Von Rüdiger Busch.

Buchen. 2500 Menschen wur-den in den vergangenen gut 20 Monaten in den Neckar-Odenwald-Kliniken wegen einer Corona-Infektion oder mit Verdacht auf eine Infektion behandelt. Wie stark belastet die Pandemie Pflegepersonal und Ärzte? Wie angespannt ist die Situation aktuell in den Kliniken? Und mit welchen Gefühlen blicken die Verantwortlichen auf die nächsten Wochen und Monate? Darüber hat die RNZ mit dem Ärztlichen Direktor, Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, und Pflegedienstleiter Kurt Böhrer gesprochen.

Müde, ausgebrannt, verzweifelt: Nach mehr als 20 Monaten Pandemie sind viele Beschäftigte des medizinischen Sektors am Ende ihrer Kräfte. Wie geht es den Pflegekräften der Neckar-Odenwald-Kliniken?

Pflegedienstleiter Kurt Böhrer (60). Foto: rüb



Böhrer: In der Pflege ist diese Dauerbelastung sowohl körperlich als auch psychisch ganz deutlich spürbar. Teilweise ging die Belastung zum Wohle der Patienten über die Grenzen hinaus. Wenn Patienten sterben, ist das immer eine Belastung für den Pflegenden. Wer schon einmal den Reißverschluss eines Leichensacks zugezogen hat, weiß, wovon ich spreche. Deshalb ist es nicht hoch genug einzuschätzen, mit welchem Engagement sich unsere Belegschaft der Pandemie stellt. Die Intensivstationen stehen aktuell verständlicherweise im Fokus. Aber den Pflegekräften auf den Isolationsstationen geht es nicht besser: Sie sind seit Wochen wieder im Dauerstress. Und auf den Normalstationen sind die Auswirkungen auch spürbar, denn durch den Wegfall der planbaren Eingriffe fehlen dort aktuell die Patienten mit geringeren Beeinträchtigungen: Dort sind die Fälle nun schwerer als sonst im Durchschnitt. Es fehlen die "leichten" Patienten.

Ärztlicher Direktor, Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker (51). Foto: rüb

Genzwürker: Für die Pflege eines Corona-Patienten muss ich den zwei- bis dreifachen Zeitaufwand einplanen. Die Mehrbelastung trifft aber alle Beschäftigten, zum Beispiel auch die Reinigungskräfte: Sie arbeiten auf der Isolationsstation ebenfalls im Vollschutz, was für sie sehr belastend ist. Aber im Gegensatz zur ersten und zweiten Welle, als das Risiko, sich selbst zu infizieren, für alle Beschäftigten hoch war, haben wir nun durch die Impfung eine gewisse Sicherheit. Damals kam zu der außergewöhnlichen Arbeitsbelastung immer noch die Sorge hinzu, das Virus nach Hause in die Familie zu tragen und Angehörige zu gefährden. Zudem sind wir im Lauf der Zeit im Umgang mit der Schutzausrüstung routinierter geworden, ohne nachlässig zu werden.

Ist der Beruf des Arztes immer noch Ihr Traumberuf?

Genzwürker: Ganz klar: ja! Es gibt für mich keine andere Tätigkeit, die so sinnstiftend ist.

Das Anlegen der Schutzkleidung ist ein Faktor: Insgesamt ist die Betreuung von Corona-Patienten etwa zwei- bis dreimal so aufwändig. Foto: rüb

Haben auch schon Pflegekräfte aufgegeben?

Böhrer: Erfreulicherweise nicht: Die Fluktuation unter den Beschäftigten ist nicht höher als zuvor. Was aber auffällt: Einige Pflegekräfte haben aufgrund der Belastung ihre Stunden reduziert.

War die Situation schon vor Corona angespannt?

Böhrer: Ja, der Fachkräftemangel schlägt auch in der Pflege durch. Man muss aber auch sehen: Ein durchschnittlicher Patient bleibt vier Tage auf der Intensivstation, ein Corona-Patient 14. Allein dieser Vergleich belegt die außergewöhnliche Belastung.

Genzwürker: Grundsätzlich gilt: Mehr Personal ist immer besser, denn dadurch hat man mehr Zeit für den einzelnen Patienten, mehr Zeit für persönliche Zuwendung. Aber unser Gesundheitswesen ist schon so ausgerichtet, dass die Versorgung der Menschen sichergestellt ist. Da lohnt sich übrigens der Blick auf andere Länder: Das Verhältnis von Einwohnern zu Intensivbetten ist in Spanien oder den Niederlanden deutlich schlechter als bei uns. Das Problem sind die Spitzenbelastungen, und wir haben jetzt schon seit zwei Jahren eine solche Spitzenbelastung. Die Kritik ist zumindest teilweise berechtigt: Natürlich ist unser Gesundheitswesen ökonomisiert, und es gibt Fehlentwicklungen. Aber pauschal alles schlecht zu reden, ist falsch.

Steckt da System dahinter?

Genzwürker: Mit dem Thema wird aktuell aus bestimmten Kreisen Stimmung gemacht. So ist die Behauptung, dass in der Krise in Deutschland mehrere Tausend Intensivbetten abgebaut worden seien, schlicht und einfach falsch. Dass in der täglich veröffentlichten Statistik der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin weniger Betten auftauchen, liegt daran, dass die Zählweise geändert wurde – und das aus gutem Grund: Jetzt werden nur noch die Betten gezählt, für die ausreichend Personal da ist, um sie auch zu betreiben.

Solche Falschinformationen sind ja nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich ...

Genzwürker: Genau! Wenn ich höre, dass sich die Pandemie angeblich nicht an der Belegungsstatistik der Krankenhäuser ablesen lasse, dann ist das eine Missinterpretation, die gezielt Stimmung macht. Tatsächlich ist die Situation aber ganz anders: Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle hatten wir im Dezember 2020 in Buchen drei Stationen zu Isolationsstationen umgewandelt. Statt vorher 77 Betten konnten wir auf diesen drei Stationen dann nur noch 44 Betten betreiben, da Doppelzimmer nur mit einem Isolationspatienten belegt werden können. Für das Personal war dies jedoch eine deutliche Mehrbelastung, Stichwort Schutzkleidung und verschärfte Hygienevorgaben. In der Statistik war die Belegung aber geringer als zu normalen Zeiten. Da werden Fakten ganz bewusst verdreht. Oder nehmen wir das wichtige Thema Impfen: Da werden gezielt Falschinformationen gestreut – Falschinformationen, die am Ende über Leben oder Tod entscheiden können.

Wie stehen Sie zur Einführung einer Impfpflicht?

Böhrer: Ich begrüße es, dass eine allgemeine Impflicht kommen soll und nicht nur für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Für die Bewältigung der aktuellen Situation wird sie uns aber nicht helfen. Die Impfpflicht kann aber ein Instrument gegen eine fünfte Welle sein.

Genzwürker: Der Anteil der Ungeimpften im Gesundheitswesen ist für mich inakzeptabel hoch – schließlich haben doch alle eine medizinische Fachausbildung durchlaufen, und sie tragen eine hohe Verantwortung für die Menschen, die sich ihnen anvertrauen.

Wie wäre die Situation im Landkreis mit den aktuellen Infektionszahlen, wenn es keine Impfung gäbe?

Böhrer: Sie wäre katastrophal – mit sehr viel mehr Toten!

Genzwürker: Und sie wäre viel schlimmer als vor einem Jahr. Dass die Krankenhäuser im Kreis im Gegensatz zum Vorjahr, als die Inzidenz deutlich niedriger war, jetzt nicht überlastet sind, ist der ultimative Beweis dafür, dass die Impfung hilft. Vor einem Jahr hatten wir bei einer Inzidenz von unter 400 sechs Isolationsstationen in Betrieb, heute zwei bei einer Inzidenz von 600. Damals brauchten wir auf den Stationen Unterstützung durch DRK, DLRG und Bundeswehr.

Wie angespannt ist die Situation aktuell in den Kliniken?

Böhrer: In den ersten Wellen haben sich die Neuinfektionen 14 Tage später auf die Kliniken ausgewirkt. Diesmal ist es anders, was natürlich auch an den Impfungen liegt. So kommen beispielsweise aus den Pflegeheimen deutlich weniger Patienten als in den ersten beiden Wellen. Seit rund sechs Wochen liegt die Zahl der Patienten an beiden Standorten zusammen konstant bei 20 bis 25. Dennoch müssen wir immer darauf vorbereitet sein, dass nicht nur die Fallzahlen, sondern auch die Patientenzahlen plötzlich stark ansteigen.

Wie bereiten sie sich darauf vor?

Genzwürker: Wir schauen von Tag zu Tag, ob wir eine dritte Isolationsstation in Betrieb nehmen müssen. [Am Freitagnachmittag war es dann so weit, Anm. d. Red.]

Böhrer: Und wir versuchen Kapazitäten auf den Intensivstationen freizuhalten, indem wir planbare Operationen verschieben. Aber klar ist: Notwendige, unaufschiebbare Eingriffe werden weiter durchgeführt.

Und wenn die Zahl der Corona-Patienten weiter steigt? Droht dann die vielzitierte Triage?

Genzwürker: Bereits jetzt kommt es zu Engpässen bei der Versorgung von Notfällen, müssen Rettungsdienste teilweise weit fahren, um Patienten unterzubringen. Durch überregionale Verlegungen wird nachgesteuert, aber es steht zu befürchten, dass wir bei einem massiven Anstieg von intensivpflichtigen Patienten vor problematische Entscheidungen gestellt werden, wenn wir nicht personell nachsteuern können. Es ist ja nicht mit einem weiteren Beatmungsgerät getan – es braucht auch jemanden, der weiß, wie es bedient wird.

Wie stellt sich die Struktur der Covid-Patienten aktuell dar?

Genzwürker: Generell gilt in Deutschland: Unter den relativ wenigen Ungeimpften infizieren sich viele. Unter den vielen Geimpften infizieren sich wenige. Das ist aktuell die Situation. Im Krankenhaus landen zu mehr als 60 Prozent Ungeimpfte. Auf den Intensivstationen ist das Verhältnis noch aussagekräftiger: Hier waren bei uns in den letzten Wochen über 90 Prozent der Covid-19-Patienten nicht geimpft.

Wie gehen die Pflegekräfte und die Ärzte damit um, dass viele Erkrankungen durch eine Impfung zu verhindern gewesen wären? Spielt es eine Rolle, ob ein Patient geimpft oder ungeimpft ist?

Böhrer: Wir unterscheiden bei der Behandlung nicht zwischen geimpften und ungeimpften Patienten, das verbietet sich.

Genzwürker: Wir denken da anders, als uns manche gerne unterstellen: Als Notarzt behandle ich den Unfallverursacher genauso wie die anderen Unfallbeteiligten. Für den Arzt und die Pflegekräfte spielt es keine Rolle, ob der Herzinfarktpatient ein starker Raucher ist. Da geht es nur darum, ihm zu helfen. Wir behandeln alle Patienten gleich, darauf dürfen die Menschen vertrauen. Aber natürlich denkt man sich manchmal: Vieles wäre dem Patienten erspart geblieben, wenn er sich für eine Impfung entschieden hätte.

Die hohen Infektionszahlen machen sich erst mit zeitlicher Verzögerung in den Kliniken bemerkbar. Wie blicken Sie und Ihre Mitarbeiter auf die nächsten Wochen und Monate?

Böhrer: Mit gemischten Gefühlen. Aber ich hoffe, dass die jetzt getroffenen Maßnahmen dazu führen, dass die Zahlen sinken und die Situation beherrschbar bleibt.

Genzwürker: Ich hoffe, dass es nicht so schlimm werden wird, wie ich befürchte – nämlich, dass die Lage noch schlimmer wird als im letzten Winter. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.

Reichen die von der Politik beschlossenen Einschränkungen aus?

Böhrer: Die Maßnahmen kommen fast schon zu spät. Aber wenn sich die Menschen an die Vorgaben halten, dann sollten die Maßnahmen ausreichen.

Genzwürker: Wir haben in der Bevölkerung einen hohen Anteil an Menschen, für die die Bekämpfung der Pandemie eine solidarische Gemeinschaftsaufgabe ist. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir auch diese Krise gemeinsam meistern werden.