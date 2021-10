Von Helmut Frodl

Die Neckar-Odenwald-Tage finden in diesem Jahr zum 40. Mal statt. Gastgeber ist die Baulandgemeinde Rosenberg. Den gelungenen Auftakt dazu bildete der Kreisseniorentag in der festlich geschmückten Sindolsheimer Sporthalle, der in einem ungewöhnlichen, aber nicht minder interessanten Format stattfand. Wo sich normalerweise mindestens 300 Senioren treffen, waren dieses Jahr gerade einmal 40 geladene Gäste anwesend. Diese verfolgten den Landesseniorentag in Göppingen, der dort zur gleichen Stunde stattfand, mittels einer Onlineübertragung mit. Das Motto lautete: "Ältere Menschen – eine Herausforderung für die Politik?". Dazu hielt der Zukunftswissenschaftler Prof. Dr. Horst Opaschowski aus Hamburg einen Vortrag. Er sprach zum Thema "Vision 2030 – Was uns zusammenhält – Die neue Solidarität der Generationen".

Der Vorsitzende des Kreisseniorentags, Bernd Ebert aus Erlenbach, freute sich in seiner Begrüßung, dass nach der langen Zeit der öffentlichen Zurückhaltung so viele der persönlichen Einladung gefolgt seien. Nachdem er Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Ralph Matousek, die beiden Kreisräte Heide Lochmann und Anton Fleischmann sowie den Präsidenten des Mitgliedsverbands des DRK-Kreisverbands Mosbach, Gerhard Lauth, begrüßt hatte, galt sein Dank der gastgebenden Gemeinde Rosenberg.

Deren Bürgermeister Ralph Matousek verlieh seiner Freude darüber Ausdruck, dass der "kleine, aber feine" Ort im Bauland Gastgeber dieses großen Jubiläums im Landkreis sein dürfe. Der Kreisseniorentag ist der Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen, die in Sindolsheim und Hirschlanden stattfinden. Dabei werde man viel Interessantes über das künftige Zusammenleben der älteren und jüngeren Generationen finden. Als Beispiele dafür nannte Matousek drei gelungene Projekte, die in seiner Gemeinde realisiert wurden: das Mehrgenerationendorf Hirschlanden, das Kirchencafé in Sindolsheim und den Dorfladen in Rosenberg. Zur Umsetzung brauche es allerdings auch Menschen, die solche Projekte zupackend angehen. Zudem sei Solidarität unter den Generationen gefragt. Allen Beteiligten sprach Matousek ein Lob und ein Dankeschön aus.

"In diesem Jahr ist wirklich alles anders", sagte Landrat Dr. Achim Brötel. Man treffe sich morgens, nicht mittags. Statt eines bunten Programms auf der Bühne gebe es eine Livestreamschaltung zum Landesseniorentag in Göppingen.

Sein Dank galt dem Kreisseniorenrat, denn auch für dessen Mitglieder sei die zurückliegende Zeit von erheblichen Einschränkungen geprägt gewesen. Das Engagement sei dennoch auch in den Hochphasen der Corona-Pandemie fortgeführt worden. Und genau das sei die Stärke des Ehrenamts: nicht nur für andere da zu sein, wenn die Sonne scheint, sondern auch in trüben Zeiten. Auf das Ehrenamt sei Verlass, und der Kreisseniorenrat sei ein hervorragendes Beispiel dafür, so Brötel. Seinen abschließenden Wunsch auf baldige Normalität verband er mit der Hoffnung, dass sich noch viele Menschen von einer Impfung überzeugen lassen.

Danach startete die Online-Übertragung aus Göppingen. Interessiert folgte man den Ausführungen des Zukunftsforschers Opaschowski. Gut und lange leben statt viel haben – das werde das Lebensziel für die Zukunft sein, so der Zukunftsforscher. Langlebigkeit werde die neue Normalität von morgen. Von den heute neugeborenen Kindern werde in 100 Jahren jedes zweite noch am Leben sein.

Welche Zukunft hat nun das Alter? Laut einer repräsentativen Umfrage hat die überwiegende Mehrheit der Senioren von heute mehr Zeit für sich als die übrige Bevölkerung, so Prof. Opaschowski. Sie besitzt mehr Eigentum und legt mehr Wert auf ein umweltbewussteres Leben. Dafür haben die Älteren aber nach eigenen Aussagen weniger soziale Kontakte. Dennoch bestehe ein vielfältigeres Interesse an Aktivitäten – es gebe eine neue Qualität des Älterwerdens.

Was auch Auswirkungen auf die Pflege im Alter habe. Denn trotz steigender Lebenserwartung nehme überraschenderweise die pflegefreie Lebensweise zu. Auf dem Weg ins Jahr 2030 werde das Leben im Alter immer lebenswerter, sagte der Zukunftsforscher.

Aktives Alter sei angesagt. "Deutschland altert, geht aber nicht am Stock", so der Professor. Denn die Generation 65 plus sei gesünder als je zuvor. Lebensqualität im Alter sei, was man daraus macht. Für Opaschowski ist dabei das persönliche Wohlergehen wichtiger als materieller Wohlstand. Abschließend gab er Empfehlungen für ein gelingendes Leben, wozu auch ein verlässliches soziales Netz und ein intaktes Familienleben gehörten. Für seine Ausführungen erntete der Zukunftsforscher viel Beifall aus der Sindolsheimer Halle.

Zum Abschluss diskutierten noch Sozialminister Manfred Lucha und Sozialexperte Prof. Dr. Thomas Klie über das Thema "Welche Zukunft hat das Alter?".