Nun ist es amtlich: Der Rettungsdienst Buchen ist an Mosbach übergegangen.

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Nun ist es amtlich: Mit notariellem Unternehmenskaufvertrag zwischen den Kreisverbänden Buchen und Mosbach des DRK ist der Rettungsdienst Buchen auf den DRK-Kreisverband Mosbach übergegangen. Bereits am 1. Januar hatte Mosbach die Betriebsführung in Buchen übernommen. Mit der Unterzeichnung ist der Kreisverband Mosbach nun auch rechtlich für die Notfallrettung und den Krankentransport im Landkreis zuständig.

Die im Kreisverband Buchen in Notfallrettung und Krankentransport tätigen Mitarbeiter wurden alle vom Kreisverband Mosbach übernommen. Die Mosbacher werden die Fahrzeugflotte in Buchen erneuern. Deswegen wurden je zwei Notfalleinsatzfahrzeuge, Rettungswagen und Krankenwagen bestellt; der erste Rettungswagen soll im Mai geliefert werden. DRK-Präsident Gerhard Lauth und Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek wiesen auf die Herausforderungen hin, die eine Betriebsübernahme mit sich bringt. Gleichzeitig unterstrichen beide die Chancen eines homogenen Betriebes, die dank einer hochmotivierten Mitarbeiterschaft auch wahrgenommen werden. Es hat sich bereits gezeigt, dass die einheitliche Führung des Rettungsdienstes viele Vorteile bringt, die sich nun in der Coronakrise noch stärker zeigen als im Alltag.