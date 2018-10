Im Rahmen der Kreiserntedankfeier in der Peter-Kirchesch-Halle in Zwingenberg überreichten die Landfrauen Renate Streng und Isabella Theuerweckl, umrahmt von einer prächtigen Dekoration, Erntegaben an die Leiterin des Kindergartens Beate Starlinger. Foto: Bernd Kühnle

Neckar-Odenwald-Kreis. (bx) Schon beim ersten Blick in die Peter-Kirchesch-Halle in Zwingenberg, wo die Kreiserntedankfeier stattfand, drängte sich beim Besucher der Eindruck auf, dass hier beim Ausschmücken Menschen beschäftigt gewesen waren, denen es darauf ankam, die Früchte ihrer Ernte mit viel Liebe und geschickter Hand dekorativ zur Schau zu stellen. Albert Gramling, Vorsitzender des Bauernverbands Neckar-Odenwald-Kreis, begrüßte nach einem Musikstück der Neckargeracher Musikanten FWK die zahlreichen Gäste.

Anschließend fand er auch kritische Worte zu einigen Berichten über Probleme, die er nicht im Bereich der Landwirtschaft angesiedelt sehen wollte. In diesem Zusammenhang sprach er von "Fake News", die zum Thema Bienensterben im Umlauf seien, ging auf den Umgang mit Glyphosat ein, dessen Nutzen sehr weitreichend sei, während sein Schaden bislang noch nicht bewiesen worden sei. Auch am Insektensterben trage die Landwirtschaft nur eine sehr kleine Schuld, da hier sowohl die Bodenversiegelung als auch die Lichtverschmutzung wesentlich mehr Schäden verursachten. Auch die Diskussion um die in Deutschland angestrebte Praxis von Ferkelkastration führe nur dazu, dass Jungschweine aus Ländern eingeführt würden, die weit unter unseren Naturstandards arbeiteten. Als Fazit hielt er fest, dass die Landwirtschaft der größte intakte Umweltverband sei, den es zu unterstützen gelte.

Landrat Dr. Achim Brötel wertete das Erntedankfest als einen Tag, an dem einmal nicht das ständige Nörgeln und Meckern, sondern die Freude über eine gelungene Ernte im Mittelpunkt der Gedanken stehe. Dies gelte auch für hier und heute, wo es trotz mancher Witterungsprobleme immer noch möglich sei, relativ gelassen "unser täglich Brot" zu verzehren, während in armen Ländern alle zwei Stunden mehr als 700 Kinder verhungerten - mehr als die Einwohnerzahl von Zwingenberg.

Daneben lobte er, dass die Bundesregierung beschlossen habe, entsprechende Hilfen für klimageschädigte Landwirte bereitzustellen, ein Zeichen, dass unsere Solidargemeinschaft funktioniere.

Bürgermeister Norman Link führte den Gedankengang fort, dass wir dankbar sein müssten, denn der Gedanke zurück an Zeiten, als schlechte Ernten Katastrophen auslösten, sei immer noch präsent. Es spiele eine wichtige Rolle, dass mit dem Einkauf der Weg wieder "zurück zur Nähe" führe, was sich in regionalen Märkten manifestieren könne, die gerade wieder im Kommen seien.

Nach einem weiteren Musikstück ging der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Hans-Joachim Fuchtel, darauf ein, dass das diesjährige Erntedankfest im "Jahr der Dürre" ein besonderes Ereignis sei, da es trotz der Unbilden der Natur gelungen war, wieder eine Ernte einzufahren. Hierfür dankte er den Landwirten.

Es drohe die Situation, dass circa 10.000 Betriebe in ihrer Existenz bedroht seien. Gleichzeitig lobte er die Bauern, die mit hohem Arbeitseinsatz und Zeitaufwand dafür stünden, "dass wir alle jeden Tag gut und ausgewogen ernährt sind". Daher müsse eine bäuerliche, familiengeführte Landwirtschaft erhalten bleiben, deren Produkte zu einem fairen, realistischen Preis gehandelt würden. Dies beinhalte auch den Abbau unnötiger bürokratischer Hemmnisse, speziell von Seiten der EU.

In einem Exkurs auf die weltweite Vernetzung der deutschen Landwirtschaft hielt er fest, dass deutsche landwirtschaftliche Produkte zu über 30 Prozent exportiert würden, was eine hohe Zahl von Arbeitsplätzen sichere. Auch forderte er, achtsam mit den Lebensmitteln umzugehen und ein "neues Landwirtschaftsbewusstsein zu wecken". Nachdem er sich für eine kluge Digitalisierung bei den Bauern eingesetzt hatte, ging er auf das Tierwohl ein, wobei er klare Kennzeichnungen einforderte, wobei er mithülfe, die politischen Rahmenbedingungen zu erstellen.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig rief dazu auf, "den Blick zum Himmel zu richten und den Bauern zu danken, die 365 Tage im Jahr arbeiten, damit es uns allen gut geht". Er forderte, die Regionalität zu erhalten und zu fördern, und versprach, auch in Zukunft darauf hinzuwirken, die Wald- und Landwirtschaft zu unterstützen.

Nach einem weiteren Musikstück interpretierten die Kreisvorsitzende der Landfrauen, Renate Streng, und die Geschäftsführerin Isabella Therweckl den Gedanken des Erntedanks mit einem Gedicht, bei dem die Frage "Was ist Leben?" beleuchtet wurde. Daraus entwickelte sich die Erkenntnis, dass jede Art von Leben, je nach der Perspektive des Betrachters, eine einzigartige Geschichte birgt. An diese Gedanken schloss sich die Überreichung der Erntegaben an die Leiterin des Kindergartens Zwingenberg, Beate Starlinger, an, bevor das gemeinsam gesungene Badnerlied die Kreis-Erntedankfeier 2018 abschloss und die Besucher zu den kulinarischen Genüssen, dargeboten von der Landjugend Mosbach, übergehen konnten.