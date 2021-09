Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Impfen schützt – vor allem vor einem schweren Verlauf –, und Reisen ist ein Risikofaktor: Auf diesen einfachen Nenner lässt sich die Auswertung der Corona-Zahlen des Neckar-Odenwald-Kreises für den Monat August bringen. Was zudem auffällt: Von den derzeit etwa 57.000 ungeimpften Kreisbürgern sind nur 21.000 Kinder und Jugendliche. Das heißt: Mehr als 60 Prozent der Ungeimpften sind Erwachsene. Und die stecken sich nach wie vor häufiger an, und sie haben auch ein deutlich höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf.

Im August hat das Gesundheitsamt insgesamt 209 Infizierte registriert. Darunter waren 106 Reiserückkehrer. Dabei handelt es beispielsweise auch um Menschen, die ihre Familie im Heimatland besuchten.

Nach Altersklassen teilen sich die 209 Infizierten wie folgt auf:

> 0 bis 9 Jahre: 11

> 10 bis 19 Jahre: 37

> 20 bis 29 Jahre: 67

> 30 bis 39 Jahre: 34

> 40 bis 49 Jahre: 26

> 50 bis 59 Jahre: 23

> 60 bis 69 Jahre: 5

> 70 bis 79 Jahre: 1

> 80 bis 89 Jahre: 3

> 90 bis 99 Jahre: 1

> über 100 Jahre: 1

Was dabei ins Auge sticht: Obwohl Kinder nicht geimpft werden können, ist ihr Anteil bei den Infizierten auffallend gering. Erklärungen hierfür könnten sein, dass sie sich seltener anstecken und dass bei ihnen eine Infektion häufig symptomlos verläuft. Dagegen bilden die 20- bis 29-Jährigen aktuell die Gruppe mit den meisten Infektionen.

Unter den 209 Infizierten des Monats August waren 33 Personen, die vollständig geimpft waren – das sind 15,8 Prozent. Stellt man die Impfdurchbrüche in Relation zur Zahl der Geimpften (knapp 87.000 Menschen im Kreis) und vergleicht diese mit den Infektionszahlen bei den Nichtgeimpften, so war das Risiko, sich zu infizieren, für eine ungeimpfte Person im betrachteten Zeitraum etwa achtmal höher als für einen Geimpften.

Ein Impfdurchbruch bedeutet, dass jemand, der vollständig geimpft ist und bei dem die Immunisierung nach der letzten Impfung abgeschlossen ist, Symptome zeigt und dann per PCR-Test positiv getestet wird.

Auf Nachfrage der RNZ gab Pressesprecher Jan Egenberger vom Landratsamt zudem folgende Erklärung: "Bezüglich der Impfdurchbrüche macht das Gesundheitsamt zunehmend die Beobachtung, dass diese vermehrt bei Reiserückkehrern auftreten. Insofern könnte es sein, dass reger Kontakt mit vielen Menschen in Urlaubssituationen die Wahrscheinlichkeit eines Impfdurchbruchs deutlich erhöht. Abschließend bewerten kann das Gesundheitsamt diese Beobachtung allerdings erst mit einigem Abstand nach den Ferien. Schon auf Basis dieser Daten appelliert das Gesundheitsamt allerdings noch einmal an alle Urlauber, auch in der Urlaubsdestination, wenn möglich Situationen zu vermeiden, in denen typischerweise eine Ansteckung passieren kann bzw. auch im Urlaub die üblichen Hygienemaßnahmen zu berücksichtigen."

Die Impfsituation im Kreis gestaltet sich aktuell wie folgt: Bei der derzeitigen Impfquote von 60,4 Prozent gibt es noch 56.878 ungeimpfte Einwohner, darunter 15.000 Kinder unter zwölf Jahren (für die ja noch kein Impfstoff zugelassen ist) und 6435 Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren. Demnach sind 25 Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und 18 geimpft. Gleichzeitig lässt sich feststellen, dass 37,7 Prozent der ungeimpften Bevölkerung im Kreis Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren sind. Der Rest – gut 60 Prozent oder 35.000 Menschen – sind Erwachsene.

Sehr aufschlussreich ist auch der Blick in die Krankenhäuser: Zwischen dem 1. August und dem 10. September wurden in den Neckar-Odenwald-Kliniken 22 positiv getestete Patienten behandelt, elf in Buchen und elf in Mosbach. Vier Patienten waren oder sind auf der Intensivstation, ein Patient wird aktuell beatmetet. Das Durchschnittsalter dieser 21 Patienten liegt bei 52 Jahren. Zum Vergleich: Im gesamten Zeitraum der Pandemie – von März 2020 bis September 2021 – beträgt das Durchschnittsalter der Klinikpatienten 70 Jahre. Die Patienten werden also jünger.

Von den 22 Patienten, die seit 1. August in den Kliniken behandelt wurden, war einer vollständig geimpft. Setzt man diese Zahlen wieder ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, dann haben Nichtgeimpfte ein 30-mal höheres Risiko, sich mit Corona zu infizieren und ins Krankenhaus zu kommen, als Geimpfte. Dabei ist aber zu beachten, dass diese Zahlen aufgrund des kleinen Betrachtungszeitraums von rund sechs Wochen keine allgemeingültige Aussagekraft haben.