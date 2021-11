Steinbach. (tab) Wie jedes Jahr, wenn es auf Weihnachten zugeht, läuft der Weihnachtsbaumbetrieb von Familie Stich auf Hochtouren. Ihr im letzten Jahr neu eröffneter Onlineshop hat sich großer Beliebtheit erfreut. Nun haben Jannik, Uschi und Roland Stich ihr Sortiment erweitert: Neu hinzugekommen ist der "Ahrtalbaum". Dabei handelt es sich nicht etwa um eine eigene Tannensorte, sondern um eine Spendenaktion für die Flutopfer im Ahrtal: Weihnachtsbäume und Baumschmuck werden als Spende ins Ahrtal geschickt. Das Hauptziel von Familie Stich ist vor allem, die Katastrophe wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und auch zu Geldspenden zu animieren.

"Wir wollen erreichen, dass die Menschen im Ahrtal nicht mehr nur Trümmer sehen müssen, sondern ein kleines Bisschen Normalität erfahren können. Wir wollen einen Lichtblick geben", sagt Jannik Stich. Für rund 150 Weihnachtsbäume hat der Familienbetrieb Lichterketten, Christbaumkugeln und Baumständer eingekauft, um die "Ahrtalbäume" festlich zu dekorieren. Die Idee hinter der Aktion ist Folgende: Kunden können im Onlineshop des Betriebs einen Weihnachtsbaum für das Ahrtal kaufen und spenden. Die Bäume wird Jannik Stich dann gesammelt kurz vor Weihnachten samt Schmuck direkt ins Ahrtal transportieren.

Außerdem ist neben den Baumspenden auf der Internetseite eine Spendenmöglichkeit für Geldspenden zu finden. Familie Stich möchte anregen, die Flutopfer auch mit Geld weiter zu unterstützen. "Mit der Aktion möchten wir die Menschen in erster Linie daran erinnern, dass dort immer noch Unterstützung gebraucht wird", betont Jannik Stich. Ihm sei klar, dass ein Weihnachtsbaum nicht das verlorene Hab und Gut oder geliebte Menschen ersetze. Die "Ahrtalbäume" seien ein Zeichen der Solidarität. Deshalb seien aber auch gerade Geldspenden weiterhin so wichtig für die Katastrophenopfer. Darauf liegt der Fokus der Aktion. "Leider ist die Flutkatastrophe schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten", bedauert der Juniorchef.

Roland Stich war zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe beruflich mit der Bundeswehr im Ahrtal. Dadurch kam der Familie der Gedanke, auch selbst eine Aktion für das Ahrtal auf die Beine zu stellen. Im letzten Jahr startete die Weihnachtsbaum Stich GbR bereits eine andere Spendenaktion. Pro verkauftem Weihnachtsbaum geht ein Euro an die Organisation "Kinder unterm Regenbogen" von Radio Regenbogen. Deshalb überlegte die Familie zunächst, das Geld dieser Aktion einfach an das Ahrtal umzuleiten. Letztendlich wollten die Stichs aber auch die Regenbogen-Aktion nicht fallenlassen und beschlossen, ein zusätzliches Projekt auf die Beine zu stellen.

Normalerweise werden die Bäume, die bei Weihnachtsbaum Stich online bestellt werden, in Paketen geliefert. Um zusätzlichen Müll im Ahrtal einzusparen, möchte Jannik Stich die Bäume selbst ausliefern.

Wohin genau die Bäume dort gehen werden, ist noch nicht ganz klar. Dafür wird Jannik Stich in den nächsten Wochen Kontakt zu den Gemeinden aufnehmen. "Ich selbst kann schlecht einschätzen, wohin die Bäume sinnvollerweise verteilt werden", meint Jannik Stich. Das sollen die Menschen vor Ort beurteilen. Jannik Stich kann sich sowohl vorstellen, dass Privatpersonen die Bäume erhalten, als auch, dass die Bäume einfach in der Öffentlichkeit verteilt werden und mit Ihren Lichterketten im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.

Die Ahrtalbäume sind zwischen 80 Zentimetern und einem Meter hoch. Die Bäume sind voraussichtlich bis zum dritten Adventssonntag bestellbar, damit die Zeit bis Weihnachten für die weitere Organisation und den Transport genügt.

Der Familienbetrieb Weihnachtsbaum Stich produziert bereits in der vierten Generation Weihnachtsbäume in Steinbach auf eigener Fläche. Den größten Teil der Bäume machen die Nordmanntannen aus. Über den Onlineshop "Ein-Baum-eine-Box" lassen sich die Weihnachtsbäume in vier verschiedenen Größen zwischen 80 Zentimetern und 1,80 Metern bestellen. Auch Christbaumständer und Bäume der zweiten Wahl können gekauft werden. "Über den Onlineshop verkaufen wir die Bäume deutschlandweit", erklärt Jannik Stich. Zwar komme der Großteil der Bestellungen aus dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch Kundschaft aus Berlin, München, Nürnberg und anderen Orten sei im letzten Jahr dabei gewesen. "Für viele ist es einfacher, den Baum direkt an die Tür geliefert zu bekommen, gerade für älteren Menschen", sagt Jannik Stich. Die neueste Idee des Familienbetriebes ist ein B-to-B-Bereich, in dem etwa Firmen Bäume als Geschenke für Kunden und Mitarbeitende verschenken können. "Da können wir dann beispielsweise auch noch Werbematerialien mitsenden", sagt Jannik Stich.