Till Müller am Schreibtisch in einem Nachbau des Oval Office (Büro des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika) während seines einwöchigen Ausflugs nach Washington, D.C. Foto: privat

Von Dominik Rechner

Mudau. "Die Zeit in den USA hat mich in meiner persönlichen Entwicklung auf jeden Fall weitergebracht", blickt Till Müller aus Mudau im Gespräch mit der RNZ auf sein Austauschjahr in Arlington im Bundesstaat Texas zurück. Von August 2017 bis Juni 2018 war der 17-Jährige in der rund 400.000 Einwohner zählenden Stadt als Austauschschüler im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms des Deutschen Bundestags an der Arlington High School zu Gast.

Im Mai 2016 hatte sich der Schüler, der hierzulande das Burghardt-Gymnasium in Buchen besucht, bereits für das Auslandsjahr beworben. Im Herbst 2016 wählte ihn schließlich die damalige Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU) als einzigen Austauschschüler des Wahlkreises Odenwald-Tauber aus.

Hintergrund Das PPP (Parlamentarisches Patenschaftsprogramm) ist ein Schüleraustauschprogramm, das über den Deutschen Bundestag läuft. Seit 1983 vergibt der Bundestag im Rahmen des PPP nach eigenen Angaben Stipendien für ein Austauschjahr in den USA an Schüler und junge Berufstätige bzw. Auszubildende. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu [+] Lesen Sie mehr Das PPP (Parlamentarisches Patenschaftsprogramm) ist ein Schüleraustauschprogramm, das über den Deutschen Bundestag läuft. Seit 1983 vergibt der Bundestag im Rahmen des PPP nach eigenen Angaben Stipendien für ein Austauschjahr in den USA an Schüler und junge Berufstätige bzw. Auszubildende. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Congress und steht unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten. Für die Teilnahme am PPP müssen sich die Interessierten zunächst online oder per Post bewerben. Pro Wahlkreis wird dann ein Teilnehmer von den dazugehörigen Bundestagsabgeordneten für das Austauschjahr ausgewählt. Für die Durchführung des PPP hat der Bundestag erfahrene und unabhängige Organisationen beauftragt. Diese Organisationen bereiten die ausgewählten Stipendiaten auf den Aufenthalt in den USA mit Seminaren vor und betreuen sie mit ihren Partnerorganisationen in den USA.

Organisiert wurde der Austausch dann von "Partnership International", einem gemeinnützigen Verein für Schüleraustausch, in Kooperation mit "Flag" (Foreign Links Around the Globe), dem amerikanischen Pendant dazu.

Sein Zuhause hatte Till Müller bei einer wohlhabenden sechsköpfigen Gastfamilie, bei der er sich nach eigenen Angaben sehr wohlgefühlt hat. Der Vater ist Staatsanwalt, die Mutter Richterin, zwei Kinder studieren und zwei gehen auf die Schule, die auch Till Müller besuchte.

Jeden Monat führte er ein Gespräch mit "Flag", das Ansprechpartner für die Austauschschüler vor Ort in den USA ist: "Dabei habe ich von meinen Erlebnissen der vergangenen Wochen berichtet."

Über die ganzen Monate hinweg hat Till Müller viele Erfahrungen gemacht, die ihm im weiteren Leben helfen könnten. "Vor allem, was die Fähigkeit, Probleme zu lösen und Unklarheiten aus der Welt zu schaffen, angeht, habe ich durch die Zeit in den USA dazugelernt. Die Offenheit für Fremdes, fremde Kulturen, ist ebenfalls größer geworden", erzählt Müller.

Und natürlich habe sich auch sein Englisch deutlich verbessert: "Das war vorher noch so ein Schwachpunkt von mir in der Schule in Deutschland", verrät er.

Doch nicht nur die Sprache ist in Texas eine andere, auch im Alltagsleben stellte Till Müller deutliche Unterschiede zu Deutschland fest. Allen voran in der Schule: "In Texas stellen sich die Schüler an der High School ihren Stundenplan selbst zusammen."

Die Raumausstattung sei zudem "viel moderner als in Deutschland. In Texas gab es in allen Klassenzimmern einen Beamer und ein Whiteboard. Es gibt auch keine Tafeln oder Kreide. Und es wird alles online gespeichert. Beispielsweise Fehlzeiten."

Wenn man einmal ein paar Minuten zu spät zum Unterricht erscheine, erhielten die Eltern gleich einen Anruf, wo ihr "Kind" denn bleibe. Jeder Schüler muss außerdem einen Schülerausweis tragen und es laufen Security-Bedienstete im Schulgebäude herum - eine Reaktion auf die Amokläufe in US-Schulen.

"Ein besonderes Erlebnis in der Schule war, als einmal eine Person mit einem Koffer in die Schule lief. Die Schüler wurden dann in umliegende Turnhallen gebracht und die Schule verriegelt. Wie sich herausstellte, war aber alles harmlos. In dem Koffer war keine Waffe und der Mann kein Amokläufer." Über das Jahr verteilt gebe es an der Schule auch mehrere Übungen zum Verhalten bei Amokläufen und auch bei Tornados, die in Texas deutlich häufiger als in Deutschland vorkämen und viel stärker seien.

Unterschiede zwischen den USA und Deutschland hat Till Müller auch beim Verkehr ausgemacht: "In der Stadt, in der ich gewohnt habe, gab es keine öffentlichen Verkehrsmittel und kaum Fußwege. Ohne ein Auto ging dort nichts."

Die Menschen in den USA hat er als sehr "offen, freundlich und hilfsbereit" kennengelernt. "Und sie sind vor allem in den Südstaaten sehr religiös. In Texas war es Pflicht, mindestens einmal in der Woche in die Kirche zu gehen."

Till Müller mit dem Siegerpokal, den er beim Musikwettbewerb mit seiner "Marching Band" gewann. Foto: privat

Angesprochen auf die Höhepunkte seines USA-Aufenthalts fällt Müller zuallererst der "Marching Contest" (Musikwettbewerb) an der Arlington High School ein, bei dem er mit seiner "Marching Band" (in Deutschland: Blaskapelle) den ersten Platz im Wettkampf mit zehn anderen Schulen gewann.

"Und das einen Tag vor meinem Geburtstag - das war sozusagen ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk." Auch das Abschlusskonzert im Auditorium der Schule werde er nie vergessen: "Dafür konnte ich sogar meinen Dirigenten überreden, dass wir den ,Böhmischen Traum’ (deutsche Polka, die Red.) spielen. Und das durfte ich dann auch noch dirigieren."

Als besondere Erlebnisse in den USA nennt Till Müller auch einen einwöchigen Urlaub mit seiner Gastfamilie in Kalifornien, wo er Disneyland und San Francisco besichtigte, sowie eine Seminarwoche in Washington, wo er sich mit anderen Austauschschülern mit den Repräsentanten des Bezirks, in dem er wohnte, traf und die Memorials (nationale Denkmäler, die Red.) ansah.

Viele schöne Erfahrungen und besondere Erlebnisse also, die Till Müller im Juni aus den USA mit nach Deutschland gebracht hat. "Ich kann nichts Negatives von meinem Auslandsjahr berichten", sagt er und freut sich auf die Herbstferien, wenn er seine neuen Freunde in Texas besuchen wird. Einige von ihnen wiederum wollen ihn irgendwann in Deutschland besuchen. Wohnen wird er im Oktober wieder bei seiner Gastfamilie.

Auch einen längeren Aufenthalt kann er sich zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen: "Vielleicht studiere ich sogar in den USA." Doch das ist - noch - Zukunftsmusik. Denn zuerst will Till Müller 2020 am Burghardt-Gymnasium sein Abitur machen.