der Neckar-Odenwald-Kreis leicht besser als der Landesdurchschnitt. Der liegt bei 21,65 Prozent für die Erstimpfungen und 7,40 Prozent bei den Zweitimpfungen.

"Das ist umso bemerkenswerter, als wir bekanntlich eine besonders hohe Zahl an Pflegeplätzen haben, deren Andienung über die mobilen Teams naturgemäß wesentlich zeitaufwendiger ist als die Verimpfung im Kreisimpfzentrum. Deshalb ist mir ein besonderes Anliegen, unserem Team um Volker Link für die hervorragende Arbeit im Kreisimpfzentrum in Mosbach zu danken."

Nach wie vor bleibe als größtes Manko aber der immer noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehende Impfstoff. Zudem kritisiert Brötel das völlig unbefriedigende und nur wenig bürgerfreundliche Terminvergabesystem des Landes, auf das der Kreis keinen Einfluss habe. "Wir werden aber auch weiterhin mit ganzer Kraft daran arbeiten, dass das Thema Impfen im Neckar-Odenwald-Kreis zu einem vollen Erfolg wird", versprach der Landrat. "Zufrieden bin ich aber erst dann, wenn wir im Obertorzentrum den Schlüssel herumdrehen können und zuschließen, weil alle, die ein Impfangebot wollten, tatsächlich auch geimpft sind. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir dieses Ziel im Spätsommer tatsächlich auch erreicht haben werden."

Interessant ist ein genauer Blick auf die bislang im Land Geimpften: Bei den über 60-Jährigen liegt die Impfquote bei 62,1 Prozent, bei den unter 60-Jährigen beträgt sie 15,7 Prozent. Vollständig geimpft sind in Baden-Württemberg 20,7 Prozent der über 60-Jährigen und drei Prozent der unter 60-Jährigen.

Bei den Erstimpfungen in den Impfzentren in Baden-Württemberg kam bislang zu 61,8 Prozent der Impfstoff von Biontech/Pfizer zum Einsatz, bei 30,5 Prozent war es der von Astra-Zeneca, und der von Moderna liegt bei 7,6 Prozent. Bei den Hausärzten sieht die Rangfolge so aus: Biontech 89,4 Prozent, Astra-Zeneca 10,5 Prozent und Moderna 0,03 Prozent.

Erstmals werden in den nächsten Tagen im Kreisimpfzentrum in Mosbach alle vier in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus verimpft. Nachdem bereits seit Ende Januar der Impfstoff von Biontech verabreicht wird und Anfang März dann der von Astra-Zeneca hinzukam, ist diese Woche die erste Lieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson eingetroffen. Zunächst stehen davon 500 Dosen zur Verfügung. Die Termine für den ersten Impftag am 14. Mai werden am Donnerstag kurzfristig freigeschaltet.

Das Besondere an diesem Impfstoff ist, dass nur eine Impfung für den Schutz benötigt wird. Bei der Terminbuchung wird deshalb nur ein Termin vorgeschlagen. Zugelassen ist der Impfstoff von Johnson & Johnson für Personen ab 18 Jahren. Er gehört zu der Gruppe der Vektorimpfstoffe. Wie immer werden die Ärzte die Impfberechtigen vor der Impfung bei Bedarf eingehend beraten.

Zudem wird am kommenden Wochenende erstmals das Serum von Moderna im Kreisimpfzentrum eingesetzt. Dieses gehört, wie das Präparat von Biontech, zur Gruppe der mRNA-Impfstoffe. Der Moderna-Impfstoff wurde dem Kreisimpfzentrum kurzfristig vom Zentralen Impfzentrum in Heidelberg zur Verfügung gestellt, um zusätzliche Termine am Samstag bereitstellen zu können. Anders als vor Kurzem in Heidelberg werden in Mosbach aber keine Biontech-Termine auf Moderna umgestellt. Bei den Moderna-Impfungen handelt es sich um zusätzliche Termine.

"Wir freuen uns, dass wir den Bürgern weitere Impfstoffe im Kreisimpfzentrum anbieten können und haben durchaus noch personelle Kapazitäten, für mehr Impfungen. Ein größeres Lieferkontingent wäre daher wünschenswert", sagte Betriebsleiter Volker Link anlässlich der eingegangenen Lieferungen. Insgesamt wurden bisher im KIZ selbst und durch das angeschlossene mobile Impfteam seit dem 22. Januar rund 29.500 Impfdosen verabreicht.