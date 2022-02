Neckar-Odenwald-Kreis. (pol/rnz) Im letzten Jahr erschütterte bereits der Fall eines in den USA einsitzenden Pädophilen. Dieser wurde schließlich im August von einem Gericht in Texas zu einer fünfeinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Noch in diesem Monat wird an der Großen Jugendkammer am Landgericht Mosbach ein weiterer Fall von Kinderpornografie verhandelt. Dem mutmaßlichen Täter wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in 17 Fällen sowie die Beschaffung bzw. der Besitz kinderpornografischer Schriften in insgesamt zehn Fällen vorgeworfen.

Angeklagt ist ein 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger. Ihm wird zur Last gelegt, er habe in den Jahren 2015 bis 2017 im Bereich Mosbach seine beiden zwischen 8 und 13 Jahre alten Töchter in insgesamt 17 Fällen sexuell missbraucht, wobei er in einem der Fälle ein Video der Tat angefertigt habe.

Dem Angeklagten wird ferner vorgeworfen, er habe sich zwischen Juli 2019 und April 2020 in neun Fällen kinderpornografische Schriften beschafft und in einem weiteren Fall kinderpornografische Schriften besessen zu haben.

Zunächst sind am Landgericht Mosbach zwei Verhandlungstage angesetzt, der 17. und der 24. Februar (jeweils ab 9 Uhr). Geladen sind vier Zeugen, ein psychiatrischer Sachverständiger und eine psychologische Sachverständige.