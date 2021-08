Hardheim/Höpfingen/Buchen. (dore) "3G" – das ist seit Montag, 16. August, die Zauberformel für den Besuch von Innenräumen in Gaststätten. Nach einigen Wochen ohne Nachweispflicht müssen Restaurantgäste wieder darlegen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. Bernadette Martini, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Landkreis, befürchtete vor Eintritt der neuen Regelung, dass sich diese erneut auf den Umsatz und die Buchungszahlen auswirken wird. "Wer nicht geimpft oder genesen ist, dem ist der Aufwand oft zu groß, einen Nachweis zu erbringen, wenn er nur einen Kaffee trinken gehen möchte", äußerte sie Bedenken in einem RNZ-Artikel vom 14. August. Und wie ist es nun wirklich mit den Umsatzzahlen? Wir haben stellvertretend bei einigen Gastronomen in Hardheim, Höpfingen und Buchen nachgefragt.

> Wolfgang Gärtner vom Gasthaus "Der Ochsen" in Hardheim beobachtet durch die 3G-Regelung deutliche Auswirkungen auf den Umsatz. Er sagt zwar: "Wenn das Wetter mitspielt, dann halten sich die Leute am liebsten draußen auf und gehen gerne in den Biergarten. Der ist dann auch gut besucht." Doch er räumt ein, dass es in den Innenräumen "umsatzmäßig nicht so wie erhofft läuft". Viele Gäste seien sehr verhalten, vor allem auch ältere Stammgäste: "Die Leute bekommen natürlich auch die Entwicklung der Inzidenzen mit und das schreckt sie ab." Und auch mehr jüngere Gäste blieben fern, da sie nicht extra für den Restaurantbesuch einen Schnelltest machen lassen wollten.

> Monika "Moni" Vollmann von "Monis kleine Kneipe" in Hardheim findet es "zunächst einmal gut, dass Nichtgeimpfte einen Test brauchen". Ihre Stammgäste seien fast alle geimpft, daher habe sie keine großen Umsatzprobleme aufgrund der 3G-Nachweispflicht. Es sei aber schon ruhiger als sonst, das Geschäft mit der Jugend habe etwas nachgelassen.

> Martin Schmitt vom Restaurant Schmitt in Höpfingen erklärt, dass man von der Gästezahl her durch die 3G-Regelung in Innenräumen keine Einschränkungen habe: "Wenn ich das so in der vergangenen Woche beobachte, sind fast alle Gäste geimpft. Wir hatten nur drei, vier Getestete in einer Woche." Auf den Umsatz habe "3G" für das Restaurant Schmitt keine Auswirkungen. Schmitt glaubt, dass Ende des Jahres die 2G-Regelung (also nur noch Zutritt für Geimpfte und Genesene) in Gaststätten durchgesetzt werde und dann keine Registrierungs- bzw. Maskenpflicht mehr bestehe.

> Lukas Gauer vom Gasthaus "Zum Löwen" in Buchen findet die 3G-Nachweispflicht "recht gut, da man sich auch selber sicher fühlt, wenn man nur Geimpfte, Genesene und Getestete reinlässt, weil wir mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommen". Zudem könnten die Tische jetzt auch wieder enger zusammengestellt werden, sodass Platz für mehr Tische und somit auch mehr Gäste vorhanden sei. Auf den Umsatz habe 3G keine Auswirkungen, so Gauer: "Unsere Gäste sind fast alle geimpft, nur etwa zehn Prozent kommen mit einem Testnachweis." Von zehn bis 80 Jahren seien unter den Restaurantbesuchern dabei alle Altersklassen vertreten.

> Ute Wittemann vom Café Wittemann in Buchen spricht den Mehraufwand für das Personal an. "Wir müssen die Leute nach ihrem Impfnachweis oder Test fragen. Bei denen, die mit Handys fit sind, geht das. Aber sonst geht es da schon los, da müssen wir dann selbst schauen und helfen, damit wir den Nachweis finden." Große Auswirkungen auf den Umsatz stellt sie bislang nicht fest, da 95 Prozent ihrer Gäste geimpft seien. Die anderen Café-Besucher nutzten vor allem die Ausweichmöglichkeit auf die Terrasse, wofür man keinen Testnachweis brauche. Einige von ihnen seien zwar schon verärgert über die neuerliche 3G-Regelung, doch alles in allem seien die Leute froh, dass sie überhaupt wieder ein Café besuchen dürfen.