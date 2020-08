Neckar-Odenwald-Kreis. (teb) Die Deutsche Umwelthilfe hat neulich den Goldenen Geier an ein SUV verliehen. 18.000 Verbrauchende folgten ihrem Aufruf und wählten den Mercedes GLS zum "ökologisch unsinnigsten Stadtgeländewagen’’, meldet die Umwelthilfe.

Man kann’s aber auch so sehen: Auf Nummer sicher bei Starkregenvorfällen, demnächst Matsch und Schnee, Surfbrett und Fahrradtransport oder Anhängerbetrieb, wo das SUV überall seine Stärken hat, setzen deutlich mehr Menschen. Ein Indikator dafür: Bei den Allrad-Pkw lag der Bestand zum Zeitpunkt der Bestandsanalyse 2020 des Kraftfahrt-Bundesamtes bundesweit bei 5,56 Millionen Pkw. Davon waren im Neckar-Odenwald-Kreis exakt 12.578 Fahrzeuge beheimatet. Das sind 967 mehr als 2019. Bei den Allradlern kommen damit rund 133 Fahrzeuge auf 1000 hier zugelassene Pkw.

Wer Sonnentage gern "oben ohne" genießt, hat vor den Augen der gestrengen (Verkehrs-)Sittenwächter wieder mal Glück gehabt: Das Cabrio ist zwar ganz sicher mehr Lustgefährt als das SUV, weil meist eher wenig in den Kofferraum geht und es wie kein anderes für reines Genießen und Cruisen, sprich Fahrvergnügen steht. Aber es ist als Umweltsünder (noch nicht) auf dem Schirm. Im Neckar-Odenwald-Kreis waren nach der Bestandsanalyse zuletzt 4324 Sonnenhungrige mit Cabrio registriert. Das sind drei weniger als 2019. Cabrios haben wir im Neckar-Odenwald-Kreis damit 46 pro 1000 Pkw. Die Werte reichen im Bundes-Vergleich zu Platz 94 in der "Allradler-Liga" und zu Platz 202 in der "Cabrio-Bundesliga" unter 400 Städten und Kreisen. Vorne liegen die Bayern: Im Kreis Starnberg gibt es mit rund 87 pro 1000 Pkw die meisten Cabrios. Bei den Allradlern führt der Kreis Miesbach mit 270 Allradlern pro 1000 die "Bundesliga" an.

Die Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigt: Die Anzahl der Allradler im Neckar-Odenwald-Kreis ist seit 2017 jedes Jahr gestiegen. Grafik/Daten: ZDS/Kraftfahrt-Bundesamt

Die SUV, frei übersetzt die "sportlichen Vielseitigkeitsvehikel’’, in Zahlen zu fassen, ist gar nicht so einfach. Das Kraftfahrt-Bundesamt erfasst sie zwar in der Neuzulassungsstatistik, in der Bestandsstatistik werden sie unter der Rubrik Allrad geführt. Das führt zu Unschärfen. Denn nicht jedes SUV hat Allrad, dafür gibt es auch Limousinen, Kombis und Sportwagen mit dieser Technik. Auf der lokalen Ebene werden also alle Allradler in einen Statistiktopf geworfen. Dies vorausgesetzt, sagt die Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Diskussion um die "Stadtpanzer’’ (Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe) Folgendes: Im Neckar-Odenwald-Kreis stieg die Zahl allradgetriebener Autos vom Jahr 2019 auf 2020 um 967 oder 8,33 Prozent auf 12.578 Pkw. Zum Vergleich: Bundesweit stieg der Bestand der Allradler um 426.390 oder 8,30 Prozent auf rund 5,57 Millionen. Nehmen wir alle lokal zugelassenen Pkw zum Vergleich, dann liegt der Allradler-Anteil bei uns aktuell bei 13,34 Prozent. Er ist also trotz gestiegener Nachfrage bei den Neuwagen im Bestand eine eher kleine Minderheit.

Die Zahl der Cabrios im Neckar-Odenwald-Kreis sank im Vergleichszeitraum um 0,07 Prozent (entspricht drei Fahrzeugen) auf 4324 Fahrzeuge (Anteil am Bestand: 4,59 Prozent). Bundesweit nahmen die Cabrios um 13.928 Exemplare oder 0,64 Prozent, auf jetzt 2,20 Millionen Fahrzeuge zu. Für einen Großteil sind aber jetzt schon die Betriebstage gezählt: Zwar haben Spätsommer und Herbst mit dem Altweibersommer auch noch ihre sonnigen Tage - aber viele Cabrios sind als Saisonfahrzeuge angemeldet. Da ist ab 30. September oder 31. Oktober Winterpause.

Für die Allradler beginnt mit der kalten Jahreszeit dagegen die heiße Phase, in der sie weitere Vorteile ausspielen können. "Zu den Transportkapazitäten auf dem Freizeitsektor, mit denen beispielsweise Surfer ans Meer, Mountainbiker in die Berge und Wohnwagenbesitzer auf die Campingplätze kommen, kommt dann noch die Vielseitigkeit bei Wetterlagen hinzu, bei denen Starkregen und Schlamm, Schnee und Matsch das Durchkommen schwieriger machen", sagt Obermeister Torsten Treiber von der Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart zur Frage, warum SUV so beliebt sind: "Allradler, vor allem SUV, bieten eine erhöhte Sitzposition und sie geben das Gefühl allem gewachsen zu sein, was der Klimawandel an erschwerten Bedingungen so mit sich bringen kann. Außerdem sind sie auch prima dafür geeignet, sicher in die Wintersportorte zu kommen.’’ Und wieder nach Hause.