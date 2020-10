Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Mehr als 150 Jahre, nachdem der letzte Wolf im Odenwald nach einer zweitägigen Hetzjagd bei Eberbach zur Strecke gebracht worden ist, ist er offensichtlich zurückgekehrt. Reh- und Schafsrisse sowie Fotobeweise sprechen eine deutliche Sprache. Doch nicht überall löst Isegrims Rückkehr begeisterte Reaktionen aus. Neben Landwirten sind es vor allem Jäger, die Wasser in den Wein der Glückseligkeit gießen. Wir haben uns in Kleinhornbach mit Dr. Henrich Heitmann über den Wolf unterhalten. Der 79-jährige ehemalige BMW-Vorstand ist seit 2016 Vorsitzender der Kreisjägervereinigung Buchen.

Der Wolf ist zurück im Odenwald: Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?

Es handelt sich um ein Tier, das mehr als 100 Jahre lang nicht hier war und nun wieder hier lebt, obwohl sich die Umwelt und der Lebensraum in dieser Zeit total verändert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wolf in diesen vielen Jahren von irgendjemandem vermisst worden ist. Man wird den Wolf nicht sehen, ihn nicht hören und nichts von ihm haben. Was soll daran gut sein, dass er hier bei uns, in einer so dicht besiedelten Region, wieder lebt? Das kann ich nicht verstehen!

Einst wurde er ja vom Menschen ausgerottet ...

... ja, und natürlich sollten wir Menschen keine Tiere ausrotten. Aber der Wolf ist ja nicht in seinem Bestand gefährdet. Es gibt große Vorkommen in Russland, Kanada, den USA, in Skandinavien und in Polen – in weniger dicht besiedelten Gebieten. Dass man sich an einem Tier erfreut, das finde ich absolut positiv. Aber an einer Begegnung mit dem Wolf wäre nichts positiv, im Gegenteil: Wenn einem wirklich ein Wolf im Wald begegnen würde, würde man doch höchstens einen Schrecken bekommen.

Kreisjägermeister Dr. Henrich Heitmann gießt Wasser in den Wein der Wolfseuphorie. Foto: rüb

Und was würde ein Jäger tun, dem ein Wolf vor die Flinte läuft?

Ganz unabhängig davon, dass die Jagd auf den Wolf verboten ist: Keiner unserer Jäger hätte ein Interesse daran, einen Wolf totzuschießen. Das hätte mit der traditionellen Jagd, wie ich sie gelernt habe und wie wir sie hie pflegen, nichts zu tun. Ich gehe seit 60 Jahren auf die Jagd und kümmere mich um Wald und Wild.

Was würde sich ändern, wenn nun auch der Wolf Teil dieses Waldes wäre?

Wenn er hier heimisch wird, dann würde sich das Verhalten des heimischen Wildes definitiv verändern. Ich weiß von Bekannten, die in solchen Wolfsgebieten leben, dass das Rotwild dort nur noch in großen Rudeln auftritt, um sich zu schützen. Und ein Freund in Sachsen hat mir berichtet, dass Wölfe dort in kürzester Zeit knapp 300 Mufflons gerissen haben. In dem betroffenen Gebiet gibt es diese Wildschafe jetzt nicht mehr.

Ist der Wolf ein Konkurrent des Jägers, da er ihm die Beute streitig macht?

Natürlich dezimiert er die Wildbestände. Aber es geht doch nicht nur ums Wild. Ich habe Fotos von Schafsrissen und von gerissenen Fohlen gesehen. Wer sich diese Foto anschaut, kann sich nicht ernsthaft über die Rückkehr des Wolfs freuen. Auch Kühe und Rinder wären gefährdet – das alles muss man in Kauf nehmen, wenn man sich für den Wolf ausspricht. Man muss sich nur einmal den immensen Aufwand anschauen, den wir für den Wolf betreiben: Wolfsmonitoring, Zahlungen für betroffene Landwirte und und. Ist es richtig, dass der Steuerzahler für die Schäden aufkommt? Mit viel Geld lösen wir Probleme, die wir ohne den Wolf gar nicht hätten. Das alles machen wir, weil wir ihn angeblich hier bei uns haben möchten.

Wie würden Sie reagieren, wenn Ihnen im Wald ein Wolf begegnen würde?

Ich würde mich bestimmt erschrecken, und ich hätte mit Sicherheit Angst um meinen Jagdhund. Die Urangst des Menschen vor dem Wolf kommt ja nicht von ungefähr.

Inwieweit ist der Wolf bei den Jägern im Kreis ein Thema?

Wir haben schon interessante Vorträge veranstaltet und auch intensiv diskutiert. Vor rund eineinhalb Jahren gab es in einem Gehege bei Hettigenbeuern mehrere Risse, deren Verursacher letztlich nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Ich habe mir die Risse damals angeschaut und konnte einen Luchs oder einen Hund ausschließen. Ich glaube, dass das damals schon ein Wolf war. Dann kamen die Sichtungen, Aufnahmen und Risse aus dem Mudauer Raum dazu.

Was schlagen Sie vor?

Andere Länder machen es uns vor: Dort gibt es bestimmte Territorien, in denen er leben soll, und das sind dann keine dicht besiedelten Gebiete. Möglich wären beispielsweise Truppenübungsplätze, große, zusammenhängende Waldgebiete oder Naturparks. Eine solche Beschränkung gewisser Tiere auf gewisse Regionen wäre auch kein Problem, sondern ist gelebte Praxis: Wir haben in Baden-Württemberg beispielsweise fünf Rotwildgebiete.

Und wenn sich ein Wolf außerhalb eines solchen Territoriums aufhält ...

... wie die Bestandsregulierung in der Praxis aussehen könnte, wäre zunächst einmal Sache der Behörden. Bei der Jagd geht es für mich um Hege und Pflege und nicht ums Totschießen von Wölfen. Das hätte mit der Jagd nichts zu tun. Wir haben rund 1000 Wölfe in Deutschland, und die Population nimmt stetig zu. Das muss man sich einfach vor Augen halten.

Glauben Sie, dass die Jäger bei der Politik Gehör finden?

Ich dachte mir eigentlich, dass es beim ersten Foto eines gerissenen Fohlens zu einem Umdenken kommt. Ich habe mich aber getäuscht. Es muss wohl erst etwas Schlimmeres passieren. Bislang wird scheinbar alles so hingenommen.

Was antworten Sie einem Naturfreund, der sich über die Rückkehr des Wolfes freut?

Wir müssen die Vernichtung der Insektenwelt dringend stoppen, und wir müssen die Wälder retten, die unter der Trockenheit leiden. Es gibt in Sachen Naturschutz so viele sinnvolle und notwendige Ansatzpunkte, wo dringend etwas geschehen müsste. Auf diesen Feldern müssen wir Menschen uns alle Mühe geben und gemeinsam Verbesserungen erreichen. Der Schutz des Wolfes gehört aber definitiv nicht dazu: Er hat mit Naturschutz nichts zu tun.

Der Wolf ist zurück - Pro und Contra der RNZ-Redaktion

Janek Mayer freut sich über die Rückkehr des Wolfs

Vor rund 500 Jahren haben unsere Vorfahren mit brutalen Methoden versucht, den Wolf systematisch auszurotten. Dazu setzten sie Wolfsgruben, Giftköder und sogar Wolfsangeln ein, an denen die Tiere unter langen schweren Qualen verendeten. Wenn man heute die Stimmen mancher Wolfshasser hört, scheint sich die Menschheit seit dem 15. Jahrhundert nicht großartig weiterentwickelt zu haben. Dabei könnte es ganz einfach sein: Wie viel Geld ist es uns wert, dass einige Wölfe in unseren Breiten heimisch werden? Für ganz Deutschland mit seinen rund 1300 Wölfen mussten die Länder im Vorjahr nicht einmal 500.000 Euro an Ausgleichszahlungen leisten. Und wer nun befürchtet, dass sich der Wolf unkontrolliert verbreiten könnte, sei beruhigt. Wir haben eine natürliche Bremse für die Zahl der Wölfe: unsere Autos. Allein in diesem Monat starben deutschlandweit mindestens zehn Wölfe bei Verkehrsunfällen.

Rüdiger Busch kann in den Jubel um Isegrim nicht einstimmen

Es gibt immer weniger Bienen und Schmetterlinge, einen Feldhasen bekommt man auch kaum noch zu Gesicht, und dem Wald geht es auch schlecht. Wie schön, dass wenigstens der Wolf zurückkommt. Was so idyllisch klingt, geht leider an der Realität komplett vorbei: Die Rückkehr des Wolfs ist – anders als zum Beispiel die des Bibers – kein Indiz dafür, dass wir unsere Umwelt besser behandeln und dem Wolf nun wieder einen geeigneten Lebensraum bieten würden. Im Gegenteil: Deutschland ist zum größten Teil keine Wildnis, sondern eine Kulturlandschaft. Das mag man bedauern, ignorieren kann man es nicht. Ein friedliches Nebeneinander von Mensch und Wolf, von Nutztieren und Raubtieren ist nicht möglich. Deshalb freue ich mich weiterhin über jeden Schmetterling und über jede Biene und hoffe darauf, auch einmal wieder einen Hasen zu erblicken – aber hoffentlich keinen Wolf.