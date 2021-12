Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Die Auffrischungsimpfungen sind stark gefragt, bei den Erstimpfungen geht es dagegen weiter nur langsam voran. Um das Tempo auch mit Blick auf die Omikron-Mutation zu erhöhen, startet der Landkreis eine weitere Impfkampagne. Am Montag gab es aber auch eine schlechte Nachricht: Zwei weitere Menschen sind im Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben: eine 87-jährige Frau und ein 87-jähriger Mann. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt somit auf 166.

Am Montag hat das Gesundheitsamt 22 Neuinfektionen gemeldet – 26 weniger also vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch von 502,8 auf 477,1 gesunken. Damit wurde erstmals seit 30. November die Grenze von 500 unterschritten. Zwischen Samstag und Montag wurden zudem vier Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen registriert: Johannes-Diakonie Schwarzach und Mosbach, Johannesberg-Schule Mosbach und Schefflenztalschule Schefflenz. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 1587 gesunken. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen im Landkreis ist auf 12.495 gestiegen.

Die Impfquote im Landkreis liegt weiter unter dem Bundes- (73,3 Prozent) und dem Landesdurchschnitt (70,5 Prozent): Im Neckar-Odenwald-Kreis sind 66,6 Prozent der Bürger mindestens einmal geimpft (Stand: 19. Dezember). Das heißt, dass zwei von drei Bürgern geimpft sind, einer von drei nicht. Komplett geimpft sind im Kreis 65,6 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben 27,1 Prozent erhalten (Landesdurchschnitt: 28,9 %). Was auffällt: Der Anteil der Geboosterten hat sich innerhalb von 14 Tagen verdoppelt. Oder anders ausgedrückt: Fast 20.000 Kreisbürger haben zwischen dem 5. und dem 19. Dezember eine Auffrischungsimpfung erhalten. Bei den Erstimpfungen geht es deutlich langsamer voran: Knapp 900 Menschen ließen sich in der letzten Woche zum ersten Mal impfen.

Noch vor kurzer Zeit gab es lange Schlangen bei Impfaktionen, Haus- und Fachärzte konnten sich vor Terminanfragen kaum retten. Inzwischen ist es durch eine gemeinsame Anstrengung der Haus- und Fachärzte, des Landkreises, der Kommunen und einzelner Vereine sowie der Neckar-Odenwald-Kliniken gelungen, ein flächendeckendes Angebot im Kreis zu etablieren. Entsprechend enthält nun jede impfberechtigte Person einen Termin binnen kürzester Zeit. Dies nimmt der Neckar-Odenwald-Kreis zum Anlass, vor den Feiertagen noch einmal mit einer Kampagne auf die enorme Wichtigkeit der Impfungen hinzuweisen.

"Wir haben durch die Bündelung aller Kräfte jetzt das erreicht, was noch vor Wochen unmöglich erschien. Es gibt aktuell im Kreis ein Impfangebot, das sogar die Nachfrage übersteigt. Dies sollten gerade vor den Feiertagen alle nutzen, die noch keine Impfung haben oder deren Zweitimpfung schon fünf Monate zurückliegt. Denn eines ist klar: Wenn man in den an Deutschland angrenzenden Ländern sieht, was die neue Virusvariante Omikron anrichtet, müssen wir uns jetzt dafür dringend gut aufstellen", betont Landrat Dr. Achim Brötel auch angesichts noch immer hoher Infektionszahlen im Kreis.

Dies unterstreicht auch Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert: "Jeder, der derzeit noch ungeimpft ist, wird sich mit der neuen Variante früher oder später infizieren. Dieses Leid und auch die dann mögliche Überlastung des Gesundheitssystems mit allen Folgen für die Gesamtbevölkerung lässt sich jetzt noch durch eine Erstimpfung abmildern. Zudem zeigt die Wissenschaft, dass Auffrischungsimpfungen auch bei einer Infektion mit der Omikron-Variante einen guten Schutz vor schweren Verläufen bieten. Der Impfstoff ist inzwischen so bewährt, dass man sich wirklich keine Sorgen machen muss – vor einer Infektion hingegen schon."

Ziel der Kampagne ist es, nicht nur die Bevölkerung im Allgemeinen noch einmal zu sensibilisieren und zum Impfen aufzufordern, sondern auch einzelne Zielgruppen konkret anzusprechen. Neben der Möglichkeit, sich bei Haus- und Fachärzten und bei Impfaktionen von Kommunen und Vereinen impfen zu lassen, stehen in den Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim derzeit so viele Termine bereit, dass bereits überlegt werden muss, das Angebot zur Schonung öffentlicher Ressourcen wieder zu reduzieren.

Info: Terminbuchungen sind über www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sowie Telefon 06261/84-1111 (montags und freitags ab 10 Uhr sowie mittwochs ab 15 Uhr) möglich.