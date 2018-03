Von Dominik Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Sie ist eines der bestimmenden Medienthemen der letzten Wochen: Die Afrikanische Schweinepest (ASP). Und das, obwohl sie noch 400 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt (in Ost-Tschechien) ist. In Deutschland ist noch kein einziger Fall eines infizierten (Wild)Schweines bekannt. Für Menschen ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich.

Doch ein Ausbruch hierzulande könnte ganze Schweinebestände gefährden. So stellt sich zum einen die Frage: Ist der Hype zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt gerechtfertigt? Aber auch: Wie ist der Neckar-Odenwald-Kreis im Fall eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest hierzulande darauf vorbereitet? Die RNZ hat sich umgehört (siehe dazu auch unten stehenden Artikel).

Von politischer Seite aus wird das Thema sehr ernst genommen. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat einen Zwölf-Punkte-Plan zur Vorbeugung und Bekämpfung gegen die ASP vorgelegt. Für die Durchführung der Maßnahmen werden finanzielle Mittel in Höhe von drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Im Kern des Maßnahmenkatalogs steht die Reduktion der hohen Schwarzwildbestände in Baden-Württemberg mit jagdlichen Mitteln.

Laut Ulrich Bennemann, Leiter des Fachdienstes Veterinärwesen des Neckar-Odenwald-Kreises, besteht bei der Afrikanischen Schweinepest das Problem, dass überwiegend Wildschweine betroffen sind und diese nur mit jagdlichen Methoden erreicht werden können. "Impfungen sind auch nicht möglich. Deshalb ist es schwer, das Virus in betroffenen Gebieten zu eliminieren", so Bennemann.

Die Jägerschaft werde aktuell informiert und eingebunden, damit jegliches tot aufgefundene oder mit Krankheitserscheinungen erlegte Schwarzwild sowie Stichproben von gesund erlegtem Schwarzwild auf Schweinepest untersucht werden kann. Außerdem werden Einrichtungen an verschiedenen Standorten geplant, in denen Abfälle aus der Jagd zur Abholung durch die Tierkörperbeseitigung abgegeben werden können.

Weitere Sicherheitsvorkehrungen betreffen den Fernverkehr an Autobahnen oder Bundesstraßen, der mit Plakaten informiert wird, dass Lebensmittelabfälle nicht in die Landschaft geworfen werden sollen. "Solche Abfälle aus osteuropäischen Staaten bergen ein hohes Infektionsrisiko, wenn sie von Wildschweinen gefressen werden", erklärt Bennemann.

Wichtig sei auch, dass die landwirtschaftlichen Schweinehalter Biosicherheitsmaßnahmen einhalten, denn eine Übertragung von Wildschweinen auf Hausschweine müsse unbedingt verhindert werden. "Die Routinekontrollen und Probenahmen in diesem Bereich werden wir erhöhen, außerdem die Bestandsdaten der Schweinehalter aktualisieren", stellt Bennemann klar.

Im Vorfeld zu den Kontrollen werden alle Schweinehalter mit einem Informationsschreiben kontaktiert. Das sind im Neckar-Odenwald-Kreis nach aktuellen Daten des Landratsamts 611 Haltungsbetriebe in Größen von einem bis zu circa 2000 Schweinen.

Die Bekämpfungskonzepte bei einem Ausbruch bei gehaltenen Schweinen unterscheiden sich laut Bennemann nicht grundsätzlich von denen gegen andere gefährliche Tierseuchen wie der Maul- und Klauenseuche, der Europäischen Schweinepest und der Vogelgrippe. Das Tierseuchenrecht schreibe die Tötung und Beseitigung betroffener Bestände vor sowie die Bildung von Begrenzungszonen, in welchen der Tier- und Warenverkehr reglementiert wird und Untersuchungen von für die Seuche empfänglichen Tieren laufen, so Bennemann. Die Bekämpfungskonzepte seien ausgereift und würden im Seuchenfall schnell greifen.

Für ein dann gegebenenfalls notwendiges Räumen von landwirtschaftlichen Schweinebeständen habe das Landratsamt inzwischen einen Vertrag mit einer Spezialfirma abgeschlossen, die im Seuchenfall mit versiertem Personal und Gerät diese Aufgabe übernehme. "Das Veterinäramt wäre dennoch monatelang mit Kontrollen und Nachuntersuchungen stark ausgelastet", erklärt Bennemann.

"Im Falle eines Ausbruchs bei Wildschweinen wird es Aufgabe sein, Kadaver zu bergen, so viel Schwarzwild wie möglich zu erlegen und zu versuchen, die Seuche in einem Kerngebiet zu halten und dort auszulöschen, was aber äußerst schwierig wäre", so Bennemann.

Die Schweinehalter selbst seien, was die Sicherheitsmaßnahmen betrifft, nicht erst jetzt verpflichtet, ihren Betrieb so zu führen, dass Schweine, Futtermittel, Einstreu usw. für Wildschweine unzugänglich sind. Außerdem müssen sie beispielsweise ihre Tiere mit Ohrmarken kennzeichnen, Register über Zu- und Verkäufe führen und Kadaver bis zur Abholung sicher lagern.

"Zuchtbetriebe müssen ihren Bestand regelmäßig tierärztlich überprüfen lassen und Aufzeichnungen über die Tiergesundheit führen", erklärt Bennemann. Für die Haltung von Schweinen im Freien sind Sondergenehmigungen und regelmäßige Blutuntersuchungen erforderlich. "Es ist jetzt notwendig, diese Vorgaben umso gründlicher einzuhalten. Denn im Falle einer Seuchenübertragung auf einen Betrieb werden auch die umliegenden Betriebe reglementiert", so der Experte.

Die Bevölkerung, die mit Jagd oder Schweinehaltung keinen Kontakt hat, brauche allerdings keine Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Die Verfütterung von Speiseabfällen sei schon seit vielen Jahren verboten. "Ein Vorteil, was die eventuelle Einschleppung über den osteuropäischen Fernverkehr betrifft, ist, dass es im Kreis wenig Autobahnstrecke gibt", meint Bennemann.

Für Bennemann besteht jedoch aktuell kein Anlass zur Beunruhigung: "Es gibt bisher keine Anzeichen für einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest im Neckar-Odenwald-Kreis." Die Seuchengefahr bestehe schon seit 2014 als die Tierseuche im Baltikum begann und habe sich durch den Ausbruch in Tschechien nicht wesentlich erhöht.

"Im Jahr 2017 wurden dem Veterinäramt im Kreis sieben Stück totes Schwarzwild gemeldet, diese wurden geborgen und dem zuständigen Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt in Karlsruhe zugeführt. Die Schweinepest wurde im Labor jeweils ausgeschlossen. Es ist momentan auch nicht wahrscheinlich, dass ein tot aufgefundenes Wildschwein Schweinepest hat, es gibt viele wahrscheinlichere Todesursachen."