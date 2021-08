Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Für das Wintersemester 2021/2022 hat der Neckar-Odenwald-Kreis zum zweiten Mal ein Landarzt-Stipendium an Humanmedizinstudierende vergeben. Dabei wurde die Studentin Elena Brandner von der Jury ausgewählt.

Zuvor war das Stipendienprogramm über unterschiedliche Kanäle, das Mediziner-Netzwerk "Wir für Medizin(er)" des Kreises sowie bundesweit an Universitäten beworben worden.

Elena Brandner absolvierte bereits ihr Praktisches Jahr in den Neckar-Odenwald-Kliniken, ist im Neckar-Odenwald-Kreis verwurzelt und strebt ein Leben und Arbeiten im Kreis an. Sie wird nun ab Oktober mit jeweils 500 Euro im Monat für rund ein Jahr bis zur ärztlichen Approbation gefördert. Im Gegenzug verpflichtet sich die Studentin dazu, nach der Approbation im Landkreis ärztlich tätig zu werden oder ihre Facharztweiterbildung hier zu absolvieren.

"Wir freuen uns sehr über unsere dritte Stipendiatin und das Interesse an unserem Landarzt-Stipendium. Es ist uns ein großes Anliegen, Studierende aus dem Kreis oder mit einem besonderen Bezug hierher bestmöglich auf ihrem Weg als junge Mediziner zu unterstützen und sie für ein späteres Leben und Arbeiten in unserem Kreis zu begeistern. Dies möchten wir durch die finanzielle Unterstützung während des Studiums und die sehr gute Betreuung und Vernetzung in unserem Stipendien-Programm erreichen", so Lisa-Marie Bundschuh, Sinja Göltl und Dr. Christoph Ellwanger, die das Team des Landarzt-Stipendiums bilden.

Das Hauptaugenmerk soll auf der persönlichen Betreuung und einer sehr guten Aus- und Weiterbildung während des gesamten Förderzeitraums liegen. Das Medizinstudium sei lang und die Stipendiatinnen sollen bereits während ihres Studiums die Möglichkeit haben, Ansprechpartner kennenzulernen und durch Mentoren unterstützt zu werden.

Im Frühjahr 2022 folgt dann die dritte Auswahlrunde des Landarzt-Stipendiums und es können wieder bis zu vier Stipendien vergeben werden. Landrat Dr. Achim Brötel appelliert schon jetzt an Nachwuchskräfte: "Wir wollen angehende Medizinerinnen und Mediziner für den Kreis begeistern. Der ländliche Raum hat Charme und bietet eine hohe Lebensqualität".

Mit dem Landarzt-Stipendium des Medizin(er)-Netzwerks unterstützt der Neckar-Odenwald-Kreis jedes Jahr bis zu vier junge Mediziner während ihres Medizinstudiums (Humanmedizin) finanziell mit 500 Euro monatlich für eine Förderdauer von maximal vier Jahren. Mit dem Ziel, eine hervorragende ärztliche Versorgung im NOK mit jungen Nachwuchskräften zu sichern, wurde das Programm 2020 ins Leben gerufen. Bewerben können sich Medizinstudierende, die sich ein späteres Leben und Arbeiten im Landkreis vorstellen können und einen besonderen Bezug zum Landkreis pflegen.