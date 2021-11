Neckar-Odenwald-Kreis. (jam) Wer pflanzt freiwillig etwas, das er selbst nie ernten wird? Und wer schlägt in Zeiten knapper Kassen ein lukratives Angebot aus, um seiner Genossenschaft keinen Bärendienst zu erweisen? Dieser Solidaritätsgedanke – ob nun mit zukünftigen Generationen oder einer Gemeinschaft an Waldbesitzern – prägt sowohl die Arbeit im Wald als auch das System der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland. Seit Oktober steht die Genossenschaft, die für die Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis die Holzvermarktung übernimmt, unter neuer Führung. Till Desiere, der neue Leiter der FVOB, hat im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung nicht nur den alles zusammenhaltenden Solidaritätsgedanken erläutert, sondern einen Einblick in einen zuletzt volatilen Markt gewährt.

Desiere tritt in große Fußstapfen. Sein Vorgänger, Helmut Schnatterbeck, hat die Genossenschaft vor etwas mehr als zehn Jahren auf Initiative der Städte Walldürn und Buchen aufgebaut. "Die FVOB hat sich vor allem dank des unermüdlichen Einsatzes von Herrn Schnatterbeck so gut entwickelt", ist der Neue im Amt überzeugt. Denn die Kooperation zweier Städte florierte schnell und präsentiert sich inzwischen als regionaler Marktführer: Die FVOB vermarktet heute das Holz auf rund 90.000 Hektar Waldfläche – verteilt auf vier Bundesländer und knapp 80 Mitglieder. Zuletzt wickelte das Büro im Buchener Rathaus jährlich den Verkauf von mehr als 230.000 Festmetern Nadelholz und etwa 70.000 Festmetern Laubholz ab.

Dieses rasante Wachstum steht für, aber bedingt auch den Erfolg der Forstlichen Vereinigung. Denn: "Wir müssen unser Holz gebündelt verkaufen, um einen Gegenpol zu den mächtigen Sägewerken zu bilden", sagt Desiere. Er weiß: Nur gemeinsam können die Holzverkäufer der Marktmacht der Großsäger etwas entgegensetzen und auf Augenhöhe verhandeln. "Einen anständigen Preis bekommen wir aufgrund der Menge, die wir anbieten können."

Damit hat die FVOB erfolgreich einen Trend umgekehrt, den die Sägeindustrie im Jahr 2003 mit einem Einwand beim Bundeskartellamt angestoßen hatte. "Die Holzwirtschaft hat sich damals beschwert über Monopolisten", erklärt Till Desiere. Denn Baden-Württemberg hatte zuvor über den Landesbetrieb ForstBW nicht nur Holz aus dem eigenen Staatswald vertrieben, sondern auch das Holz von Kommunal- und Privatwäldern – und damit deutlich bessere Preise bei den Sägern erzielt, als das einer einzelnen Kommune oder einem kleinen Privatwaldbesitzer gelungen wäre. Nach der Auffassung des Bundeskartellamts verstieß diese gemeinsame Vermarktung aber gegen kartellrechtliche Vorschriften. Damit waren die Großsäger am Zug und konnten die Preise für Rundholz dank ihrer neu gewonnenen Marktmacht diktieren.

Hintergrund > Werdegang: Till Desiere, der neue Geschäftsführer der FVOB, ist an der hessischen Bergstraße geboren und aufgewachsen. Er studierte Volkswirtschaftslehre in Heidelberg, Forstwissenschaften in Göttingen und später Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Beruflich war er bereits in der [+] Lesen Sie mehr > Werdegang: Till Desiere, der neue Geschäftsführer der FVOB, ist an der hessischen Bergstraße geboren und aufgewachsen. Er studierte Volkswirtschaftslehre in Heidelberg, Forstwissenschaften in Göttingen und später Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Beruflich war er bereits in der zweitgrößten privaten Forstverwaltung Deutschlands tätig, bekleidete fünf Jahre lang unterschiedliche Positionen beim Sägewerkskonzern Rettenmeier in Bayern sowie Rheinland-Pfalz und arbeitete zuletzt beim Lebensmittelhändler Ceresal in Mannheim als Produktmanager. > Bei der FVOB: Ab Mai arbeitete ihn sein Vorgänger Helmut Schnatterbeck bei der FVOB ein, seit Oktober hat Desiere die Zügel alleine in der Hand. "Die gut eingearbeiteten Mitarbeiter erleichtern mir meine Tätigkeit sehr", sagt Desiere, der nach der ruhigeren Sommerzeit nun einen betriebsamen Herbst als Haupteinschlagszeit erlebt. > Tricks und Kniffe: Dank seines beruflichen Werdegangs ist Till Desiere mit den Kunden der FVOB vertraut: "Ich kenne alle Tricks und Kniffe, auf die man achten muss", sagt Desiere, der das Rundholz der Genossenschaftsmitglieder unter anderem an seinen ehemaligen Arbeitgeber verkauft. > Reiz der Aufgabe: An der neuen Aufgabe im Neckar-Odenwald-Kreis reizt Desiere, es mit einem so vielseitigen Produkt wie Holz zu tun zu haben. Als wichtige Schlagworte nennt er die Nachhaltigkeit und die CO2-Bindung. Im Gegensatz zu seinem früheren Posten in einem Sägewerk arbeitet er nun zudem mit einer breiteren Palette an Holzarten. Trotz seiner Begeisterung für seltenere Baumarten wie Esche, Erle, Speierling und Elsbeere geht laut Desiere aber auch in Zukunft nichts über den bewährten "Brotbaum": "Die Fichte ist und bleibt auf absehbare Zeit unsere wichtigste Wirtschaftsbaumart." jam

Inzwischen ist die FVOB derart gut aufgestellt, dass sie trotz relativ weiter (und damit kostspieliger) Transportwege das Holz ihrer Mitglieder zu besseren Preisen vermarkten kann als kleinere Waldbesitzer, deren Holz nur kurze Entfernungen zum Sägewerk zurücklegen muss. Deshalb vertrauen sogar Privatbesitzer wie das Fürstenhaus zu Leiningen ihr Rundholz der FVOB an, obwohl sie die Möglichkeiten haben, es selbst zu vermarkten. "Das ist für uns ein Ansporn. Sie müssen nicht über uns verkaufen, aber sie können." Anders ist das bei den Gemeinden in der Region. "Im Neckar-Odenwald-Kreis sind wir die einzige Verkaufsstelle", erklärt Desiere.

Dass manche Genossenschaftsmitglieder bei der Vermarktung mehrere Optionen haben, bringt eine Gefahr mit sich. "Als der Preis gut war, haben die Sägewerke versucht, an der FVOB vorbei an die Mitglieder zu kommen", sagt Till Desiere. Für die FVOB wäre es fatal, wenn es der Sägeindustrie so gelingen würde, das Konzept der Genossenschaft zu untergraben. "Wir würden an Bedeutung verlieren", warnt Desiere. Ihm zufolge ist der Solidaritätsgedanke bei der Forstlichen Vereinigung das Wichtigste: "Wir wollen nicht nur für einen, sondern für alle die besten Preise erhalten, damit jeder langfristig profitiert."

Die Absicht, einen Gewinn zu erzielen, beißt sich dabei laut dem Geschäftsführer nicht mit dem Nachhaltigkeitsbegriff in der Forstwirtschaft. "Man hat schon vor 150 Jahren nachhaltig gedacht – und nicht nur an Rendite, sonst hätte man damals keine Eichen und Buchen, sondern nur Fichten gepflanzt", ist er überzeugt. Und die Erkenntnis, dass nur ein Umbau unseren Wald für zukünftige Generationen erhalten kann, hat sich zuletzt weiter gefestigt. Dafür braucht es allerdings einen langen Atem. Seine Branche sieht Desiere da gut aufgestellt: "Förster denken ohnehin in Jahrzehnten und Jahrhunderten."

Förster wie Stefan Michel setzen beim Waldumbau auf Nachhaltigkeit, nicht auf schnelle Rendite. Foto: Mayer

Während die vor 150 Jahren gepflanzten Eichen weiter unbeeindruckt und langsam vor sich hinwachsen, trieb der Holzmarkt während der Pandemie einige wunderliche Blüten, die auch den Waldbesitzern in der Region Sorgenfalten auf der Stirn bescherte. Obwohl während der Einschränkungen viele Bürger ihre Bauwut auslebten und so die Nachfrage nach verarbeitetem Holz zusammen mit chinesischen und US-amerikanischen Unternehmen ankurbelten, kamen die enormen Preissteigerungen bei den Waldbesitzern kaum an. Das Problem, so Desiere: In deutschen Wäldern war aufgrund der vorherigen Dürre und des Borkenkäfers derart viel Kalamitätsholz angefallen, dass die Waldbesitzer keinen Druck aufbauen konnten. Denn gerade das Käferholz muss innerhalb weniger Wochen in den Verkauf gehen, damit es normal verwendbar ist.

Der Flaschenhals waren also die begrenzten Verarbeitungskapazitäten in den Sägewerken. Weil es am Anfang der Kette keinen Mangel an Nachschub gab, sondern nur hinten die fertigen Produkte

fehlten, blieb der Preis vorn – also im Wald – niedrig, während er hinten für den Verbraucher in exorbitante Höhen schoss. Dass verarbeitetes Holz zeitweise ein so rares Gut war, hat laut Desiere auch mittelfristig noch Auswirkungen auf den Markt. "Viele Handwerker und Händler haben aus Angst heraus zu viel bei den Sägewerken bestellt." Weil die Sägeindustrie – für die meisten wohl unerwartet – inzwischen einen Großteil der Bestellungen abgearbeitet hat, sind die Lager voll, und die Nachfrage sinkt. "Der Marktpreis ist seit September tatsächlich wieder etwas zurückgegangen", hat Desiere beobachtet.

Da der Holzmarkt ein sehr freier, wenn auch intransparenter Markt ist, regeln – wenn nicht gerade Lieferketten zusammenbrechen oder die Produktion hinterherhinkt – Angebot und Nachfrage relativ zuverlässig den Preis. "So extrem wie in diesem Jahr waren die Schwankungen noch nie", greift Till Desiere auf den 30-jährigen Erfahrungsschatz von Helmut Schnatterbeck zurück. Trotzdem sind Prognosen laut Desiere mit großen Unsicherheiten verbunden. Denn neben der immer noch präsenten Corona-Krise mit all ihren Auswirkungen auf globale Lieferketten hat die Klimakrise ebenso das Potenzial, den Holzmarkt gehörig durcheinanderzuwirbeln.

So beobachtet Till Desiere aktuell eine "steigende Nachfrage für Holzbauten", die er auf die positiven Eigenschaften des Holzes zurückführt: "Es bindet CO2 und hat damit eine positive Klimabilanz." Außerdem wachse es nachhaltig – "ohne Dünger oder Pflanzenschutzmittel". Als weiteren Vorteil des Rohstoffs nennt er die regionale Wertschöpfung: Erlöse aus dem Holzverkauf kommen zum Beispiel den waldbesitzenden Kommunen zugute. "Das Holz wird nicht weit transportiert – im Vergleich zu anderen Produkten, die manchmal um die halbe Welt verschifft werden", sagt Desiere. Bei der FVOB sind die Wege selten weiter als 200 Kilometer. Zu guter Letzt lobt er die Zukunftsfähigkeit des Holzes: "Kunden der FVOB stellen auch innovative Produkte her, wie etwa abbaubare Fasern zur Kleiderherstellung oder kompostierbares Bioplastik." Da könnte wohl kaum etwas symbolträchtiger sein als das Projekt "Wisa Woodsat", das ankündigt, im kommenden Jahr "Holz dorthin zu schicken, wo noch niemals zuvor Holz war": nämlich in den Weltraum – mit dem ersten hölzernen Satelliten überhaupt.