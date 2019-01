Neckar-Odenwald-Kreis. (ff) Es häufen sich die Fälle von Ausgrenzung, Hass und Gewalt, sodass fast jede Schule in Deutschland sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Aus diesem Grund hat die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey Anfang des Jahres 2018 das Programm "Respekt Coaches" ins Leben gerufen. Der Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis hat dabei den Zuschlag für eine der bundesweit 175 Stellen erhalten.

Der Respekt-Coach unterstützt die Schulen, die eine wichtige Rolle als Anlaufstelle für die primär-präventiven Angebote spielen. Für jede Schule wird individuell ein Präventionskonzept sowie eine Kooperationsvereinbarung entworfen, die die Präventionsinhalte an der jeweiligen Schule festlegt. Der Respekt-Coach und die Träger der politischen Bildung, mit denen er für Angebote an den Schulen kooperiert, sollen jungen Menschen die Werte einer demokratischen und offenen Gesellschaft vermitteln, um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber menschenfeindlichen Ideologien zu stärken, und den Schülern in Gruppenangeboten beibringen, sich selbst im Diskurs mit anderen zu positionieren und unterschiedliche Auffassungen auszuhalten. Die Jugendlichen lernen so, sich gegenüber Radikalisierung zu schützen.

Seit Mitte 2018 besetzt Fabian Fürst die 100-Prozent-Stelle des Respekt-Coachs beim Caritasverband. Die vorerst maximale Anzahl von fünf Kooperationsschulen im Neckar-Odenwald-Kreis wurde bereits gefunden.

Das Bundesprogramm startete am 16. November in Nürnberg im Beisein von Familienministerin Franziska Giffey, die den symbolischen Startschuss für das Präventionsvorhaben gab. Für fünf Kooperationsschulen im Neckar-Odenwald-Kreis gab es ebenso eine Auftaktveranstaltung für das Bundesprogramm Respekt-Coach im Kreis. Der Respekt-Coach des Caritasverbands konnte für alle Kooperationsschulen das Ensemble Radiks aus Berlin gewinnen, welches bereits Teil des Deutschen Präventionstags war. In den ersten beiden Dezemberwochen wurde an den Kooperationsschulen der Abt-Bessel-Realschule in Buchen, der Auerberg-Werkrealschule in Walldürn, der Martin-von-Adelsheim-Schule in Adelsheim, der Schule am Limes in Osterburken und der Realschule Obrigheim für unterschiedliche Klassenstufen das Stück "Wir waren mal Freunde" aufgeführt. Das Stück erzählt die Geschichte von Joscha, der verdächtigt wird, ein leer stehendes Asylbewerberheim angezündet zu haben. Es beinhaltet ein Spektrum an Themen wie beispielsweise Rassismus, Gewalt und Freundschaft.

Als Resümee der fünf Vorstellungen des Ensembles kann gesagt werden, dass dieses Stück einen ersten Anstoß für die Präventionsarbeit in diesem Themenbereich an Schulen gegeben hat, auf den man nun weiterhin aufbauen bzw. die vorhandene Präventionsarbeit an Schulen weiter ausbauen kann.