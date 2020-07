Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) "Wir können uns glücklich schätzen, auch weiterhin eine gut funktionierende und dem Menschen zugewandte Geburtshilfe im Kreis zu haben!" Diese positive Botschaft zu transportieren, statt neue Gräben zwischen Buchen und Mosbach aufzureißen, das ist dem Ärztlichen Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken, Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker, ein großes Anliegen. Deshalb hat er gemeinsam mit Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber 150 Schlafsäcke mit dem Schriftzug "Born in NOK" als Spende an die Buchener Geburtsstation überreicht. Der Clou: Der Heimatgedanke wird nicht nur im Motto aufgegriffen – die flauschigen Babynestchen stammen nämlich aus heimischer Produktion. Sie wurden komplett bei der Firma Odenwälder Babynest in Limbach hergestellt.

Neugeborene in den Neckar-Odenwald-Kliniken erhalten in Zukunft jeweils ein eigenes Babynestchen als Geschenk, in dem sie sich zu Beginn ihres Lebens sicher und aufgehoben fühlen können. Die ersten der 150 Schlafsäckchen im Wert von 3000 Euro wurden der Klinik von den Familien Genzwürker und Weber zur Verfügung gestellt. Die Schlafsäckchen tragen den Schriftzug "Born im NOK".

Hintergrund Spenden Die ersten 150 Babynestchen sind gespendet. Die Aktion soll aber fortgeführt werden, um allen Neugeborenen einen solchen Schlafsack spenden zu können. Wer den Babys und ihren Familien eine Freude machen will, kann dies mit der Überweisung jeder beliebigen Summe tun. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Verwendungszweck: [+] Lesen Sie mehr Spenden Die ersten 150 Babynestchen sind gespendet. Die Aktion soll aber fortgeführt werden, um allen Neugeborenen einen solchen Schlafsack spenden zu können. Wer den Babys und ihren Familien eine Freude machen will, kann dies mit der Überweisung jeder beliebigen Summe tun. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Verwendungszweck: "Born im NOK"

Konto des Neckar-Odenwald-Kreises, Kreiskasse

Sparkasse Neckartal-Odenwald

IBAN DE74 6745 0048 0004 3882 11 Weitere Informationen finden sich unter www.neckar-odenwald-kreis.de. Dort ist auch ein QR-Code für die bequeme Online-Banking-Spende hinterlegt.

[-] Weniger anzeigen

"Uns war es wichtig, ein Signal zu setzen, dass es weiterhin eine Geburtshilfe für den ganzen Landkreis und damit Landkreiskinder gibt", betonte Genz- würker, zusammen mit seiner Familie Ideengeber der Aktion, bei der Übergabe am Donnerstagnachmittag in Buchen. "Meine Frau Karen und ich arbeiten hier, ich selbst bin hier geboren, und auch unsere jüngste Tochter ist in Buchen zur Welt gekommen", sagte der Chefarzt und drückte damit die enge Verbundenheit seiner Familie mit den Kliniken aus.

Das Babynest als Odenwälder Erfindung sei das passende Geschenk für die jungen Erdenbürger, um damit eben diese Verbundenheit auszudrücken. Dies sah natürlich auch der Geschäftsführer der Firma Odenwälder Babynest, Guido Bangert, so: Er bedankte sich für den Auftrag und brachte als Geschenk 30 Kapuzenbadetücher zum Einsatz auf der Geburtsstation mit.

"Das ist ein hervorragendes Signal, das genau zum richtigen Zeitpunkt kommt", sagte Klinikgeschäftsführer Frank Hehn und dankte für die Unterstützung. "Wir kämpfen dafür, dass wir von der gesamten Bevölkerung als die Geburtshilfe für den ganzen Landkreis wahrgenommen werden." Offensichtlich mit Erfolg: Im Juli sind in Buchen bereits 22 Kinder geboren worden (Stand: Donnerstag), womit sich die steigende Tendenz der letzten Wochen fortsetzt.

Der kleine Jonas aus Eichenbühl-Riedern ist das erste Neugeborene, das eines der neuen Babynestchen erhalten hat. Foto: Rüdiger Busch

"Das ist sehr erfreulich", meinte der Aufsichtsratsvorsitzende der Kliniken, Landrat Dr. Achim Brötel, und wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange: "Es wird sich herumsprechen, dass man auf der Geburtsstation in Buchen nicht nur eine Nummer ist, sondern persönlich betreut und umsorgt wird." Nach den Diskussionen der letzten Monate sei es wichtig, nach vorne zu schauen. Und dabei leisteten die Babynestchen einen wertvollen Beitrag: Ein Stück Heimat umschließe die Neugeborenen vom ersten Tag an und ermögliche so einen wohlbehüteten Start ins Leben.

"Das ist wirklich eine sehr schöne Idee", sagte der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Winfried Munz, der die Spende im Namen seines Teams dankend entgegennahm. Die Abteilung sei auf einem guten Weg, was vor allem der engagierten Arbeit der Hebammen und der Schwestern zu verdanken sei: "Sie machen einen super Job!"