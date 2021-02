Walldürn-Altheim. (RNZ) Paul Popp hat sich als Polizist, Kommunalpolitiker und Sportler, aber vor allem mit seiner vielseitigen ehrenamtlichen Arbeit einen Namen gemacht – und zwar weit über seinen Geburtsort Höpfingen oder seinen letzten Wohnort Altheim hinaus. Am Dienstag ist das Multitalent im Alter von 82 Jahren gestorben.

Geboren wurde Paul Popp in Höpfingen als jüngstes von acht Geschwistern. Nachdem er die Volksschule 1952 abgeschlossen hatte, stieg er in die Landwirtschaft seiner Eltern ein und absolvierte die dreijährige landwirtschaftliche Berufsschule. Mit 21 Jahren entschied er sich beruflich für eine Karriere als Polizist, die er wie aus dem Bilderbuch durchlief: Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen und der Polizeischule in Freiburg wechselte er nach seiner Tätigkeit im Polizeirevier Ladenburg 1966 an das Polizeirevier Buchen. Am Ende seiner erfolgreichen Karriere avancierte er zum Polizei-Oberkommissar.

Großer Augenmerk bei seiner beruflichen Tätigkeit lag für Paul Popp auf der Verkehrserziehung der Kinder mit der Radfahrausbildung der Grundschüler. Nahezu eine ganze Generation an Schülern hat bei dem umgänglichen und freundlichen Verkehrsspezialisten die Radfahrausbildung durchlaufen. Auch hierbei zeigte sich seine uneigennützige und soziale Art: Über 40 Jahre war er ehrenamtlich als Vorstandsmitglied bei der Verkehrswacht tätig.

Passioniert und – im wahrsten Sinne des Wortes – anpackend trieb er die Errichtung des Buchener Verkehrsübungsplatzes mit Unterrichtsgebäude voran. Zudem übte er einige Jahre lang das Amt des Schriftführers der Gewerkschaft bei der Polizei Buchen und danach bei der Polizeidirektion Mosbach aus.

Doch nicht nur im Beruf, sondern auch bei der Ausübung seiner Leidenschaft, dem Fußball, zeitigte er Erfolg: Beim TSV Höpfingen war er vom Schüler bis zum Senior sportlich aktiv. In der Meisterelf von 1958/59 spielte er beim Aufstieg in die zweite Amateurliga eine maßgebliche Rolle, indem er als umsichtiger Libero fungierte.

Nach seiner Hochzeit mit Gertrud, geborene Sans, im Jahr 1964 zog es ihn nach Altheim, wo er unter anderem dem dortigen VfB seinen Stempel aufdrückte: Er übernahm sogleich Vereinsfunktionen, wobei er den VfB aus seiner existenziellen Schieflage heraushalf, indem er als junger Vorsitzender den Fußballverein vor dem drohenden Zusammenbruch rettete. Von 1971 bis 1992 übte er das Amt des Vorsitzenden aus und entwickelte dabei den VfB zu einem Mehrspartenverein. Außerdem initiierte er den Bau des Sportheims sowie 1999 die Freizeit-Radfahrgruppe. Für sein enormes Engagement ernannte ihn der VfB zum Ehrenvorsitzenden. Darüber hinaus machte er sich ab 1971 für 32 Jahre ununterbrochen als Schriftführer des Fußballkreises Buchen verdient. Zudem war er noch Elternbeiratsvorsitzender der damaligen Nachbarschafts-Hauptschule.

Auch in der Kommunalpolitik hinterließ er seine Spuren: Ab 1971 gehörte er dem Ortschaftsrat fünf Wahlperioden lang an, drei Perioden war er mit dem Amt des stellvertretenden Ortsvorstehers von Altheim betraut. Überdies war er mehrere Jahre dritter Vorsitzender und Schriftführer des Heimatvereins.

Für seine aufopferungsvolle Ehrenarbeit sowie sein politisches und soziales Engagement wurde Paul Popp sowohl mit der Ehrenplakette des Gemeindetags Baden-Württemberg als auch mit der Landesehrennadel Baden-Württembergs ausgezeichnet. Darüber hinaus war er jahrzehntelang als Ortschronist und Mitarbeiter der RNZ tätig und berichtete unter dem Kürzel "pp" aus Altheim und Sindolsheim.

Info: Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 26. Februar, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Altheim statt.