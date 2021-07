Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Ein beeindruckendes Wetterphänomen war am Sonntagabend, kurz vor dem Anpfiff des EM-Endspiels, in der Region am Himmel zu beobachten: eine Trichterwolke. Von Neckarburken bis Hainstadt meldeten sich Leser mit Fotos und Sichtungen.

Besonders eindrucksvolle Aufnahmen wurden uns aus dem Raum Mudau zugeschickt. Andreas Schubert Fotografierte die Trichterwolke zwischen Mudau und Schloßau, Günter Böhle über Scheidental. Ebenfalls über Scheidental war die Trichterwolke, als der Schloßauer Dieter Müller sie fotografierte: "Die Wolkenrotation war sehr schön zu beobachten.

Zu Beginn des Fußballspiels hatte sich dieses seltene Naturereignis dann auch schon wieder aufgelöst", berichtet Dieter Müller. Auch über Hainstadt war die Wolke dann zu sehen: Regina Noe hielt das Ereignis im Bild fest. Auch, wenn einige Leser von einem Tornado sprachen.

So war es wahrscheinlich "nur" eine Trichterwolke, aber eine besonders eindrucksvolle wie Andreas Friedrich, Pressesprecher und Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach, nach Ansicht der Fotos der RNZ-Leser bestätigte. Eine Trichterwolke, im internationalen Sprachgebrauch Funnelcloud genannt, sei nur der durch Kondensation sichtbare Teil des Wirbels, der sich unsichtbar nach unten fortsetze.

"Ein Tornado wäre es erst dann, wenn auch unterhalb dieser sichtbaren Funnelcloud eine – meist nicht sichtbare – Wind-Rotation bis zum Erdboden vorhanden ist. Solche Funnelclouds, ohne Bodenkontakt der Windrotation, treten häufiger auf als Tornados. Oftmals lösen sie sich schnell wieder auf, ohne dass es zu einem Bodenkontakt gekommen ist", berichtete der Experte.

Falls ein Bodenkontakt stattgefunden hat, müsste man am Boden entsprechende Schäden finden wie etwa beschädigte, umgestürzte oder abgedrehte Bäume. "Bei diesem Ereignis liegen mir bisher keine solcher Schadensmeldungen vor. Daher gehe ich aktuell von einer Funnelcloud aus", sagte Friedrich. Bei einer so deutlich ausgeprägten Trichterwolke sei aber ein zumindest kurzzeitiger Bodenkontakt, und damit ein Tornado, nicht auszuschließen.