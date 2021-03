Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) "Mitte dieser Woche ist das Ziel definitiv erreicht", überbrachte Thomas Fuchs, Pressesprecher bei der Breitbandversorgung Deutschland (BBV), am Montag die freudige Nachricht. Die Zielvereinbarung lautet: 20 Prozent aller Haushalte im Neckar-Odenwald-Kreis – also 13.842 – schließen einen Vorvertrag mit der BBV ab. Dann wird das Unternehmen flächendeckend das Internet-Glasfasernetz im Landkreis ausbauen. Diese Hürde ist nun so gut wie genommen, die Bürger im Landkreis haben mit ihren Unterschriften den Weg in die Internet-Glasfaserzukunft geebnet.

"Knapp über 11.000 Verträge haben wir inzwischen gezählt", informierte Fuchs gestern im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Dazu kämen noch etliche Vorverträge, die inzwischen eingereicht wurden. Dass es noch bis Mitte der Woche dauern wird, bis diese Verträge im System erfasst sind, liege auch daran, dass in der letzten Zeit eine Flut an Verträgen eingegangen sei. "Das war ein richtiger ,Toni‘-Tsunami", meinte der BBV-Pressesprecher.

Ein "Beschleuniger" in Sachen Vorverträge seien in den letzten Wochen auf jeden Fall die neuen Vertragskonditionen gewesen. Mitte Februar hatte die BBV die Attraktivität ihres Angebots nochmals um einiges gesteigert: Statt 100 Mbit/s gibt es im Basistarif nun eine Geschwindigkeit von 300 Mbit/s – sowohl im Up- als auch im Download. Und vor allem, dass man den "Toni"-Vertrag nun bereits nach einem Monat kündigen kann, habe die Vertragszahlen in die Höhe schnellen lassen.

Ein weiterer positiver Effekt seien die Stadtwerke und die Vertriebspartner in und um Buchen gewesen. "Die gute Kooperation mit ihnen ist für uns sicher ein Eckpfeiler in der Vermarktungsphase – und wird es auch in der Ausbauphase sein", so Fuchs, der auch auf die Unterstützung durch die Vereine hinweist. "Ein Viertel der Verträge ist über sie abgeschlossen worden."

Dass nun kurz vor Torschluss noch einmal so viele Verträge in die BBV-Büros hineinflattern, sei ganz normal. "Diese Erfahrung haben wir in anderen Landkreisen auch schon gemacht", so Fuchs. Unter den vielen Verträgen in den letzten zwei Wochen seien auch welche, die bereits letztes Jahr unterschrieben wurden, nun aber erst abgegeben werden.

Deshalb sei man von dem Ansturm besonders in den letzten zwei Wochen zwar nicht überrascht worden, dennoch sei die Bearbeitung der Verträge aus den 27 Kommunen des Landkreises eine "gewaltige Herausforderung".

Eine Folge des ",Toni‘-Tsunami" sei auch, dass zurzeit die Hotline teilweise überlastet ist. "Das bitten wir zu entschuldigen", so Fuchs, der auch darauf hinweist, dass es gerade bei der sogenannten Bestätigung des Auftragseingangs zu Verzögerungen kommt. "Da muss man sich aber keine Gedanken machen", beruhigt der BBV-Pressesprecher. "Die Bestätigungen kommen noch, auch wenn es länger als der 31. März dauern kann."

Apropos 31. März: Dies ist der Stichtag, bis zu dem man sich die Verlegung der Glasfaser ins Haus über eine Entfernung von zehn Metern kostenlos sichern kann. "Viele überlegen es sich jetzt doch noch, einen Vorvertrag abzuschließen", sagte Thomas Fuchs. Ihnen und all den anderen Interessierten rät er, die Zeit bis Ende März noch zu nutzen und einen Vorvertrag abzuschließen.

Denn danach kostet der Glasfaseranschluss 600 Euro. Und ab dem 12. April, an dem die BBV über das weitere Vorgehen informieren will, "werden neue Preise für den Anschluss festgelegt". 2000 Euro und mehr müsse man dann dafür auf den Tisch legen.

Und wie geht es nun weiter? Viel wollte Fuchs noch nicht verraten außer: "wir fangen mit der Hauptleitung von Aglasterhausen nach Buchen an. Dann werden links und rechts dieser Hauptachse die Leitungen verlegt." Spatenstich werde voraussichtlich im Mai dieses Jahres sein.

Dadurch, dass in einigen Gemeinden inzwischen sogar deutlich mehr Verträge wie nötig unterzeichnet wurden, und die kreisweiten 20 Prozent in Kürze erreicht werden, ist der Weg für das schnelle Internet im Landkreis frei. "Die Leute können zufrieden sein. Für die Zukunft ist vorgesorgt", so Fuchs.

Und für alle, die am schnellen Internet ohne Anschlusskosten teilhaben wollen, hat der Pressesprecher noch einen Tipp parat: Die Vertragsunterlagen können auch im Internet heruntergeladen werden. Wichtig sei, dass man das Häkchen bei "Portierung erwünscht" setzt. Denn ohne diesen Portierungsauftrag verliere man seine Telefonnummer. Und portiert werde erst, wenn der alte Vertrag abgelaufen ist. "Es gibt also keine Doppelzahlung." Und wer auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich auch noch im Newsletter anmelden.