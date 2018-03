Neckar-Odenwald-Kreis. Der Neckar-Odenwald-Kreis kam im vergangenen Jahr auf 528.761 Gäste-Übernachtungen - sieben Prozent mehr als 2016. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit. Danach erzielte der baden-württembergische Tourismus mit 52,9 Millionen Übernachtungen das achte Rekordjahr in Folge. "Heimische Hotels und Pensionen erleben einen kleinen Boom", sagt NGG-Geschäftsführer Burkhard Siebert.

Von den Gäste-Zahlen profitierten Gaststätten, Restaurants und Biergärten. "Dass Besucher gern kommen, ist auch der Verdienst der Mitarbeiter in der Hotellerie und Gastronomie. Sie machen den Tourismus zu einer Wachstumsbranche."

Es sei daher höchste Zeit, ihnen einen fairen Anteil an den steigenden Umsätzen zu geben, so Siebert. Nach Angaben des Arbeitgeberverbandes Dehoga setzte die Branche in Baden-Württemberg zuletzt rund elf Milliarden Euro um.

In der laufenden Tarifrunde für das baden-württembergische Gastgewerbe fordert die NGG ein Lohn-Plus von monatlich 140 Euro in allen Lohngruppen. Azubis sollen 100 Euro mehr pro Monat bekommen.