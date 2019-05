Mudau/Odenwald/Tauber. (bg) Noch mit 90 stand der leidenschaftliche Dirigent und Musiker bei Chorkonzerten auf der Bühne, jetzt ist Karl Steffan im Alter von 93 Jahren in Tauberbischofsheim gestorben. Er hat sich um mehrere Musikkapellen und Gesangvereine in der Region Odenwald/Tauber bleibende Verdienste erworben. Unter anderem war er lange Jahre als Dirigent in Mudau, Limbach und Schweinberg aktiv und stellvertretender Verbandsdirigent des Blasmusikverbandes Odenwald-Bauland.

Karl Steffan war, wie ihm bei seiner Verabschiedung aus seinem letzten Dirigentenamt im Jahr 2015 in Königheim vom Tauberbischofsheimer Landtagsabgeordneten Prof. Dr. Wolfgang Reinhart bescheinigt wurde, ein "Glücksfall für den Chorgesang und die Musik" in der Region Odenwald/Tauber. Er habe sich mit vorbildlichem bürgerschaftlichem Engagement, eindrucksvollem fachlichem Können und großem Idealismus in den Dienst der von ihm betreuten Vereine und der Allgemeinheit gestellt.

Karl Steffan, geboren 1925 im heutigen Tauberbischofsheimer Ortsteil Dienstadt, hat sich von Kindheit an mit großer Leidenschaft der Musik und dem Gesang gewidmet und gehörte zu den vielseitigsten und dienstältesten Dirigenten und Chorleitern in der Region. Über sechs Jahrzehnte hinweg hat er die Welt des Chorgesangs und der Musik zwischen Taubertal und Odenwald mitgeprägt.

In seiner Heimatgemeinde war der Autodidakt Karl Steffan schon in jungen Jahren als Musiker, Sänger und Organist aktiv. Bald nach seinem berufsbedingten Umzug nach Mudau, wo der Elektriker und Schalttechniker von 1955 bis 1972 die Bezirksstelle der Badenwerk AG leitete, stellte sich Steffan im Odenwald in den Dienst mehrerer Chöre und Musikkapellen. So war er von 1956 bis 1965 Vorsitzender des Kirchenchors Mudau und daneben in der dortigen Musikkapelle aktiv. Erfolgreiche Arbeit als Dirigent leistete Steffan von 1957 bis 1972 beim Musikverein Limbach, von 1963 bis 1972 bei der Feuerwehrkapelle Waldkatzenbach, 30 Jahre lang, bis 1995, beim Katholischen Kirchenchor Limbach und von 1972 bis 1987 beim Musikverein Schweinberg.

Mit der Ausbildung von sieben Jugendkapellen hat der stellvertretende Verbandsdirigent des Blasmusikverbandes Odenwald-Bauland (1972 bis 1988) zudem gute Nachwuchsförderung betrieben.

Unter den elf Chören und Musikkapellen in der Region, um die sich Steffan bleibende Verdienste erworben hat, ragt allerdings der "Liederkranz" Königheim besonders heraus: 42 (!) Jahre lang prägte Steffan als Chorleiter die Proben, Liederabende und auswärtigen Auftritte des Traditionsvereins, mit dem er noch mit 90 Jahren auf der Bühne stand.