Die Schilder am Gebäude, die einst auf die Traditionsgaststätte "Engel" in Sennfeld hingewiesen haben, sind schon abmontiert. Und damit endet auch die Ära der seit 1956 im Familienbesitz befindlichen Gaststätte. Fortan wird das Gebäude als Familienwohngruppe des Sozialpädagogischen Zentrums Schwaben-Franken genutzt. Foto: Joachim Casel

Adelsheim-Sennfeld. (joc) Kurz vor dem Jahreswechsel berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung von der Schließung der Traditionsgaststätte "Engel" in der Hauptstraße 78, der Ortsdurchfahrt in Sennfeld. Kurz vor dem Weihnachtsfest 2017 öffneten die Besitzer Ulrike und Udo Oldenburg ein letztes Mal, bevor sie nach 40 Jahren (!) ihren wohlverdienten Ruhestand antraten.

Zu diesem Zeitpunkt bestand noch die Hoffnung, dass der "Engel" als Gastwirtschaft unter neuem Pächter/Eigentümer weiter geführt werden kann, war es doch neben dem kulinarischen Genuss auch ein wichtiger Treffpunkt für die Sennfelder, an dem die Kommunikation gepflegt werden konnte.

Jetzt, rund fünf Monate später, steht fest, dass der "Engel" keine Gastwirtschaft bleiben wird, aber er muss auch nicht die düstere Zukunft vieler anderer Gebäude teilen, die teilweise schon seit längerer Zeit leer stehen. Der "Engel" wird allerdings einer vollkommen neuen Nutzung zugeführt.

Der ehemalige Gasthof soll in eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung umfunktioniert werden. Der Ausschuss Sennfeld hat bereits grünes Licht für diese Pläne gegeben, ebenso der Technische Ausschuss der Stadt Adelsheim, der am Montag geschlossen die baurechtliche Zustimmung erteilte.

Träger der neuen Wohngruppe ist das Sozialpädagogische Zentrum Schwaben-Franken mit Hauptsitz in Stocksberg (Kreis Heilbronn). Das Zentrum bietet in der Region Schwaben-Franken, im Großraum Heilbronn-Öhringen-Schwäbisch Hall-Backnang-Ludwigsburg und jetzt auch im Neckar-Odenwald-Kreis präventive und stationäre Hilfen zur Erziehung an nach dem Sozialgesetzbuch VIII, sowie dem Kinder- und Jugendhilfegesetz an. Dabei wird den Jugendlichen unter anderem in Wohngruppen ein neues Zuhause geboten.

In der neuen Jugendhilfeeinrichtung im Sennfelder Ortskern sollen künftig stets sieben oder acht Personen leben, analog zu dem System der Wohngruppe, wie es im Kinder- und Jugenddorf Klinge praktiziert wird. Die künftig hier untergebrachten Jugendlichen sind im Alter von sieben bis vierzehn Jahren. Als Betreuer wirkt ein Ehepaar aus dem Landkreis Biberach, das bereits in das Gebäude eingezogen ist. Die Frau war bereits viele Jahre als Pflegemutter tätig.

Auch die Gebäudestruktur - nach der Umbauphase - steht bereits. Im Erdgeschoss des ehemaligen Gasthofs "Engel" sollen ein gemeinschaftlicher Essraum, ein großes Spiel- und Wohnzimmer, Büro und Abstellräume untergebracht werden. Im Obergeschoss sowie im Dachgeschoss sollen zehn Kinderzimmer und die sanitären Einrichtungen neu entstehen. Für die Planung wurde das Architekturbüro Munding aus Stuttgart beauftragt.

Adelsheims Bürgermeister Klaus Gramlich sieht die Entwicklung mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Auf der einen Seite bedauern wir sehr, dass die Traditionsgaststätte jetzt dauerhaft geschlossen bleibt und dass die Bemühungen der langjährigen Eigentümer nicht gefruchtet haben, hier einen gastronomischen Nachfolger zu finden. Auch die Sennfelder Bürger sehen das so. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass eine Anschlussnutzung für das ortsbildprägende Gebäude in bester Lage mitten in Sennfeld gefunden werden konnte!"