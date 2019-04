Aus den Regalen kann der Alkohol frei verfügbar entnommen werden. An der Kasse sollten die Kontrollmechanismen greifen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Zum wiederholten Male wurden im Rahmen der kommunalen Kriminalprävention Alkoholtestkäufe durchgeführt. In Begleitung von Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Heilbronn waren jugendliche Testkäufer des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs, um zu prüfen, ob im Kreis beim Verkauf von alkoholischen Getränken das Jugendschutzgesetz eingehalten wird.

Aufgesucht wurden insgesamt 68 Verkaufsstellen im gesamten Kreisgebiet, darunter 47 Supermärkte und Discounter, 17 Tankstellen und vier Getränkehandlungen. Das Urteil der Verantwortlichen fiel größtenteils positiv aus: 21 Verstöße mussten festgestellt werden. Die Beanstandungsquote lag mit rund 30 Prozent in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Einige der Verkäuferinnen und Verkäufer machten nicht zum ersten Mal die Erfahrung eines Testkaufs, die übrigen waren sichtlich überrascht. Bei einigen wenigen folgte der Überraschung bald die Ernüchterung: Das Verkaufspersonal, das sich falsch verhalten hat, muss mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

Insgesamt zeigten sich die Verantwortlichen der kommunalen Kriminalprävention, die die Testkäufe initiiert haben, zufrieden: "Das Ergebnis der diesjährigen Testkäufe zeigt uns, dass sich die Inhaber der Märkte und Tankstellen mit dem Thema beschäftigen." Dennoch besteht auch weiterhin Handlungsbedarf.

Auffallend sei, dass der Verkauf zu Beginn meist ordnungsgemäß verläuft, und der Ausweis verlangt wird. Allerdings errechne das Verkaufspersonal das Alter manchmal falsch und gebe den Alkohol bereitwillig heraus. Ein Grund für dieses Verhalten sehen die Verantwortlichen bei Polizei und Landratsamt im Zeitdruck, dem das Personal an den Kassen ausgesetzt ist. Die Verkäuferinnen und Verkäufer wurden deshalb nochmals eindringlich darum gebeten, sich für die Ausweiskontrolle die nötige Zeit zu nehmen und vor allem auf die vorhandenen Hilfsmittel wie die Displayanzeige an der Kasse zurückzugreifen, die eine korrekte und schnelle Altersberechnung ermöglichen. Weitere Testkäufe sind in jedem Fall geplant.