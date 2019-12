Buchen. (rüb) Die großen Schilder sind nicht zu übersehen: Seit knapp zwei Wochen darf man auf dem Musterplatz nur noch zwei – statt vorher drei – Stunden parken. In den sozialen Netzwerken wurde die Neuerung erwartungsgemäß heiß diskutiert. Unterm Strich hält sich die Kritik aber in Grenzen, wie eine Nachfrage der RNZ bei der Stadt zeigt: Der Großteil der Bürger kann die Argumentation offensichtlich durchaus nachvollziehen. Denn die Parkzeitverkürzung soll ja dazu beitragen, dass es ausreichend freie Stellplätze auf dem stark frequentierten Musterplatz gibt und diese nicht von Dauerparkern blockiert werden.

Dass dringender Handlungsbedarf bestanden hat, unterstreicht die Stadt in ihrer Stellungnahme auf die RNZ-Anfrage: "Auf dem zentralen Parkplatz der Stadt gab es oft kaum noch einen freien Platz, die Beschwerden bei der Stadtverwaltung häuften sich." Von den Reaktionen der Bürger zeigt man sich im Rathaus nicht überrascht: "Die Änderung der zulässigen Parkdauer auf zwei Stunden und die Bitte an alle Beschäftigten rund um den Musterplatz, künftig die zeitlich unbeschränkten Parkplätze in der Eisenbahnstraße zu nutzen, wurde und wird erwartungsgemäß von vielen akzeptiert, von einigen aber auch kritisiert."

Dicht an dicht stehen die Autos in der Eisenbahnstraße: Die Alternative wird angenommen. Fotos: Rüdiger Busch

Das Wichtigste: "Die getroffenen Maßnahmen zeigen mittlerweile Wirkung: Die Situation ist deutlich entspannter." Die Alternative Eisenbahnstraße wird offensichtlich von den Dauerparkern angenommen: "Die Parkplätze in der Eisenbahnstraße waren die letzten Tage am Morgen voll belegt." Um dort weitere 15 Parkplätze auszuweisen, soll die alte Lagerhalle in der Eisenbahnstraße so bald wie möglich abgerissen werden. Eine weitere Entlastung der Situation ist zudem in Sichtweite: "Wenn das Parkdeck in absehbarer Zeit saniert und wieder frei ist und die Baumaßnahme in der Kellereistraße keine Parkplätze mehr in Beschlag nimmt, sollte sich die Situation vollends einspielen."

Die Kritik in den sozialen Netzwerken zielt vor allem darauf ab, dass die verkürzte Parkdauer für Patienten der umliegenden Arztpraxen mitunter nicht ausreichen könnte: Beim Arztbesuch müsse man naturgemäß mit langen Wartezeiten – länger als zwei Stunden – rechnen. Das ist durchaus eine nachvollziehbare Argumentation. Der Vollständigkeit muss man dann aber auch darauf hinweisen, dass auf den markierten Parkplätzen in Innenstadtnähe zuzüglich weiterer Parkplätze am Straßenrand über 1000 Möglichkeiten gibt, sein Fahrzeug abzustellen. Rund 450 dieser Parkplätze sind zeitlich unbeschränkt.

Im Vergleich mit Städten vergleichbarer Größe ist das Parkangebot in Buchen unterm Strich wirklich üppig – und zudem noch kostenlos. Und für längere Parkzeiten ist der Weg von der Eisenbahnstraße in die Innenstadt – solange jemand keine körperliche Einschränkung hat – wahrlich keine Zumutung. Sollte man meinen ...

Info: Einen Überblick über die Parkplätze in Buchen gibt es im Internet: www.buchen.de/ueber-buchen/kostenlos-parken.html.